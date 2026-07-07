Spis treści: Czy nabiał jest zdrowy? Serek wiejski vs jogurt grecki. Co lepsze?

Czy nabiał jest zdrowy?

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wokół nabiału powstało sporo kontrowersji. Wielu ekspertów ds. żywienia przekonywało, że zbyt duża ilość tego typu produktów w codziennej diecie może nieść za sobą fatalne skutki zdrowotne.

U osób, które borykając się z nietolerancją laktozy czy alergią na białka mleka krowiego, spożycie mleka czy serów mogą powodować szereg dolegliwości - nie tylko związanych z układem pokarmowym, ale także w postaci zmian skórnych. W tym przypadku nabiał nasila również stany zapalne, może podrażniać jelita i należy ograniczać jego spożywanie do minimum lub zupełnie eliminować z diety. Dietetycy są jednak zdania, że w przypadku osób zdrowych nie ma takiej konieczności.

Jogurt grecki jest łagodniejszy dla układu pokarmowego, zawiera znacznie mniej sodu niż serek wiejski i wspiera zdrowie jelit 123RF/PICSEL

Produkty nabiałowe - w szczególności te fermentowane - jak kefir, maślanka czy jogurty, mogą być wsparciem zdrowia, zbawiennie oddziałując na układ pokarmowy i odporność. Nabiał to także cenne źródło łatwo przyswajalnego i pełnowartościowego białka oraz wapnia, szczególnie istotnego w diecie dzieci, seniorów czy osób aktywnych fizycznie. Wśród produktów, które Polacy szczególnie uwielbiają są m.in. serek wiejski i jogurt grecki. Czy zastanawialiście, co właściwie różni te dwa produkty i po który z nich lepiej sięgać?

Serek wiejski vs jogurt grecki. Co lepsze?

Zarówno serek wiejski i gęsty jogurt typu greckiego to wartościowe produkty nabiałowe, jednak różnią się jednak nieco wartościami odżywczymi. To, czy częściej będziemy sięgać po serek czy jogurt zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji każdego człowieka.

Serek wiejski jest nieco lepszym źródłem białka i witamin z grupy B - będzie więc doskonałym wyborem dla sportowców, osób aktywnych fizycznie oraz odchudzających się. Ponadto zawiera ryboflawinę, która chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Jego spożywanie zapewnia sytość, wpływa na lepszą regenerację mięśni i przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej.

Jednak z uwagi na wysoką zawartość sodu i tłuszczów nasyconych powinny na niego uważać osoby z nadciśnieniem tętniczy czy wysokim cholesterolem.

W ich przypadku dużo lepszą opcją mogą okazać się jogurty greckie. Mimo iż zawierają nieco mniej białka, to będą zdecydowanie lepszą alternatywą w przypadku wrażliwego układu pokarmowego. Jogurty zawierają bowiem mniej laktozy i są bogate w probiotyki, wspierające zdrowie jelit. Warto mieć na uwadze, że dieta powinna być urozmaicona i nie warto skupiać się jedynie na jednej, określonej kategorii produktów. Zarówno białko, wapń jak i probiotyki znajdziemy także np. w chudym mięsie, rybach, strączkach czy kiszonkach.

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