Spis treści: Zielona kawa przestaje być niszą To nie inny gatunek. Sekret tkwi w sposobie obróbki Zaskakujący, świeży smak może zadziwić kawoszy Jakie właściwości przypisuje się zielonej kawie? Na co zwrócić uwagę podczas przygotowywania zielonej kawy?

Zielona kawa przestaje być niszą

Jeszcze niedawno zielona kawa większości osób kojarzyła się głównie z internetowymi reklamami i suplementami wspierającymi odchudzanie, "dziwactwem" dla osób interesujących się ziołolecznictwem. Dziś to się zmienia. Zielona kawa pojawia się na sklepowych półkach, w ofertach kawiarni i sklepów ze zdrową żywnością, a także na stołach osób świadomie podchodzących do kwestii zdrowego żywienia.

Okrzyknięta parę lat temu "szybkim sposobem na utratę kilku kilogramów, "detoksem organizmu" czy też cudownym lekiem na zmniejszenie apetytu, tak naprawdę ma znacznie więcej do zaoferowania niż internetowe hasła, które nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością.

To nie inny gatunek. Sekret tkwi w sposobie obróbki

Zielone ziarna mogą wydawać się egzotyczne, ale to dokładnie ta sama odmiana co klasycznej kawy 123RF/PICSEL

Wbrew temu, co mogłaby sugerować nazwa, zielona kawa nie pochodzi z innej rośliny i nie jest "egzotycznym odkryciem". To te same ziarna kawowca, z których powstaje tradycyjna kawa, ale nie przechodzą one procesu palenia. A to właśnie podczas prażenia ziarna zmieniają swój kolor na brązowy/czarny, zyskują znany aromat i charakterystyczny smak kojarzony ze znanym wszystkim espresso.

Surowe ziarna z kolei zachowują zielony odcień i większą ilość niektórych naturalnie występujących substancji. A te mogą okazać się korzystne dla wielu osób.

Zaskakujący, świeży smak może zadziwić kawoszy

Zieloną kawę można pić z mlekiem, ale smakuje wybornie także z cytryną 123RF/PICSEL

Osoby sięgające po zieloną kawę po raz pierwszy mogą spodziewać się znanego aromatu i smaku tradycyjnej małej czarnej. A to błąd. Jej smak bywa określany jako bardziej świeży, ziołowy i delikatnie kwaskowy. Porównuje się go do połączenia zielonej herbaty z naparem zbożowym.

Zielona kawa dobrze komponuje się z odrobiną miodu, plasterkiem cytryny, cynamonem czy mlekiem roślinnym. Wielu osobom nie zastępuje całkowicie klasycznej kawy, ale staje się ciekawym urozmaiceniem, choć są i tacy, którzy z zadowoleniem piją ją każdego poranka i na stałe pożegnali tradycyjne espresso. Szczególnie docenią zieloną kawę osoby, które nie przepadają za mocnym i intensywnym smakiem tradycyjnych kaw.

Jakie właściwości przypisuje się zielonej kawie?

Od lat mówi się, że zielona kawa to sposób na schudnięcie. Czy to prawda? 123RF/PICSEL

Zielona kawa wzbudza zainteresowanie przede wszystkim ze względu na skład. Największą uwagę specjalistów i dietetyków zwraca kwas chlorogenowy - związek należący do grupy polifenoli, czyli naturalnych przeciwutleniaczy. Podczas prażenia ziaren jego część ulega rozpadowi, dlatego zielona kawa zawiera go zwykle dużo więcej niż klasyczna. Przeciwutleniacze pomagają chronić komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym, który wiąże się z naturalnymi procesami starzenia.

Zielona kawa zawiera również kofeinę, znaną oczywiście z działania pobudzającego - może wspierać koncentrację, zmniejszać uczucie zmęczenia i poprawiać czujność. Wiele osób deklaruje, że po zielonej kawie nie występują nagłe skoki pobudzenia, a następnie jego drastyczne spadki, powodujące senność. Podobno zielona alternatywa zapewnia długofalowe, ale delikatniejsze pobudzenie i wzrost koncentracji, bez tzw. "skoków", co może być pożądane przez wiele osób, zwłaszcza starszych.

Wokół zielonej kawy od lat pojawia się również temat wspierania odchudzania. Badacze analizowali, czy obecny w niej kwas chlorogenowy może wpływać na metabolizm glukozy oraz sposób wykorzystywania energii przez organizm. Niektóre badania sugerowały potencjalny wpływ na gospodarkę cukrową i metabolizm tłuszczów, jednak póki co wyniki są niejednoznaczne i nie potwierdzają, że zielona kawa powoduje utratę kilogramów. Nie należy więc traktować jej stricte jako środka odchudzającego.

Na co zwrócić uwagę podczas przygotowywania zielonej kawy?

Ze względu na twardość ziaren, nie zaleca się wsypywać zielonej kawy do klasycznych ekspresów z młynkiem. Lepiej kupić już zmieloną wersję 123RF/PICSEL

Wprowadzenie jej do codziennego jadłospisu nie wymaga żadnej szczególnej rewolucji. Najlepiej zacząć od jednej filiżanki dziennie i obserwować reakcję organizmu. Zieloną kawę można znaleźć w różnych formach - całe ziarna, wersję mieloną lub instant. Dobrze będzie komponować się z miodem, cukrem, cynamonem, cytryną, ale także - jak jej klasyczna siostra - z mlekiem lub śmietanką. Jednak czy przygotowuje się ją dokładnie tak samo jak prażone ziarna?

Mieloną można przygotować ją podobnie jak tradycyjną kawę - w ekspresie przelewowym czy kawiarce. Większą ostrożność należy zachować przy surowych ziarnach. Są one znacznie twardsze niż ziarna palone, dlatego nie zaleca się wsypywania ich bezpośrednio do automatycznych młynków znajdujących się w ekspresach ciśnieniowych ze względu na ryzyko uszkodzenia mechanizmu.

Zieloną kawę można dziś kupić bez większego problemu w sklepach ze zdrową żywnością, supermarketach, drogeriach czy sklepach internetowych. Ceny również nie odbiegają znacząco od wielu klasycznych kaw. Za opakowanie mielonej zielonej kawy trzeba zapłacić zwykle od około 15 do 35 zł, wersje ziarniste kosztują najczęściej od 20 do 50 zł, a produkty premium mogą osiągać ceny rzędu 60-80 zł.

Spróbujecie zielonej kawy?

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