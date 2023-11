Jeżówka purpurowa: Cenna nie tylko w ogrodzie

Jeżówka purpurowa to nie tylko niewymagająca roślina, która wspaniale rośnie w ogrodach i na działkach, ale okazuje się, że ma także potencjał w poprawie kondycji naszego zdrowia. O tym doskonale wiedziała rdzenna amerykańska ludność, która wykorzystywała jeżówkę jako remedium na bóle głowy i zębów. Oczywiście, echinacea, bo tak też znana jest w ziołolecznictwie, ma o wiele więcej zasług, ale największy potencjał ma schowany w glebie korzeń. Ususzony może być składnikiem naparów, które są nieocenione w sezonie przeziębieniowym. Czas poznać, co jeżówka purpurowa nam dokładnie oferuje, zwłaszcza wtedy, gdy mamy tę przepiękną roślinę na rabacie.

Co można znaleźć w korzeniu jeżówki?

Dlaczego echinacea, zwana również jeżówką, ma takie wyjątkowe działanie? Wszystko przez jej bogaty skład. Korzeń rośliny to bogactwo cennych substancji: kwasu chlorogenowego, inuliny, cynaryny, glikoprotein, olejku eterycznego, seskwiterpen, poliacetylen, alkaloidów pirolizydynowych oraz związków amonowych. Wszystko to sprawia, że jeżówka purpurowa to cenny oręż w walce z przeziębieniem, ale nie tylko. Aktywne składniki pobudzają odporność, ale także mają działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, co jest nieocenione w przypadku infekcji, które jesienią dają się wyjątkowo we znaki.

Zdjęcie Nie tylko korzeń jeżówki wykazuje działanie lecznicze, ale także liście i kwiaty / 123RF/PICSEL

Oczywiście, jeżówka ma o wiele więcej właściwości. Napar ma wyjątkową moc i działa rozkurczowo, przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie i napotnie. Warto także wspomnieć, że echinacea może ulżyć w przypadku dolegliwości bólowych, ale także problemów z układem pokarmowym. Można ją stosować, ponieważ ma działanie żółciopędne, a także pobudza wytwarzanie soków żołądkowych, co wpływa także na prawidłowe działanie trzustki i jelit.

Jak pić echinaceę?

Wysuszony korzeń echinacei można bez problemu kupić w sklepach zielarskich, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby pozyskać go samodzielnie. Najlepiej zrobić to w listopadzie, czyli wtedy, kiedy jeżówka już przekwitnie. Korzeń należy oczyścić, pokroić na mniejsze kawałki i wysuszyć. Taki surowiec można tylko zalać wrzącą wodą i parzyć pod przykryciem 20 minut, aż mikstura nieco ostygnie. Napar z jeżówki można pić trzy razy dziennie w czasie infekcji i dolegliwości związanych z układem pokarmowym, czy bólem.

Jeżówka? Nie każdy może ją pić

Zdjęcie Ciepłym naparem nie jest przeznaczony dla każdego / 123RF/PICSEL

Jeżówka nie może być podawana każdemu, a szczególnie osobom z trwałymi uszkodzeniami odporności i chorobami autoimmunologicznymi. Ponadto substancje czynne mogą wejść w reakcję z lekami, dlatego warto domową terapię konsultować z lekarzem.

