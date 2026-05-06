Spis treści: Zaskakujące wyniki badań amerykańskich naukowców Zwróć uwagę na porę drzemki Drzemki mogą sygnalizować poważne schorzenia przewlekłe Proste urządzenie może uchronić przed utratą zdrowia Jak drzemać, żeby nie szkodzić zdrowiu?

Zaskakujące wyniki badań amerykańskich naukowców

Naukowcy z Mass General Brigham przeanalizowali dane osób zebrane w ramach wieloletniego badania, którego przedmiotem była sprawność poznawcza osób po 55. roku życia. Jego uczestnicy od 2005 roku nosili monitory nadgarstkowe, które zapisywały dane dotyczące okresy aktywności i snu. Do 2025 r. badaczom udało się zebrać dane ponad 1300 osób. Wyniki opublikowano w kwietniu 2026 roku w czasopiśmie "JAMA Network Open" i okazały się one sporym zaskoczeniem.

Zwróć uwagę na porę drzemki

Naukowcom udało się ustalić, że dłuższe i częstsze drzemki u seniorów wiązały się z większym ryzykiem przedwczesnej śmierci. Każda dodatkowa godzina drzemki w ciągu dnia podnosiła to ryzyko aż o 13 proc., a każda kolejna porcja snu zwiększała je o kolejne 7 proc. Co ciekawe, kluczowa była też pora, w jakiej dana osoba zapadała w drzemkę. Zdaniem naukowców najbardziej niebezpieczne jest poranne "przysypianie". Ryzyko zgonu u osób, które drzemały rano, było aż o 30 proc. wyższe niż u osób, które robiły to po południu. Badacze podkreślają jednak, że przyczyną większej śmiertelności nie są same drzemki - najprawdopodobniej jest to jedynie objaw poważniejszego problemu zdrowotnego.

"Nasze badanie jest jednym z pierwszych, które wykazało związek między obiektywnie mierzonymi wzorcami drzemek a śmiertelnością i sugeruje, że monitorowanie wzorców drzemek ma ogromną wartość kliniczną w celu wczesnego wykrywania problemów zdrowotnych" - mówi dr Gao w komunikacie prasowym Mass General Brigham.

Zbytnia senność w ciągu dnia może być objawem wielu schorzeń przewlekłych

Drzemki mogą sygnalizować poważne schorzenia przewlekłe

Naukowcy podkreślają, że niepokój powinna wzbudzić nagle pojawiająca się senność w ciągu dnia - jeśli ktoś wcześniej nie odczuwał potrzeby snu, a nagle drzemka staje się konieczna. Sygnałem alarmowym jest też kilkukrotne przysypianie w ciągu dnia, a także drzemanie rano, wkrótce po wybudzeniu się z nocnego snu. W takiej sytuacji należy zgłosić się do lekarza, który zleci odpowiednie badania. Nadmierna senność w ciągu dnia może być objawem wielu przewlekłych schorzeń, takich jak cukrzyca, anemia, zaburzenia hormonalne, a przede wszystkim niewydolność serca. Konieczność drzemek, zwłaszcza porannych może też sygnalizować zaburzenia rytmu dobowego czy bezdech senny, który jest ogromnym obciążeniem dla układu krążenia i całego organizmu.

Proste urządzenie może uchronić przed utratą zdrowia

Naukowcy zachęcają seniorów do używania specjalnych zegarków mierzących aktywność oraz długość i jakość snu. Podkreślają, że zebrane w ten sposób dane mogą być istotne dla lekarza przy ocenie ogólnego stanu zdrowia. Zaburzenia rytmu dobowego często są bowiem wskazaniem do dalszych badań diagnostycznych, co może uchronić przed rozwojem groźnych schorzeń.

Jak drzemać, żeby nie szkodzić zdrowiu?

Eksperci podkreślają, że drzemka sama w sobie nie jest problemem ani zagrożeniem dla zdrowia. W starszym wieku trzeba jednak zwracać szczególną uwagę na nadmierną senność. Warto wiedzieć, że zdrowa, regeneracyjna drzemka powinna trwać ok. 20-30 minut, a udać się na nią najlepiej między godziną 13:00 a 15:00, czyli w porze naturalnego spadku energii po obiedzie. Dzięki niej poprawimy samopoczucie, a także pamięć i koncentrację. Dłuższe lub późniejsze drzemki mogą z kolei zaburzać rytm dobowy i utrudniać wieczorne zasypianie.

