Dlaczego ściółkowanie ogórków jest tak ważne?

Ogórki należą do roślin o płytkim systemie korzeniowym, dlatego są szczególnie wrażliwe na przesuszenie gleby i nagłe wahania temperatury. Gdy ziemia szybko się nagrzewa lub równie szybko traci wilgoć, rośliny słabiej rosną, a ich plonowanie może być wyraźnie mniejsze.

Ściółkowanie pomaga utrzymać stabilne warunki w podłożu. Warstwa materiału rozłożona wokół sadzonek ogranicza parowanie wody, chroni korzenie przed przegrzaniem i wychłodzeniem oraz zmniejsza konieczność częstego podlewania.

To jednak nie wszystko. Ściółka ogranicza także rozwój chwastów, które konkurują z ogórkami o wodę i składniki pokarmowe. Dodatkowo chroni liście oraz owoce przed kontaktem z mokrą ziemią, co zmniejsza ryzyko chorób grzybowych i rozwoju patogenów.

Czym najlepiej ściółkować ogórki? Kilka sprawdzonych metod

Wybór materiału zależy od rodzaju uprawy i tego, czym dysponujemy w ogrodzie.

Bardzo popularnym rozwiązaniem jest podsuszona trawa po koszeniu. Jest łatwo dostępna, stopniowo się rozkłada i wzbogaca glebę w azot. Trzeba jednak pamiętać, by przed użyciem lekko ją przesuszyć. Świeża, zbita warstwa mogłaby zacząć gnić i szkodzić roślinom.

Świetnie sprawdza się również kompost. Taka ściółka działa podwójnie - zabezpiecza podłoże i jednocześnie dostarcza ogórkom cennych składników odżywczych. Najlepiej rozłożyć warstwę o grubości kilku centymetrów.

W większych uprawach często stosuje się czarną agrowłókninę lub folię ogrodniczą. To skuteczna ochrona przed chwastami i sposób na szybsze nagrzewanie gleby, co przyspiesza wzrost roślin.

W donicach lub na balkonach dobrze sprawdzają się keramzyt albo drobny żwir. Dzięki nim podłoże wolniej wysycha, a całość wygląda estetycznie.

Do ściółkowania możemy wykorzystać podsuszoną trawę 123RF/PICSEL

Jak prawidłowo ściółkować ogórki, by plony były większe?

Ściółkowanie jest proste, ale warto pamiętać o kilku zasadach.

Najpierw należy dokładnie odchwaścić grządkę i dobrze podlać rośliny. Dopiero potem rozkłada się wybrany materiał wokół sadzonek, zostawiając kilka centymetrów wolnej przestrzeni przy samej łodydze. To ważne, ponieważ zbyt ścisłe przyleganie ściółki mogłoby sprzyjać gniciu.

W przypadku materiałów organicznych warstwę trzeba co jakiś czas uzupełniać, szczególnie po intensywnych opadach lub w okresie szybkiego wzrostu.

Choć to jeden z najprostszych zabiegów ogrodniczych, potrafi znacząco poprawić kondycję roślin. Zdrowsze liście, mniej chwastów i obfitsze plony sprawiają, że wielu ogrodników nie wyobraża sobie dziś uprawy ogórków bez ściółkowania.

