Więcej białka i skoncentrowanych składników odżywczych

Jedną z największych różnic między serami owczymi a krowimi jest zawartość białka. Wynika to przede wszystkim ze składu mleka, z którego są wytwarzane. Mleko owcze zawiera znacznie więcej białka niż mleko krowie, dlatego sery powstające na jego bazie są bardziej skoncentrowanym źródłem tego składnika.

W praktyce oznacza to, że nawet niewielka porcja sera owczego może dostarczyć organizmowi tyle samo, a czasem nawet więcej białka niż większa ilość sera krowiego.

Białko pełni kluczową rolę w organizmie - wspiera regenerację tkanek, budowę mięśni oraz prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Z tego powodu sery owcze mogą być szczególnie wartościowym elementem diety osób aktywnych fizycznie, seniorów czy osób wracających do zdrowia po chorobie.

Bogactwo minerałów ważnych dla zdrowia

Sery owcze wyróżniają się również wysoką zawartością minerałów. Szczególnie dużo znajdziemy w nich wapnia i fosforu - pierwiastków niezbędnych dla zdrowia kości i zębów. Ich obecność wpływa także na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz mięśni.

Oprócz tego sery owcze dostarczają cynku, magnezu oraz potasu, które wspierają odporność i prawidłowy metabolizm. Dzięki dużej koncentracji składników mineralnych są polecane m.in. dzieciom w okresie wzrostu, kobietom w ciąży oraz osobom starszym. Warto podkreślić, że minerały pochodzące z naturalnych produktów mlecznych są zwykle lepiej przyswajalne niż te dostarczane w postaci suplementów.

Czy ser owczy jest lepszym wyborem dla każdego?

Choć sery owcze mają wiele zalet, nie oznacza to, że zawsze będą najlepszym wyborem dla wszystkich. Zawierają one zazwyczaj więcej tłuszczu i soli niż niektóre sery krowie, dlatego osoby z nadciśnieniem czy chorobami nerek powinny spożywać je z umiarem.

Z drugiej strony wiele osób z nietolerancją laktozy lepiej toleruje sery owcze, szczególnie te dojrzewające. W trakcie fermentacji większość laktozy ulega rozkładowi, dzięki czemu produkt staje się łatwiejszy do strawienia. Warto jednak pamiętać, że reakcja organizmu może być indywidualna.

