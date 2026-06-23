Spis treści: Po pięćdziesiątce nie ma jednej "premii od państwa" Bezpłatne badania po 50. roku życia Chorobowe po 50. roku życia. ZUS szybciej przejmuje wypłatę Dofinansowanie zatrudnienia osoby 50+. Pieniądze trafiają do firmy Dotacja na firmę po 50. roku życia. Wiek nie wystarczy Co naprawdę przysługuje po 50. roku życia?

Po pięćdziesiątce nie ma jednej "premii od państwa"

Sam dzień 50. urodzin nie uruchamia powszechnego świadczenia finansowego ani dodatku do pensji. Państwo kieruje natomiast do tej grupy profilaktykę zdrowotną, wsparcie przy zatrudnieniu, możliwość ubiegania się o środki na działalność oraz zmianę zasad wypłaty świadczeń w czasie choroby.

Warto odróżnić wiek osoby od stażu małżeńskiego. Informacja o 5 tys. zł za 50 lat wspólnego życia dotyczyła propozycji świadczenia dla małżonków obchodzących złote gody, a nie osób, które ukończyły 50 lat. Nie jest to obowiązujące świadczenie. Małżonkowie z półwiecznym stażem mogą ubiegać się o Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, który ma charakter honorowy.

Bezpłatne badania po 50. roku życia

Najbardziej praktyczne możliwości po pięćdziesiątce dotyczą profilaktyki. Osoby dorosłe mogą zgłosić się do programu "Moje Zdrowie", czyli bilansu realizowanego w podstawowej opiece zdrowotnej. Najpierw wypełnia się ankietę w IKP, aplikacji mojeIKP albo w przychodni, a jej wynik wyznacza zakres badań.

Podstawowy pakiet obejmuje między innymi morfologię, poziom glukozy, lipidogram, kreatyninę z oceną pracy nerek, TSH oraz badanie moczu. U osób po 50. roku życia diagnostyka może zostać poszerzona o próby wątrobowe, test w kierunku HCV, badanie kału na krew utajoną czy PSA u mężczyzn.

Osoby w wieku 50-65 lat mają dostęp do bezpłatnej kolonoskopii przesiewowej bez skierowania. Do programu mogą zakwalifikować się również osoby w wieku 40-49 lat, jeśli rak jelita grubego występował w ich najbliższej rodzinie.

Kobiety po 50. roku życia nadal korzystają z bezpłatnej mammografii: badanie przysługuje kobietom w wieku 45-74 lata raz na dwa lata, bez skierowania. Test HPV HR jest natomiast dostępny bezpłatnie dla kobiet do 64. roku życia.

Po 50. roku życia należy pamiętać o regularnych badaniach Picsel 123RF/PICSEL

Chorobowe po 50. roku życia. ZUS szybciej przejmuje wypłatę

Zmiana dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Zasadniczo pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. W przypadku pracownika po 50. roku życia okres ten skraca się do 14 dni. Zasada obowiązuje od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym pracownik ukończył 50 lat.

Od 15. dnia niezdolności do pracy przysługuje zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS albo uprawnionego płatnika zasiłków. Nie jest to premia za wiek, lecz zmiana podmiotu finansującego absencję. Standardowo świadczenie chorobowe wynosi 80 proc. podstawy, chyba że w konkretnej sytuacji przepisy przewidują wyższą kwotę.

Dofinansowanie zatrudnienia osoby 50+. Pieniądze trafiają do firmy

Osoby po pięćdziesiątce, które straciły pracę, mogą korzystać z instrumentów urzędów pracy. Jednym z nich jest dofinansowanie wynagrodzenia dla firmy zatrudniającej skierowaną osobę bezrobotną 50+. Obejmuje kobietę, która ukończyła 50 lat, ale nie ukończyła 60 lat, oraz mężczyznę, który ukończył 50 lat, ale nie ukończył 65 lat.

Wsparcie nie trafia na konto pracownika. Otrzymuje je pracodawca po zawarciu umowy z urzędem pracy. Dofinansowanie może być wypłacane przez 12 miesięcy i nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia. W 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto, dlatego maksymalne wsparcie wynosi 2403 zł miesięcznie na jedną zatrudnioną osobę. Firma musi następnie utrzymać zatrudnienie przez kolejne sześć miesięcy.

W określonych przypadkach firma może też skorzystać z czasowego zwolnienia ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, co pośrednio zwiększa atrakcyjność kandydata 50+.

Dotacja na firmę po 50. roku życia. Wiek nie wystarczy

Osoba po 50. roku życia, zarejestrowana jako bezrobotna, może ubiegać się w urzędzie pracy o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności. Nie jest to jednak automatyczne świadczenie. Liczą się aktualny nabór, budżet urzędu, regulamin, pomysł na biznes i poprawnie przygotowany wniosek.

W projektach finansowanych ze środków europejskich osoby 50+ mogą być traktowane jako grupa wymagająca szczególnego wsparcia na rynku pracy. W praktyce może to oznaczać szkolenia, doradztwo lub środki na start firmy. Możliwości pojawiają się także w lokalnych grupach działania, zwłaszcza na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach. Warunki różnią się lokalnie, dlatego najpierw trzeba znaleźć konkretny, otwarty nabór.

Co naprawdę przysługuje po 50. roku życia?

Pięćdziesiątka nie daje jednej wypłaty "za wiek". Otwiera jednak dostęp do ważnych badań przesiewowych, innych zasad chorobowego, zatrudnienia wspieranego przez urząd pracy i możliwości starania się o pieniądze na biznes. Z tych rozwiązań nie korzysta się automatycznie: trzeba zapisać się na badania, zarejestrować w urzędzie pracy lub złożyć wniosek w odpowiednim naborze.





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