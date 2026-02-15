Sekret udanej rozsady ogórków. Urosną jak szalone, jeśli zrobisz to w kwietniu

Ogórki są jednymi z najchętniej uprawianych warzyw w przydomowych ogródkach i na działkach. Nic dziwnego - nie mają dużych wymagań glebowych, szybko rosną i odwdzięczają się obfitymi plonami przez całe lato. Kluczem do sukcesu jest jednak odpowiedni termin siewu oraz właściwe przygotowanie roślin na start.

Rozsada ogórków - wcześniejsze plony i silniejsze rośliny

Osoby, którym zależy na jak najwcześniejszych zbiorach, powinny postawić na przygotowanie rozsady w domu. Choć wymaga to nieco więcej pracy niż tradycyjny siew do gruntu, efekty są wyraźne - pierwsze ogórki można zbierać nawet kilka tygodni wcześniej. Rośliny z rozsady są też bardziej odporne na wahania temperatur i mniej podatne na choroby.

Nasiona najlepiej wysiewać w drugiej połowie kwietnia, pojedynczo do małych doniczek lub wielodoniczek wypełnionych żyzną, przepuszczalną ziemią do warzyw. Każda roślina powinna mieć własny pojemnik, ponieważ ogórki źle znoszą przesadzanie i uszkodzenia korzeni. Kiełki pojawiają się zazwyczaj po 5-10 dniach. Warto wcześniej namoczyć nasiona przez dobę w wodzie - to przyspieszy wschody.

Siew ogórków do gruntu - poczekaj na ciepło

Bezpośredni wysiew ogórków do gruntu jest prostszy, ale wymaga cierpliwości. Ogórki są bardzo wrażliwe na chłód, dlatego zbyt wczesne umieszczenie nasion w ziemi może skończyć się ich gniciem. Najlepszy termin przypada na drugą połowę maja lub początek czerwca, kiedy minie ryzyko przymrozków, a średnia temperatura dobowa przekroczy 15 st. C.

W glebie wykonuje się dołki o głębokości około 1,5-2 cm i umieszcza w nich po dwa nasiona. Gdy obie siewki wykiełkują, słabszą należy usunąć. Między roślinami warto zachować odstęp 10-15 cm, by miały miejsce do wzrostu i nie konkurowały o wodę oraz składniki odżywcze.

Ogórki można z powodzeniem uprawiać także w pojemnikach na balkonie czy tarasie. Najlepiej sprawdzają się do tego odmiany karłowe albo prowadzone przy podporach. Donice powinny stać w ciepłym miejscu przynajmniej do połowy maja.

Hartowanie i przenoszenie sadzonek na stałe miejsce

Gotową rozsadę przenosi się do gruntu również w drugiej połowie maja. Zanim jednak trafi na rabatę, młode rośliny trzeba zahartować, czyli stopniowo przyzwyczaić do warunków zewnętrznych. Przez około tydzień wystawia się je codziennie na świeże powietrze - początkowo na godzinę, a z każdym dniem coraz dłużej.

Tak przygotowane sadzonki lepiej znoszą chłodniejsze noce, wiatr i silne słońce. W efekcie szybciej się przyjmują i intensywnie rosną, co przekłada się na większe i smaczniejsze zbiory. Odpowiedni termin siewu oraz cierpliwość na początku sezonu to najprostsza droga do koszy pełnych chrupiących ogórków latem.

