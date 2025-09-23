Spis treści: Dlaczego zasłony wpływają na ciepło w mieszkaniu? Jakie zasłony wybrać, by nie tracić ciepła w mieszkaniu? Liczy się każdy centymetr Praktyczne triki na ciepło w mieszkaniu

Dlaczego zasłony wpływają na ciepło w mieszkaniu?

Ciepło z naszych mieszkań ucieka głównie przez okna. To nie tylko najcieńsze miejsce oddzielające nas od warunków na zewnątrz. Okienne ramy bywają nieszczelne, przez co chłód ma ułatwione zadanie z dostępem do naszych wnętrz. Wpływa to bezpośrednio nie tylko na obniżenie temperatury w mieszkaniu, ale znacząco podwyższa rachunki za ogrzewanie.

Tkaniny pełnią funkcję izolatora, podobnie jak dodatkowa warstwa ubrania. Grube zasłony tworzą barierę pomiędzy chłodnym powietrzem przy oknie a ciepłym wewnątrz pokoju. Dzięki temu ograniczają straty energii i sprawiają, że pomieszczenie wolniej się wychładza. Co więcej, zasłony potrafią chronić przed przeciągami i nieszczelnościami w oknach.

Jakie zasłony wybrać, by nie tracić ciepła w mieszkaniu?

Najlepiej sprawdzają się zasłony z ciężkich, grubszych tkanin, takich jak welur, aksamit czy żakard. Materiały te skutecznie zatrzymują ciepło i jednocześnie tworzą przytulny klimat. Dobrze, jeśli zasłony mają podszewkę. Podwójna warstwa jeszcze bardziej zwiększa ich właściwości termoizolacyjne.

Warto też zwrócić uwagę na długość, zasłony sięgające do podłogi tworzą dodatkową osłonę przed chłodem. To rozwiązanie sprawdzi się jednak tylko w przypadku, jeśli nie masz pod oknem kaloryfera. Jeśli źródło ciepła znajdzie się za zasłoną, mieszkanie będzie słabiej ogrzewane. Zasłona będzie wtedy izolować pokój nie tylko przed chłodem z zewnątrz, ale i przed ciepłem z kaloryfera.

Liczy się każdy centymetr

Choć zasłony pomagają zatrzymać ciepło, mogą też je blokować, jeśli wiszą zbyt blisko grzejnika. Powinny kończyć się około 10-15 cm nad kaloryferem, tak by nie ograniczały przepływu ogrzanego powietrza. Dzięki temu ciepło swobodnie rozchodzi się po pokoju, zamiast zatrzymywać się za warstwą materiału.

Najlepszy efekt izolacyjny uzyskamy wtedy, gdy zasłony zakryją całe okno. Ich długość powinna obejmować powierzchnię okna od góry do dołu, a szerokość całą wnękę. Pozwala to zatrzymać zimne powietrze przy szybie. W ciągu dnia warto jednak zasłony rozsuwać, by wpuścić promienie słoneczne. Są one naturalnym źródłem ciepła, z którego nie warto rezygnować.

Zasłony nie mogą zasłaniać kaloryfera. 123RF/PICSEL

Praktyczne triki na ciepło w mieszkaniu

Zasłony to tylko jeden z elementów pomagających utrzymać komfort cieplny. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał, możesz zastosować kilka dodatkowych trików:

wieszaj zasłony na szynach lub karniszach zamontowanych blisko sufitu, by odcinały więcej zimnego powietrza;

łącz zasłony z roletami termoizolacyjnymi, które dodatkowo zatrzymują ciepło,

dbaj o to, by w nocy były szczelnie zasunięte, a w dzień odsłonięte, tak wykorzystasz darmową energię słońca;

uszczelnij okna;

zamykaj pokoje, ciepło skumuluje się tam, gdzie przebywasz;

zainstaluj za grzejnikami ekrany odbijające ciepło;

rozłóż na podłogach dywany, które zapobiegną utracie ciepła przez podłogę.

Stosując się do tych porad, sprawisz, że w twoim mieszkaniu będzie ciepło, a rachunki za ogrzewanie będą niższe.

Metamorfoza mieszkania. Co zrobić, by się udała? Polsat Polsat