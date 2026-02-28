Spis treści: Dlaczego kasza jęczmienna była hitem w PRL? Co zawiera kasza jęczmienna? Skład, który wspiera serce Jak kasza jęczmienna obniża LDL? Kto najbardziej skorzysta? Ile kaszy jeść, by zobaczyć efekt? Najczęstszy błąd. To może zniweczyć efekt

Dlaczego kasza jęczmienna była hitem w PRL?

Kasza jęczmienna w PRL-u miała status produktu strategicznego, ponieważ opierała się na krajowej produkcji i nie wymagała importu, który w latach 70. i 80. był obciążony limitami dewizowymi. Polska należała wtedy do największych producentów jęczmienia w Europie Środkowej, a zakłady zbożowe w Lubelskiem, na Mazowszu i w Wielkopolsce przerabiały go na pęczak i kaszę perłową w ilościach, które pozwalały utrzymać ciągłość dostaw nawet w okresach największych braków. W sklepach "Społem" kasza była jednym z nielicznych produktów, które nie znikały po dostawie w ciągu godziny - państwowe plany produkcyjne zakładały jej stałą obecność w handlu detalicznym.

Rodziny mogły planować posiłki bez obaw, że podstawowy składnik nagle zniknie z obiegu. Z drugiej strony istotną rolę odgrywała też sama trwałość produktu, ponieważ lodówki miały wówczas pojemność dzisiejszej szuflady na warzywa, a zakupy robiło się rzadko. Kasza jęczmienna zachowywała strukturę po odgrzaniu, więc pęczak gotowało się regularnie w emaliowanych garnkach. Mięso było reglamentowane, a przeciętna rodzina otrzymywała miesięcznie tylko 2-3 kg na kartki, dlatego kasza stała się naturalnym "wypełniaczem" talerza, który pozwalał przygotować sycący obiad przy minimalnym udziale produktów deficytowych.

Intensywny wysiłek umysłowy, stres, nadwaga i podwyższony cholesterol? Kasza pęczak to remedium 123RF/PICSEL

W latach 70. i 80. jęczmień pełnił też funkcję równoważnika niedoborów białka zwierzęcego. W zakładach pracy kasza jęczmienna była elementem norm żywieniowych ustalanych centralnie. Stołówki górnicze, hutnicze i kolejowe korzystały z niej, ponieważ pozwalała utrzymać kaloryczność posiłków na poziomie wymaganym dla pracowników fizycznych, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia mięsa, którego dostawy były nieregularne. W kaszance zastępowała nawet 40 proc. farszu, w gołąbkach zmniejszała udział mięsa o połowę, a w zapiekankach zwiększała objętość potrawy bez podnoszenia kosztów.

W latach 80., gdy inflacja rosła, a ceny żywności zmieniały się z miesiąca na miesiąc, kasza jęczmienna była jednym z nielicznych produktów, których cena pozostawała stabilna dzięki państwowej kontroli. Dopiero dziś patrzymy na tamtą codzienność z innej perspektywy. To, co wynikało z konieczności gospodarczej, okazuje się spójne z aktualnymi rekomendacjami dietetycznymi. Kasza jęczmienna wraca do kuchni już bez kontekstu reglamentacji i kolejek, jako świadomy wybór osób, które szukają prostych, lokalnych produktów o dużej wartości odżywczej.

Co zawiera kasza jęczmienna? Skład, który wspiera serce

Kasza jęczmienna wyróżnia się wysoką zawartością rozpuszczalnego błonnika, przede wszystkim beta‑glukanów, czyli frakcji, która wpływa na metabolizm lipidów, zwiększając lepkość treści jelitowej i wiązanie kwasów żółciowych. Ten mechanizm zmusza organizm do wykorzystywania cholesterolu do ich ponownej syntezy, tym samym prowadząc do obniżenia stężenia LDL. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności potwierdził ten efekt w oficjalnej opinii z 2011 roku: "Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to beta‑glucans from oats and barley…", wskazując, że spożycie 3 g beta‑glukanów dziennie przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu LDL.

W 100 gramach suchego pęczaku znajduje się średnio 4,3-5,3 g beta‑glukanów, więc jedna porcja kaszy może pokryć znaczną część rekomendowanej dawki wspierającej profil lipidowy. Oprócz błonnika jęczmień dostarcza magnezu, potasu, selenu, cynku oraz witamin z grupy B, w tym niacyny, która uczestniczy w przemianach energetycznych i wspiera funkcjonowanie układu nerwowego. Magnez stabilizuje ciśnienie tętnicze, potas reguluje gospodarkę elektrolitową, a selen i cynk pełnią funkcje antyoksydacyjne. Warto także zwrócić uwagę na obecność lignanów - związków roślinnych o działaniu przeciwzapalnym, które po fermentacji w jelicie grubym przekształcają się w metabolity o silnym potencjale ochronnym dla naczyń krwionośnych.

Kasza jęczmienna wyróżnia się również bardzo niskim indeksem glikemicznym, wynoszącym około 25-30, co czyni ją jednym z najbardziej stabilizujących glikemię produktów zbożowych. Taki poziom IG wynika z obecności beta‑glukanów oraz struktury skrobi, która ulega wolniejszemu trawieniu. Dla osób z insulinoopornością lub wahaniami glikemii oznacza to mniejsze wyrzuty insuliny i dłuższe uczucie sytości. Porcja pęczaku może być naturalnym "buforem glukozowym", który wygładza poposiłkowe skoki cukru i wspiera kontrolę apetytu.

W jęczmieniu obecne są również fenole, flawonoidy, fitosterole oraz tokole (rodzina witaminy E). Te związki bioaktywne pełnią funkcję antyoksydantów, neutralizując wolne rodniki i zmniejszając stres oksydacyjny, który przyspiesza procesy miażdżycowe.

Jak kasza jęczmienna obniża LDL?

Kaszy jęczmienna zaczyna wpływać na na cholesterol w jelicie cienkim, w momencie kontaktu beta‑glukanów z wodą i treścią pokarmową. Te polisacharydy pęcznieją i tworzą gęsty, lepki żel. Lepkość to parametr fizykochemiczny, który decyduje o sile działania. Im wyższa masa cząsteczkowa beta‑glukanu, tym bardziej lepki staje się żel, a to przekłada się na skuteczniejsze wiązanie kwasów żółciowych. Kwasy te powstają w wątrobie z cholesterolu i są niezbędne do trawienia tłuszczów. W normalnych warunkach większość z nich wraca do wątroby w tzw. krążeniu jelitowo‑wątrobowym. Gdy beta‑glukan "wychwytuje" część tej puli, organizm traci możliwość ich ponownego wykorzystania.

W tej sytuacji wątroba musi zareagować. Skoro część kwasów żółciowych została "związana" w jelicie i wydalona, organizm musi wyprodukować nowe. A do ich wytworzenia potrzebny jest cholesterol. Wątroba zaczyna więc pobierać go z krwi, przede wszystkim w postaci LDL, czyli tzw. "złego" cholesterolu. Aby zrobić to sprawniej, komórki wątroby zwiększają liczbę specjalnych "uchwytów" (receptorów), które wyłapują LDL z krwi. Im więcej takich receptorów, tym szybciej LDL znika z krwiobiegu. Efekt jest prosty i mierzalny w badaniach: poziom LDL spada, a wyniki lipidogramu się poprawiają.

Kasza pęczak wspomaga działanie m.in. śledziony i wątroby 123RF/PICSEL

To jednak nie wszystko. Część beta-glukanów trafia dalej, do jelita grubego i staje się pożywką dla dobrych bakterii jelitowych. W czasie fermentacji powstają korzystne substancje, m.in. maślan i propionian. Maślan pomaga uszczelnić jelita i zmniejszyć przewlekły, cichy stan zapalny, który sprzyja rozwojowi miażdżycy. Z kolei propionian ogranicza w wątrobie produkcję cholesterolu - działa na ten sam enzym, który blokują leki z grupy statyn. Oznacza to kasza jęczmienna obniża LDL na dwa sposoby: pomaga usuwać cholesterol z krwi i jednocześnie zmniejsza jego produkcję w wątrobie.

Całość uzupełnia jeszcze jeden element. Lepki żel beta‑glukanowy spowalnia opróżnianie żołądka i zmniejsza tempo wchłaniania glukozy. Stabilniejsza glikemia oznacza niższe wyrzuty insuliny, a niższa insulina ogranicza aktywność enzymów odpowiedzialnych za syntezę cholesterolu.

Badanie przeprowadzone w 2002 roku przez naukowców z Beltsville Human Nutrition Research Center, wykazało, że regularne spożycie produktów jęczmiennych bogatych w beta‑glukan prowadzi do obniżenia ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, a także poprawy profilu lipidowego. Autorzy podkreślili, że efekt wynika z połączenia działania rozpuszczalnego błonnika, stabilizacji glikemii i zwiększonej produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych.

Kto najbardziej skorzysta?

Najwięcej zyskują osoby, u których profil lipidowy zaczyna wymykać się spod kontroli: dorośli z LDL przekraczającym 115 mg/dl, pacjenci z zespołem metabolicznym oraz ludzie po 40. roku życia obciążeni rodzinnie chorobą niedokrwienną serca. To grupa, u której metabolizm cholesterolu reaguje szczególnie dobrze na rozpuszczalny błonnik. Wyraźne korzyści odnoszą również kobiety po menopauzie, u których spadek estrogenów prowadzi do pogorszenia profilu lipidowego, wzrostu LDL i większej skłonności do insulinooporności.

Jęczmień to również wartościowe paliwo dla osób aktywnych fizycznie. Niski indeks glikemiczny pęczaku (25-30) sprawia, że energia uwalnia się stopniowo, bez gwałtownych skoków glukozy. To idealne tło metaboliczne dla treningu wytrzymałościowego, który sam w sobie poprawia profil lipidowy, a w połączeniu z dietą bogatą w beta‑glukan działa jeszcze skuteczniej. Korzyści odnoszą również osoby z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej: stanem przedcukrzycowym, insulinoopornością czy cukrzycą typu 2.

Ile kaszy jeść, by zobaczyć efekt?

Efekt działania kaszy jęczmiennej wymaga trzech elementów: odpowiedniej dawki beta‑glukanu, regularności i czasu. 3 g beta‑glukanu dziennie to ilość, przy której zaczyna się realne obniżanie LDL. Porcja suchego pęczaku, czyli około 60-80 g (po ugotowaniu 200-250) dostarcza 1,5-2,5 g beta‑glukanu, dlatego najłatwiej osiągnąć rekomendowaną dawkę, łącząc kaszę z innymi produktami jęczmiennymi, np. płatkami lub pieczywem z dodatkiem pełnego ziarna.

W codziennym menu możemy zastosować jedną solidną porcję kaszy dziennie lub 4-5 porcji tygodniowo, jeśli dieta jest bardziej zróżnicowana. Pęczak świetnie sprawdza się jako baza obiadu, w krupniku, pęczotto, sałatkach z warzywami i oliwą, a nawet w daniach jednogarnkowych. Warto pamiętać, że tłuszcze roślinne, zwłaszcza oliwa, zwiększają biodostępność związków fenolowych obecnych w jęczmieniu.

Porcje kaszy można rozłożyć na dwa dni albo dodać do śniadania garść płatków jęczmiennych. Beta‑glukan powinien pojawiać się w diecie codziennie, bo jego działanie jest krótkotrwałe i zależy od ciągłego "wychwytywania" kwasów żółciowych.

Najczęstszy błąd. To może zniweczyć efekt

Największym błędem, który potrafi całkowicie osłabić działanie kaszy jęczmiennej, jest jej rozgotowanie. Niestety struktura beta‑glukanów jest wrażliwa na długotrwałe działanie wysokiej temperatury. Gdy ziarno traci sprężystość i rozpada się na papkę, lepkość żelu beta‑glukanowego spada, a wraz z nią zdolność do wiązania kwasów żółciowych. Efekt metaboliczny zależy od zachowania struktury błonnika - im bardziej integralne ziarno, tym silniejsza odpowiedź lipidowa. Dlatego pęczak warto gotować al dente, tak aby ziarno pozostało zwarte i sprężyste.

Drugim błędem jest sposób podania. Kasza jęczmienna działa najlepiej w towarzystwie warzyw, oliwy, ryb morskich lub chudego białka. Tymczasem na wielu stołach ląduje w konfiguracji, która niweluje jej potencjał: z tłustymi sosami, boczkiem, kiełbasą czy śmietaną. Nasycone kwasy tłuszczowe podnoszą LDL, a wtedy nawet wzorowa dawka beta‑glukanu nie jest w stanie zrównoważyć bilansu dnia.

Trzecim błędem jest wybór niewłaściwej frakcji ziarna. W polskich sklepach najczęściej dostępne są trzy odmiany: pęczak, kasza wiejska i kasza perłowa. Ta ostatnia jest najmocniej polerowana, więc traci część beta‑glukanów, minerałów i związków fenolowych. Wpływ na poziom cholesterolu jest więc słabszy. Pęczak, jako ziarno najmniej przetworzone, zachowuje najwięcej frakcji rozpuszczalnych, a tym samym najlepiej wspiera metabolizm lipidów. Nie należy płukać go zbyt długo, ponieważ beta‑glukany są rozpuszczalne w wodzie, więc intensywne płukanie dosłownie "wymywa" cenne składniki.

Ostatni błąd ma charakter behawioralny: nieregularność. Beta‑glukany działają w sposób kumulatywny, a ich efekt utrzymuje się tylko wtedy, gdy pojawiają się w diecie codziennie lub prawie codziennie. Tygodniowe przerwy cofają postęp, bo organizm przestaje wiązać kwasy żółciowe z taką intensywnością jak wcześniej.

Źródła: PubMed, Europe PMC

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 166: Karolina Karolczak INTERIA.PL