W skrócie Imbir wzmacnia odporność i działa przeciwzapalnie, co czyni go szczególnie cennym składnikiem diety w okresie jesienno-zimowym.

Regularne picie wody z imbirem wspiera odchudzanie i hamuje apetyt.

Mikstura z imbirem, cytryną i miodem nie tylko poprawia samopoczucie, ale także wspiera zdrowie układu trawiennego.

Spis treści: Imbir. Cenne właściwości popularnej przyprawy Sięgnij, gdy przychodzi ochota na podjadanie. Tak zadziała woda z imbirem Tak przygotujesz miksturę z imbirem. Dodaj cytrynę i miód Kto powinien unikać imbiru? Oto przeciwwskazania

Imbir. Cenne właściwości popularnej przyprawy

Imbir rozgrzewa, zwalcza infekcje o podłożu bakteryjnym, wirusowym i grzybiczym, a do tego wspomaga odporność. Z tego powodu warto włączyć go do diety zwłaszcza jesienią i zimą.

Orientalna przyprawa wykazuje szereg leczniczych właściwości. To przeciwutleniacz wykorzystywany jako naturalny antybiotyk. Imbir pobudza przemianę materii, dzięki czemu pomaga redukować tkankę tłuszczową. Oprócz tego jest świetnym źródłem witamin C, B i E.

Woda z cytryną i imbirem to korzystne dla zdrowia połączenie 123RF/PICSEL

Sięgnij, gdy przychodzi ochota na podjadanie. Tak zadziała woda z imbirem

Imbir stanowi nie tylko idealny dodatek do rozmaitych potraw. Warto dodać go również do wody - zwłaszcza, jeśli chcemy urozmaicić jej smak. Woda z imbirem to również naturalny sposób na oczyszczanie organizmu. Przyprawa zawiera sporo składników odżywczych i przeciwutleniaczy, które pomagają usuwać toksyny.

Co więcej, mikstura działa też korzystnie na zdrowie układu trawiennego - pobudza wydzielanie śliny, żółci i soku żołądkowego. Łagodzi też objawy zespołu jelita drażliwego i działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego.

Woda z imbirem to dobry wybór dla osób, którym zależy na utracie nadprogramowych kilogramów. Zawarte w imbirze gingerol, zinferon i shogaol (związki fenolowe) pomagają w spalaniu tłuszczu. Dlatego też regularne picie wody z dodatkiem imbiru i cytryny pozytywnie wpływa na utratę wagi.

Imbir zawiera substancje bioaktywne, które stabilizują poziom leptyny we krwi. To hormon odpowiedzialny za uczucie sytości, odgrywający ważną rolę w regulacji masy ciała i metabolizmu. Dlatego też woda z imbirem może być pomocna gdy nachodzi nas ochota na podjadanie między posiłkami.

Oczywiście samo picie wody z imbirem nie wystarczy. W zdrowym odchudzaniu ważna jest zbilansowana dieta i regularna aktywność fizyczna. Takie połączenie sprawi, że na wadze zobaczymy nie tylko mniej kilogramów. Takie podejście przyczyni się również do poprawy naszego samopoczucia.

Tak przygotujesz miksturę z imbirem. Dodaj cytrynę i miód

Wodę z imbirem najlepiej pić o poranku, na czczo. Zetrzyj świeży korzeń imbiru na tarce i dodaj do szklanki ciepłej wody. To wersja podstawowa, ponieważ możesz wzbogacić napój o cytrynę i miód.

W sezonie jesienno-zimowym imbir zawsze warto mieć pod ręką pixel-shot.com (Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Wariant pierwszy: do szklanki z ciepłą wodą dodaj imbir i sok z połowy cytryny. Wariant drugi: zmieszaj wodę, imbir i cytrynę. Mieszankę doprowadź do wrzenia i gotuj przez kolejne 15 minut. Gdy mikstura będzie gotowa, dodaj łyżeczkę miodu. Aby wzmocnić pozytywne działanie napoju, możesz również dodać cynamon.

Kto powinien unikać imbiru? Oto przeciwwskazania

Chociaż imbir wykazuje wiele pozytywnych dla zdrowia właściwości, unikać go powinny osoby chorujące na wrzody żołądka, dwunastnicy oraz borykające się ze zgagą, refluksem i kamicą żółciową.

Przeciwwskazaniem jest również nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krzepliwości krwi i alergia na imbir. Może on wchodzić też w interakcję z niektórymi lekami. Jeśli przyjmujemy leki np. przeciwzakrzepowe czy na nadciśnienie, dobrze jest skonsultować się z lekarzem.

