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Seniorzy uwielbiają ten napój latem. Niekiedy może zwiększać ryzyko odwodnienia

Jagoda Pazur

Jagoda Pazur

Mrożona kawa przynosi szybką ulgę w upalny dzień, pobudza i dobrze smakuje. Sama w umiarkowanej ilości nie musi odwadniać, jednak u seniorów problem pojawia się wtedy, gdy zastępuje wodę, zawiera dużo kofeiny i cukru albo jest pita podczas największego gorąca.

Starsza osoba miesza łyżeczką mrożoną kawę w szklance, trzymając ją obiema rękami.
Seniorzy piją ją dla ochłody. W upały może przynieść więcej szkody niż pożytku123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Chłodzi, ale nie zastępuje wody
  2. Dlaczego seniorzy muszą uważać bardziej?
  3. Kiedy mrożona kawa staje się ryzykowna?
  4. Bezpieczna zasada: najpierw woda, potem kawa
  5. Objawów odwodnienia nie wolno "leczyć" kawą

Chłodzi, ale nie zastępuje wody

Latem szklanka kawy z kostkami lodu wydaje się idealnym sposobem na ochłodę. Zimny napój pobudza receptory w jamie ustnej i daje natychmiastowe wrażenie świeżości. Nie oznacza to jednak, że skutecznie chroni organizm przed skutkami upału. Najważniejszy pozostaje całodzienny bilans płynów, a jego podstawą powinna być woda.

Wbrew popularnemu przekonaniu jedna lub dwie filiżanki kawy nie wypłukują z organizmu całej wody. Kofeina działa lekko moczopędnie, ale płyn znajdujący się w napoju zwykle równoważy ten efekt, zwłaszcza u osób pijących kawę regularnie. Ryzyko rośnie przy dużej jednorazowej dawce kofeiny, u osób, które rzadko po nią sięgają, oraz wtedy, gdy kawa staje się głównym napojem dnia.

Starsza kobieta w okularach przeciwsłonecznych i błękitnej bluzce spaceruje brzegiem morza, trzymając kubek kawy i ciesząc się słońcem.
Mrożona kawa i upały to nie zawsze dobre połączenie123RF/PICSEL

Dlaczego seniorzy muszą uważać bardziej?

Z wiekiem słabnie odczuwanie pragnienia. Starsza osoba może nie mieć potrzeby sięgnięcia po szklankę wody, choć organizm już zaczyna odczuwać jej niedobór. Seniorzy mają też mniejsze rezerwy płynów, gorzej znoszą przegrzanie, a choroby serca, nerek, cukrzyca czy nadciśnienie dodatkowo zwiększają ryzyko zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej.

Znaczenie mają również leki. Preparaty moczopędne, część środków na ciśnienie oraz leki stosowane w chorobach układu krążenia mogą zmieniać ilość wydalanego moczu albo wpływać na reakcję organizmu na wysoką temperaturę. Nie wolno samodzielnie zmieniać dawkowania, ale podczas upałów warto dokładniej pilnować picia i omówić ewentualne wątpliwości z lekarzem.

Kiedy mrożona kawa staje się ryzykowna?

Najgorszym wyborem jest duża, mocna kawa pita zamiast wody, szczególnie w południe lub podczas przebywania na słońcu. Kofeina może przejściowo przyspieszyć tętno, podnieść ciśnienie, nasilić niepokój i zamaskować zmęczenie. Tymczasem osłabienie w upalny dzień bywa sygnałem ostrzegającym, że organizm potrzebuje odpoczynku i nawodnienia, a nie kolejnej dawki pobudzenia.

Najgorszym wyborem jest duża, mocna kawa pita zamiast wody
Najgorszym wyborem jest duża, mocna kawa pita zamiast wody123RF/PICSEL

Problemem są także popularne kawy deserowe. Syropy, cukier, bita śmietana, lody i tłuste mleko sprawiają, że napój staje się ciężkostrawny i bardzo kaloryczny. Duża ilość cukru może zwiększać pragnienie, a u osób z cukrzycą utrudniać kontrolowanie poziomu glukozy. Choć szklanka jest zimna, jej zawartość niekoniecznie pomaga przetrwać upał.

Warto uważać również na gotowe cold brew i kawy z kawiarni. Zimny smak nie oznacza małej zawartości kofeiny. Napój parzony przez wiele godzin może być przygotowany z dużej ilości ziaren, dlatego jego moc zależy od receptury i wielkości porcji. Senior z arytmią, niekontrolowanym nadciśnieniem, kołataniem serca, refluksem lub bezsennością powinien wybierać małe porcje albo wersję bezkofeinową.

Bezpieczna zasada: najpierw woda, potem kawa

Najprostsza reguła na lato brzmi: przed kawą należy wypić szklankę wody, a kolejną postawić obok napoju. Mrożoną kawę najlepiej traktować jako dodatek do posiłku lub przyjemność, nie jako sposób gaszenia pragnienia. Bezpieczniejsza będzie niewielka porcja wypita rano lub przed południem, bez syropów i dużej ilości cukru.

Dobrym rozwiązaniem może być słabsza kawa z mlekiem, kawa bezkofeinowa albo domowe cold brew rozcieńczone wodą. Do przygotowania łagodnej wersji wystarczy zalać grubo mielone ziarna zimną wodą, odstawić je na noc do lodówki, a następnie przecedzić napój. Seniorom lepiej podawać go w małej szklance, rozcieńczonego wodą lub mlekiem, bez dodatkowej porcji espresso.

W czasie upałów trzeba regularnie pić małymi łykami, nawet bez uczucia pragnienia. Pomocne są także produkty zawierające dużo wody: ogórki, pomidory, arbuzy, truskawki, lekkie zupy i chłodniki. Osoby z niewydolnością serca lub nerek powinny jednak ustalić odpowiednią ilość płynów indywidualnie z lekarzem.

Objawów odwodnienia nie wolno "leczyć" kawą

Suchość w ustach, ciemny mocz, ból lub zawroty głowy, senność, przyspieszone bicie serca, skurcze mięśni, splątanie i nagłe osłabienie mogą świadczyć o odwodnieniu lub przegrzaniu. W takiej sytuacji należy przenieść seniora do chłodnego miejsca, poluzować ubranie i podawać wodę małymi porcjami. Przy omdleniu, zaburzeniach świadomości albo braku poprawy potrzebna jest pilna pomoc medyczna.

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Mrożona kawa nie musi więc znikać z letniego menu seniora. Kluczowe są ilość, pora i dodatki. Mała, niezbyt mocna i niesłodzona może pozostać przyjemnym rytuałem. Ryzyko zaczyna się wtedy, gdy kilka dużych porcji zastępuje wodę, a pobudzenie kofeiną przesłania pierwsze oznaki przegrzania.


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