W skrócie Siłownia może być wygodnym miejscem dla seniora, ponieważ oferuje bezpieczne maszyny i kontrolowane warunki do ćwiczeń niezależnie od pogody.

Przed zapisaniem się na siłownię warto sprawdzić lokalizację, warunki panujące w klubie, dostępność maszyn oraz możliwość konsultacji z trenerem.

Rozsądny plan treningowy dla seniora zakłada krótkie, łagodne sesje z ćwiczeniami na główne grupy mięśniowe oraz unikanie intensywnych obciążeń i dynamicznych ćwiczeń.

Siłownia może być dobrym wyborem dla seniora

Wiele osób starszych kojarzy siłownię z głośnym miejscem pełnym ciężarów i młodszych ludzi. W praktyce nowoczesna siłownia może być dla seniora bardzo wygodna, bo daje dostęp do bezpiecznych maszyn, kontrolowanego obciążenia i stałych warunków do ćwiczeń niezależnie od pogody.

To ważne szczególnie po przejściu na emeryturę, kiedy spada naturalna ilość ruchu. Siłownia może wtedy stać się nie miejscem "robienia formy", lecz sposobem na łatwiejsze wstawanie, noszenie zakupów, wchodzenie po schodach i utrzymanie lepszej równowagi.

Gdzie szukać odpowiedniej siłowni?

Najlepiej zacząć od miejsc blisko domu. Dla seniora lokalizacja ma ogromne znaczenie, bo trening, na który trudno dojechać, szybko przestaje być regularny. Dobrze sprawdzają się siłownie osiedlowe, kluby fitness z zajęciami spokojniejszymi, miejskie centra sportu i miejsca współpracujące z fizjoterapeutami.

Najważniejsze nie jest to, czy siłownia jest modna. Dobre miejsce dla seniora powinno mieć spokojniejsze godziny, pomocną obsługę, łatwy dostęp do maszyn, szatnię bez chaosu i możliwość skonsultowania planu startowego z trenerem. Jeśli klub oferuje trening wprowadzający albo opiekę instruktora na początku, to duży plus.

Zapomnij o stereotypach. Siłownia dla seniora naprawdę ma sens

Na co zwrócić uwagę przed zapisaniem się?

Warto obejrzeć siłownię bez presji. Senior powinien sprawdzić, czy miejsce jest dobrze oświetlone, czy podłoga nie jest śliska, czy maszyny są opisane i czy można liczyć na krótkie instrukcje. Dobrze też zobaczyć, kto ćwiczy w mniej obleganych godzinach. Dla wielu osób starszych spokojny poranek będzie znacznie lepszy niż popołudniowy tłok.

Bardzo ważna jest dostępność maszyn prostych w obsłudze. Na początek lepsze są urządzenia prowadzące ruch niż ćwiczenia z wolnymi ciężarami bez nadzoru. Maszyny do nóg, klatki piersiowej, wiosłowania, lekkiego wyciskania czy rower stacjonarny zwykle dają więcej poczucia bezpieczeństwa niż strefa dużych sztang.

Jak się ubrać na siłownię?

Strój powinien być wygodny, a nie sportowy na pokaz. Najlepiej sprawdzają się lekkie spodnie lub legginsy bez uciskających szwów, koszulka oddychająca i stabilne buty sportowe z antypoślizgową podeszwą.

Najważniejsze są buty. Powinny dobrze trzymać stopę, nie ślizgać się i nie mieć zbyt miękkiej, niestabilnej podeszwy. Senior nie potrzebuje modnego stroju, tylko takiego, w którym może swobodnie usiąść, wstać, wejść na rower stacjonarny i pewnie przejść między urządzeniami. Warto też mieć mały ręcznik i wodę.

Seniorzy coraz częściej wybierają siłownię

Od czego zacząć na pierwszych treningach?

Najrozsądniej od krótkiej, prostej sesji. Na początek wystarczy 20-30 minut. Najpierw 5-10 minut spokojnej rozgrzewki, na przykład na bieżni w marszu albo na rowerku stacjonarnym. Potem 4-6 prostych ćwiczeń na główne grupy mięśniowe: nogi, plecy, klatkę piersiową, barki i brzuch w bardzo łagodnej wersji. Na końcu kilka minut wolniejszego ruchu i lekkie rozluźnienie.

Nie trzeba ćwiczyć codziennie siłowo. Znacznie lepiej zacząć od dwóch spokojnych treningów w tygodniu niż od zbyt ambitnego planu.

Jak powinien wyglądać pierwszy plan

Dobry plan startowy dla seniora jest prosty. Jeden trening może obejmować marsz na bieżni lub rower, wyciskanie nogami na maszynie, lekkie przyciąganie uchwytu do klatki, wyciskanie na klatkę piersiową, prostą pracę na barki i ćwiczenie równowagi lub stabilizacji. Ważniejsze od liczby ćwiczeń jest to, by ruch był spokojny i technicznie czysty.

Na początku lepiej zrobić jedną serię po 8-12 powtórzeń na lekkim obciążeniu niż od razu próbować kilku serii do zmęczenia. Ciało ma się oswoić z wysiłkiem, a nie zostać przeciążone.

Czego nie robić?

Najczęstszy błąd to próba nadrobienia straconego czasu. Senior nie powinien zaczynać od ciężkich wolnych ciężarów, gwałtownych ćwiczeń dynamicznych, skoków ani treningu "na maksa". Nie powinien też kopiować planów młodszych osób z internetu. To zwykle kończy się bólem, zniechęceniem albo przeciążeniem.

Drugim błędem jest pomijanie ćwiczeń równowagi i stabilizacji. Sama siła to nie wszystko. Dla osoby starszej równie ważne jest to, by pewniej chodzić, lepiej stać i łatwiej utrzymywać kontrolę nad ciałem.

Siłownia może ułatwić codzienne życie bardziej, niż myślisz

Kiedy uważać bardziej?

Jeśli senior ma choroby serca, zawroty głowy, świeże urazy, nieustabilizowane ciśnienie, silne bóle stawów albo dawno nie ćwiczył, powinien zacząć szczególnie ostrożnie. W takich sytuacjach dobrze najpierw porozmawiać z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Najlepszy sygnał, że trening jest dobrze dobrany, to lekkie zmęczenie i poczucie rozruszania, a nie ból w klatce, duszność, zawroty głowy czy wyczerpanie przez resztę dnia.

Najlepiej traktować siłownię jak stały punkt tygodnia, a nie jednorazowy zryw. Dwa treningi siłowe tygodniowo i kilka spacerów lub innych form ruchu to już bardzo dobry początek. Dla seniora siłownia nie musi oznaczać sportu. Wystarczy, że oznacza sprawniejsze ciało, pewniejszy krok i większą samodzielność. To właśnie od tego najlepiej zacząć.

