W wielu innych miastach, takich jak Warszawa i Szczecin, osoby starsze mogą liczyć na znaczące zniżki. W Warszawie seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, mogą zakupić specjalny "bilet seniora" za 50 złotych rocznie, co uprawnia ich do nieograniczonych przejazdów. Z kolei w Szczecinie zniżki wynoszące 50% są dostępne dla kobiet od 55. roku życia i mężczyzn od 60. roku życia, co ułatwia im korzystanie z komunikacji miejskiej jeszcze przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego.