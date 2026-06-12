Spis treści: Skrzydlinka zachwyca kwiatami przez całe tygodnie Ta roślina najlepiej rośnie na ubogiej i suchej glebie Idealne zastosowanie w ogrodzie Pielęgnacja i zimowanie - o czym warto pamiętać?

Skrzydlinka zachwyca kwiatami przez całe tygodnie

Skrzydlinka (Aethionema) to niewielka, przeważnie zimozielona krzewinka, która w naturze porasta słoneczne, skaliste i piaszczyste tereny rejonu Morza Śródziemnego oraz Azji Mniejszej. Tworzy bardzo zwarte, niskie poduchy (dorastające zazwyczaj zaledwie do 15-20 centymetrów wysokości), zbudowane z drobnych, igiełkowatych, niebieskawo-zielonych liści. Najpiękniejszy okres zaczyna się jednak późną wiosną i wczesnym latem (na przełomie maja i czerwca). Wtedy skrzydlinka niemal w całości pokrywa się gęstymi, drobnymi kwiatami w uroczych odcieniach pudrowego lub intensywnego różu. Kwitnie tak obficie, że spod masy płatków często w ogóle nie widać jej liści.

Ta roślina najlepiej rośnie na ubogiej i suchej glebie

Największą zaletą skrzydlinki jest to, że doskonale rośnie tam, gdzie inne rośliny dawno by się poddały. Wręcz nie znosi żyznej, ciężkiej i stale wilgotnej ziemi. Idealne podłoże dla niej musi być lekkie, mocno przepuszczalne, piaszczyste lub kamieniste. Skrzydlinka doskonale radzi sobie z okresowymi suszami i do prawidłowego rozwoju bezwzględnie wymaga stanowiska w pełnym słońcu. Dobrze rośnie również na glebach o odczynie zasadowym (wapiennym). Zbyt bogata, nawożona i wilgotna ziemia to dla niej wyrok - sprawi, że roślina straci swój piękny, zwarty pokrój, stanie się wiotka, a z czasem jej korzenie zaczną po prostu gnić.

Ten kwiat urośnie nawet na nieurodzajnej, suchej glebie 123RF/PICSEL

Idealne zastosowanie w ogrodzie

Dzięki swoim miniaturowym rozmiarom, płożącemu pokrojowi i ogromnej wytrzymałości na suszę, skrzydlinka jest absolutnym hitem na wszelkie skalniaki. Genialnie prezentuje się posadzona w szczelinach murków oporowych, między dużymi kamieniami, a także na żwirowych rabatach w modnym stylu śródziemnomorskim. Można z niej tworzyć zgrabne obwódki w wyjątkowo suchych i mocno nasłonecznionych miejscach działki. Świetnie sprawdzi się również jako roślina pojemnikowa na południowe balkony i tarasy, na których słońce praży niemiłosiernie - pod warunkiem, że w donicy zastosujemy grubą warstwę drenażu.

Pielęgnacja i zimowanie - o czym warto pamiętać?

Pielęgnacja tej uroczej krzewinki ogranicza się do absolutnego minimum, co czyni ją idealnym wyborem dla zapracowanych (lub nieco leniwych) ogrodników. Nie wymaga nawożenia ani regularnego podlewania. Jedynym zabiegiem, który warto wykonać, jest delikatne przycięcie jej pędów tuż po przekwitnięciu. Dzięki temu zachowa piękny, kulisty kształt na kolejny sezon i nie będzie tracić energii na zawiązywanie nasion. Skrzydlinka dobrze znosi polskie zimy, jednak jej największym wrogiem nie jest siarczysty mróz, a nadmiar wilgoci w miesiącach zimowych. W mokre zimy, przy cięższych glebach, warto osłonić ją gałązkami drzew iglastych, by zapobiec zaleganiu wody i gniciu korzeni.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL





Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press