Seniorzy powinni jeść to jak najczęściej. Wspiera odporność i serce
Jesień to czas, w którym szczególnie powinniśmy wzmacniać organizm. Zwłaszcza osoby starsze, podatne na przeziębienia, powinny zwrócić uwagę na swoją dietę. Dziś kilka słów o zupach, które są dobrym sposobem na jesienne wsparcie organizmu.
Dlaczego zupa jest idealna na jesień? Rozgrzeje nie tylko żołądek
Jesień to pora roku, która sprzyja sięganiu po ciepłe, pożywne posiłki, idealne po powrocie z chłodnego spaceru, gdzie nieco przemarzliśmy.
Kiedy dni stają się chłodniejsze, a organizm potrzebuje dodatkowej energii i odporności, warto przyjrzeć się temu, co jemy. Jedzenie staje się naszą ochroną i "paliwem", gdy otoczenie jest mniej sprzyjające. Tu na szczególną uwagę zasługują zupy.
Okazują się być one idealnym rozwiązaniem na chłodniejsze dni. To potrawy nie tylko rozgrzewające, ale także bogate w witaminy, minerały i błonnik, które są niezwykle ważne dla zdrowia - zwłaszcza dla osób starszych.
Dlaczego właśnie to zupy są tak cennym daniem dla seniorów? Takie potrawy mają kilka plusów. Po pierwsze z wiekiem układ trawienny człowieka pracuje nieco wolniej, a apetyt często maleje. Zupy mają tę ogromną zaletę, że są lekkostrawne, a jednocześnie sycące i pełnowartościowe. Dzięki temu seniorzy mogą dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych, nie obciążając żołądka.
Kolejną zaletą jest wysoka zawartość życiodajnej wody. Niezależnie od wieku, często zapominamy dostarczać naszemu organizmowi wody. W zaawansowanym wieku dbałość o odpowiedni poziom nawodnienia jest niezwykle ważna.
Warto również podkreślić, że zupy są świetnym sposobem na przemycenie warzyw, strączków i kasz, które wspierają odporność, serce i układ nerwowy. To dania pełne antyoksydantów, witamin A, C, E, K oraz minerałów takich jak potas, magnez i żelazo.
To właśnie nie tylko żołądek korzysta z takiej porcji jedzenia, ale też serce seniora, które często z wiekiem staje się słabsze.
Które zupy wspomagają układ krążenia? Elementy w zupie cenne dla serca
Cennych witamin i minerałów warto szukać w zupach bogatych w warzywa i przygotowywanych właśnie z najbardziej jakościowych, nieprzetworzonych produktów. Dlatego seniorzy powinni spojrzeć w kierunku zupy jarzynowej, która jest istną bombą witaminową na jesień.
Klasyczna zupa z warzyw korzeniowych, jest bogata w błonnik, potas - niezwykle cenny dla serca i przeciwutleniacze. Do niej warto jednak jeszcze dodać oliwę z oliwek lub olej rzepakowy. Co wtedy się stanie? Oliwa z oliwek czy olej rzepakowy zawierają zdrowe tłuszcze, które wspomagają serce i naczynia krwionośne, więc efekt będzie jeszcze lepszy.
W potas bogata będzie również zupa pomidorowa. Do jej przygotowania warto użyć zarówno świeżych pomidorów, jak i koncentratu pomidorowego, który doda mocniejszego smaku i zawiera sporą dawkę potasu.
Jednak nie tylko potas jest cenny dla serca. Warto zadbać też o poziom magnezu. W tym pomoże nam krupnik z kaszą jęczmienną. Ta tradycyjna, delikatna zupa, dostarcza witamin z grupy B i właśnie magnezu, a to z kolei wspiera układ nerwowy, poprawia metabolizm i działa korzystnie na serce.
Obok kaszy cenna jest także soczewica. Zupa soczewicowa lub z ciecierzycą to doskonałe źródło roślinnego białka, błonnika i żelaza. Strączki pomagają utrzymać prawidłowy poziom cukru i cholesterolu we krwi, co zmniejsza ryzyko chorób serca.
Nie zapominaj o sezonowych warzywach. Dynia potrafi czynić cuda
Jesień to czas sezonowych warzyw, jak dynia. To właśnie ona może być wyjątkowo cennym materiałem na zupę.
Zupa z dyni to źródło beta-karotenu, który działa przeciwzapalnie i wspomaga odporność. Zupa z dodatkiem imbiru i odrobiny oliwy nie tylko rozgrzewa, ale też wspiera pracę układu sercowo-naczyniowego.
To doskonała pozycja dla seniora, zwłaszcza że taka zupa pod postacią gęstego kremu jest także sycąca.
Wśród warzyw także idealną opcją są brokuł i kalafior. Taka zupa, podobnie jak dyniowa, może być podana w formie lekkostrawnego, sycącego kremu. Zarówno w kremie brokułowym, jak i kalafiorowym znajdziemy pokłady witaminy C i kwasu foliowego. Brokuły pomagają dodatkowo regulować poziom cholesterolu i chronią naczynia krwionośne przed uszkodzeniem.