Spis treści: Smak lata, który nie potrzebuje cukiernicy Jagody i kefir - wsparcie dla codziennego jadłospisu Skyr, gdy ważne jest białko Dlaczego to lepsze niż jagody z samym cukrem? Trzy proste wersje bez dosypywania cukru

Smak lata, który nie potrzebuje cukiernicy

W sezonie jagodowym na stołach pojawiają się pierogi, drożdżówki, naleśniki i miseczki świeżych owoców. Najprostszy sposób podania bywa zarazem najbardziej tradycyjny: jagody miesza się z cukrem, czasem dodaje śmietanę. Problem zaczyna się wtedy, gdy cukru jest tak dużo, że naturalny smak owoców niemal znika.

Jagody zawierają naturalnie występujące cukry, a jednocześnie dostarczają błonnika i związków roślinnych odpowiadających za ich ciemnogranatową barwę. Dosypywanie kolejnych łyżeczek białego cukru nie zwiększa wartości odżywczej deseru. Podnosi natomiast jego kaloryczność i może powodować szybszy wzrost poziomu glukozy we krwi.

Dla seniorów ma to szczególne znaczenie. Z wiekiem częściej pojawiają się zaburzenia gospodarki węglowodanowej, cukrzyca typu 2, nadwaga oraz mniejsza aktywność. Nie trzeba jednak rezygnować z jagód. Wystarczy zmienić dodatki.

Wystarczy zrezygnować z kilku łyżeczek cukru. Jagody będą zdrowsze i bardziej sycące 123RF/PICSEL

Jagody i kefir - wsparcie dla codziennego jadłospisu

Kefir powstaje w wyniku fermentacji mleka. Ma lekko kwaśny smak, płynną konsystencję i zawiera białko, wapń oraz mikroorganizmy związane z fermentacją. Dla wielu osób jest lżejszą bazą deseru niż tłusta śmietana. Połączony z jagodami daje posiłek, w którym owoce dostarczają błonnika, a produkt mleczny zwiększa udział białka.

Takie zestawienie może być dobrym drugim śniadaniem albo podwieczorkiem. Nie jest jedynie "czymś słodkim", po czym szybko wraca apetyt. Białko i gęstsza konsystencja pomagają przedłużyć sytość, dlatego miseczka jagód z kefirem może ograniczyć późniejsze podjadanie ciastek czy cukierków.

Kefir sprawdza się również w koktajlu. Wystarczy zblendować szklankę napoju z garścią świeżych lub mrożonych jagód. Można dodać łyżkę mielonego siemienia lnianego albo płatków owsianych. Powstaje gęsty napój, który przy dojrzałych owocach nie wymaga dosładzania.

Skyr, gdy ważne jest białko

Drugą propozycją jest naturalny skyr. Ten gęsty produkt mleczny wyróżnia się wysoką zawartością białka i zwykle niewielką ilością tłuszczu. Dzięki temu jagody ze skyrem mogą być sycącą przekąską dla osoby, która rano je niewiele albo ma trudność z dostarczeniem odpowiedniej ilości białka w ciągu dnia.

Po 60. roku życia białko jest szczególnie ważne, ponieważ pomaga utrzymać masę i sprawność mięśni. Skyr nie zastąpi pełnowartościowej diety ani ruchu, ale może wzbogacić śniadanie lub podwieczorek. Najlepiej wybierać wersję naturalną i samodzielnie dodawać owoce. Gotowe warianty jagodowe często zawierają cukier, syrop lub słodzony wsad, dlatego warto czytać etykiety.

Jeżeli naturalny skyr jest zbyt kwaśny, można rozgnieść część jagód widelcem. Puszczą sok i naturalnie zabarwią deser. Smak można uzupełnić cynamonem, wanilią, kilkoma orzechami albo łyżeczką nasion chia.

Dlaczego to lepsze niż jagody z samym cukrem?

Najważniejsza różnica dotyczy składu całego posiłku. Jagody z cukrem dostarczają głównie węglowodanów, natomiast połączenie owoców z kefirem lub skyrem uzupełnia przekąskę o białko i wapń. Kefir wnosi także składniki związane z fermentacją, a jagody pozostają źródłem błonnika.

To korzystna zamiana, gdy senior ma skłonność do zaparć, je mało produktów mlecznych lub często sięga po słodycze. Nie należy jednak traktować deseru jak lekarstwa. O pracy jelit decydują również nawodnienie, ruch, warzywa, produkty pełnoziarniste, przyjmowane leki i ogólny stan zdrowia.

Trzy proste wersje bez dosypywania cukru

Najłatwiejszy wariant to naturalny skyr, garść jagód i łyżka płatków owsianych. Całość można odstawić na kilka minut, aby płatki zmiękły. Lżejsza wersja powstaje z kefiru, jagód i mielonego siemienia lnianego zmiksowanych na koktajl. Na cieplejsze dni sprawdzi się deser z lekko rozmrożonych jagód, kefiru i kilku plasterków banana, który nadaje naturalną słodycz.

Porcja nie musi być duża. Około jednej garści owoców i 150-200 gramów kefiru lub skyru zwykle wystarczy na przekąskę. Osoby z cukrzycą powinny uwzględnić owoce i dodatki w planie żywieniowym, a przy chorobach nerek lub zaleconym ograniczeniu białka wybór skyru warto omówić ze specjalistą.





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