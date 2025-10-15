Czym jest i jak powstaje szelak?

W Polsce do żywności dopuszczono ponad 330 dodatków spożywczych, które pełnią najróżniejsze funkcje i mowa o barwnikach, konserwantach, przeciwutleniaczach, regulatorach kwasowości, emulgatorach, stabilizatorach, zagęstnikach, środkach żelujących, substancjach nabłyszczających i przeciwzbrylających, wzmacniaczach smaku, środkach słodzących itd.

Wiele takich dodatków charakteryzuje się specyficznymi nazwami, które czasami nawet trudno wymówić, a co dopiero zrozumieć, jaką funkcję spełniają w danym artykule spożywczym. Przykładem jest m.in. szelak, substancja dodawana np. do słodyczy.

Szelak nazywany jest naturalną żywicą pochodzenia zwierzęcego. To wydzielina azjatyckich owadów z rodziny czerwców, które pasożytują na setkach różnych gatunków drzew, żywiąc się sokami znajdującymi się pod korą. Samice owadów metabolizują spożyty sok, czyli, innymi słowy, wydalają go w formie żywicy, która na skutek działania powietrza twardnieje i osiada na gałęziach.

Gałęzie z szelakiem są następnie zbierane i poddawane czyszczeniu. Żywica jest mielona i moczona w wodzie, by pozbyć się z niej resztek owadów. Kolejny etap polega na dokładnym suszeniu, dzięki czemu powstaje finalny produkt, najczęściej w formie sproszkowanej lub w formie płatków.

Do czego wykorzystuje się szelak?

Szelak w przemyśle spożywczym wykorzystywana jest jako składnik błyszczących powłok np. na cukierkach, czekoladkach czy gumach do żucia. Szelak, jako E904, spełnia w żywności funkcję glazury i ma zapobiegać pienieniu.

Ponadto szelak stosowany jest na owocach, mając sprawić, by ich skórka nie tylko ładnie wyglądała i się błyszczała, ale by również owoce nie psuły się zbyt szybko.

Pomimo że szelak wykorzystywany jest również w branży kosmetycznej w postaci dodatku do m.in. lakierów i farb do włosów, lakierów do paznokci czy tuszów do rzęs, a lata temu służył do nabłyszczania powierzchni drewnianych, to uznawany jest za substancję jadalną i nietoksyczną dla organizmu.

To jednak nie koniec, bowiem szelak znajduje zastosowanie w medycynie, wchodząc w skład np. materiałów stomatologicznych oraz stanowiąc zewnętrzną warstwę tabletek. Wykorzystuje się go także do wykończenia powierzchni złoconych. W starożytnych cywilizacjach szelakiem barwiono tkaniny i skóry, a w XVII wieku był surowcem niezwykle pożądanym przez malarzy.

