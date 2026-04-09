Kto może uzyskać ulgę na wywóz śmieci?

Gminy w Polsce mają możliwość na implementację własnych regulaminów, gdy mowa o opłatach za wywóz śmieci. Wobec tego samorządy mogą decydować o przyznawaniu ulgi lub całkowitym zwolnieniu z takich opłat np. z myślą o seniorach.

Rzecz jasna, w celu zapoznania się z konkretnymi wymogami ws. ulgi za wywóz śmieci, warto udać się do urzędu gminy lub miasta, właściwych dla miejsca zamieszkania. W wielu przypadkach warunki, które należy spełnić, by ulgę otrzymać, są przeważnie bardzo podobne.

Najczęściej senior chcący uzyskać całkowite zwolnienie z opłat lub ulgę, musi w tym celu złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy lub miasta. Podczas składania dokumentów może zachodzić potrzeba dołączenia różnych zaświadczeń, w tym m.in. potwierdzenia prawa do emerytury lub renty, dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu czy oświadczenia o dochodach. W przypadku oświadczenia o dochodach, gminy przeważnie wprowadzają górne limity, po których przekroczeniu ulga już nie przysługuje.

Kolejne, często spotykane kryterium to wiek - 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, choć nie wszędzie jest to oczywiście regułą.

Kto może być zwolniony z opłat za wywóz śmieci?

Kompostownik obniży opłatę za odbiór śmieci

Posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim odpadów, w określonych przypadkach często uprawnia do zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podobnie jak w przypadku ewentualnej ulgi dla seniorów, na ogół wymagane jest złożenia nowej deklaracji w urzędzie gminy, a wysokość zniżki zależy od uchwały danej gminy.

W marcu br. m.in. władze Wrocławia zdecydowały się rozdać mieszkańcom darmowe kompostowniki, dzięki czemu bioodpady można przetwarzać na własny użytek, a przy okazji obniżyć opłatę za wywóz śmieci nawet o 120 zł rocznie.

"Aby otrzymać kompostownik, wystarczy złożyć wniosek do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia. O użyczenie mogą ubiegać się mieszkańcy oraz placówki oświatowe, które mają możliwość ustawienia kompostownika na swojej posesji, będą kompostować bioodpady z kuchni i ogrodu oraz wykorzystają powstały kompost na miejscu" - poinformował Wroclaw.pl - oficjalny serwis informacyjny miasta Wrocławia.

Po rozpatrzeniu wniosku podpisywana jest z miastem umowa użyczenia kompostownika na 36 miesięcy. W czasie jej trwania, mieszkaniec, składa raz w roku informację o ilości bioodpadów poddanych kompostowaniu. Po zakończeniu tego okresu kompostownik przechodzi na własność użytkownika - dodano.

Wszyscy wrocławianie, którzy samodzielnie kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach, mogą otrzymać zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwotę 10 zł odejmuje się od miesięcznej opłaty ponoszonej za odbiór odpadów, zatem rocznie pozwala oszczędzić 120 zł.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

