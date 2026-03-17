Spis treści: Zwykłe ręczniki do włosów - dlaczego sięga po nie coraz mniej osób? Ręczniki fryzjerskie - skąd się wziął ich fenomen? Jaki ręcznik fryzjerski wybrać? Ile kosztuje ręcznik fryzjerski?

Zwykłe ręczniki do włosów - dlaczego sięga po nie coraz mniej osób?

Głównym powodem, dla którego tradycyjne ręczniki bawełniane (szczególnie te o splocie typu frotte) wypadają z łask, jest ich mechaniczne działanie na strukturę pasm. Choć są miłe dla ciała, to nie sprawdzają się do mokrych włosów z kilku przyczyn. Przede wszystkim klasyczne ręczniki frotte składają się z tysięcy małych pętelek. Podczas pocierania nimi o mokre kosmyki, działają jak haczyki, zaczepiają o łuski włosa i je rozchylają.

Włos zdrowy i lśniący to taki, którego łuski przylegają płasko do łodygi. Mokry włos jest wyjątkowo podatny na uszkodzenia (jest bardzo rozciągliwy i miękki). Szorstka bawełna powoduje puszenie się - pasma stają się porowate i matowe. Taka łuska jest również bardziej "poszarpana", a to sprawia, że światło gorzej się od niej odbija, przez co kosmyki tracą swój blask.

Poza tym włosy z otwartymi łuskami bardziej się kołtunią - ich rozczesywanie jest trudniejsze, co powoduje błędne koło uszkodzeń mechanicznych. Skutki takiego działania są w szczególności widoczne w przypadku nawyku energicznego wycierania pasm ręcznikiem. To wszystko prowadzi do mikrouszkodzeń.

Dodatkowo klasyczne ręczniki są dość duże i grube, osoby z dłuższymi włosami często muszą wybierać większe rozmiary. To powoduje, że taki turban na głowie jest stosunkowo ciężki i obciąża cebulki włosów, co może prowadzić do ich osłabienia.

Ręczniki fryzjerskie - skąd się wziął ich fenomen?

Ręczniki fryzjerskie jakiś czas temu przestały być domeną wyłącznie salonów i na dobre rozgościły się w naszych łazienkach. Ich popularność wynika z faktu, że są one odpowiedzią na niemal wszystkie problemy, jakie generuje zwykła bawełna frotte. Dlaczego coraz częściej po nie sięgamy? Oto główne powody:

Gładka struktura - w przeciwieństwie do tradycyjnych ręczników, te fryzjerskie (w sprzedaży dostępne są m.in. włókninowe, flizelinowe lub celulozowe) są dużo bardziej gładkie. Nie mają pętelek, które mogłyby haczyć o łuski włosa. Dzięki temu nie rozchylają łusek włosa oraz eliminują tarcie. To sprawia, że włosy po wysuszeniu są lśniące i miękkie, bez efektu "siana".

Bardzo duża chłonność - ręczniki fryzjerskie są projektowane tak, aby działały szybko. Potrafią wchłonąć znacznie więcej wody niż bawełna o tej samej wadze. To przekłada się na krótsze suszenie za pomocą suszarki i mniejsze narażanie włosów na gorące powietrze. To również wygoda, gdyż eliminuje to efekt kapania - woda nie spływa po plecach i nie moczy ubrania.

Lekkość materiału - są cienkie i lekkie nawet po zmoczeniu. Turbany z nich będą zdecydowanie mniej obciążające dla cebulek niż te zawiązane z grubych ręczników frotte.

Higiena i szybkie schnięcie - są dostępne w wersjach jednorazowych lub wielorazowych. Te drugie wysychają szybciej niż zwykłe, a te do jednorazowego użytku są higieniczne i nie wymagają prania.

Poza tym ręczniki fryzjerskie są mniejsze niż klasyczne, przez co nie zajmują wiele miejsca. Na ich korzyść działa również stosunkowo dobra cena.

Ręczniki fryzjerskie to dobra alternatywa dla zwykłych ręczników hetmanstock 123RF/PICSEL

Jaki ręcznik fryzjerski wybrać?

Na rynku dostępne są różne ręczniki fryzjerskie. Tak jak wspomnieliśmy wyróżniamy jednorazowe i wielorazowe. Salony fryzjerskie w zdecydowanej większości używają tych pierwszych. To ogromna wygoda, którą można przenieść do domu. Po osuszeniu włosów po prostu się go wyrzuca, co oszczędza czas na pranie i suszenie tradycyjnych ręczników. Są one idealne do nakładania masek lub olejowania, bo nie trzeba się martwić o zabrudzenie ulubionego ręcznika.

Poza tym są bardzo higieniczne - grube ręczniki, szczególnie źle wysuszone, mogą być siedliskiem bakterii. W przypadku jednorazowych ten dylemat nie występuje. Tak więc mając problemy ze skórą głowy, również warto rozważyć fryzjerskie ręczniki.

Niemniej można znaleźć też wersje wielorazowe (zazwyczaj z gładkiego mikrowłókna lub włókna bambusowego). To świetna opcja na basen lub siłownię - taki ręcznik jest lekki, zajmuje ułamek miejsca w torbie, a po treningu błyskawicznie wyschnie. Poza tym to również bardziej ekologiczne rozwiązanie. Przy czym takich ręczników nie powinno się prać z płynem do zmiękczania tkanin. Płyn "oblepia" włókna, przez co ręcznik przestaje chłonąć wodę i zamiast osuszać, będzie ją tylko rozmazywał po włosach.

Dodatkowo ręczniki fryzjerskie zazwyczaj są dostępne w różnych rozmiarach, więc można je dobrać pod kątem grubości i ilości włosów.

Ile kosztuje ręcznik fryzjerski?

Koszt ręcznika fryzjerskiego zależy przede wszystkim od jego jakości, wielkości pakietu (w przypadku jednorazowych) i rodzaju materiału. Jednakże nie są to produkty bardzo drogie. W sieci można znaleźć oferty w granicach ok. 20-25 zł za 50 sztuk ręczników. Zazwyczaj są one dostępne w kolorze białym lub czarnym.

Przy czym jednorazowe są najczęściej sprzedawane w wielopakach liczących przynajmniej 50 sztuk. Można je bez trudu zamawiać m.in. na stronach producentów. W przypadku wielorazowych koszt ten jest nieco wyższy - zazwyczaj to ok. 40-70 zł za sztukę.

