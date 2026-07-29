Ślimaki to mięczaki z gromady brzuchonogów, posiadające miękkie ciało, często chronione skorupą i żyjące zarówno na lądzie jak i w wodzie. Ślimaki, które najczęściej pojawiają się w naszych ogrodach dzielą się na dwie grupy:

budzące sympatię ślimaki z domkiem,

nagie, duże, brązowe i czarne ślimaki, uznawane za szkodniki.

Ciemne ślimaki bez domków potrafią faktycznie siać w ogrodzie prawdziwe spustoszenie, niszcząc kwiaty i rośliny uprawne. Warto jednak pamiętać, że wraz z tymi roślinami, zjadają też chwasty oraz gnijące i martwe rośliny.

Ślimaki uwielbiają zacienione zakamarki oraz wilgoć i to właśnie w takich miejscach znajdziemy ich najwięcej. W sytuacji, gdy zaczynają się niebezpiecznie rozmnażać i wyrządzać poważne szkody w uprawach, możemy spróbować wygonić je z ogrodu. Jak to zrobić?

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Ślimaki rozszalały się w twoim ogrodzie? Tak pozbędziesz się ich raz na zawsze

Zacznijmy od tego, że w sklepach dostępne są rozmaite chemiczne środki do zwalczania ślimaków. Pamiętajmy jednak, że mogą one negatywnie wpływać na nasze warzywa i kwiaty, a nawet cały ekosystem. Na początek warto więc skorzystać z ekologicznych, tanich i prostych sposobów.

Jednym z najprostszych i najtańszych sposobów na odstraszenie ślimaków jest zastosowanie skorupek jajek. Ich ostre krawędzie tworzą barierę, której mięczaki nie są w stanie pokonać. Wystarczy rozsypać je wokół roślin, aby skutecznie ograniczyć dostęp tych szkodników do naszych upraw. Jak to zrobić?

zbierz skorupki po ugotowaniu lub usmażeniu jajek,

dokładnie wysusz skorupki - najlepiej pozostawić je na kilka godzin, aby pozbyć się wilgoci,

rozgnieć skorupki na małe kawałki - im bardziej ostre i nierówne, tym lepiej spełnią swoją funkcję,

rozsyp skorupki wokół roślin,

regularnie uzupełniaj warstwę skorupek, bo z czasem się rozkładają.

Dodatkowym atutem stosowania skorupek jajek w ogródku jest ich pozytywny wpływ na glebę - stanowią one naturalne źródło wapnia, który sprzyja rozwojowi roślin.

By przepędzić ślimaki z ogrodu, warto sięgnąć po fusy z kawy. Ich intensywny zapach działa odstraszająco na szkodniki, a dodatkowo stanowią one naturalny nawóz dla gleby. Jak to zrobić?

rozsyp fusy wokół roślin - podobnie jak skorupki jajek, stworzą barierę, której ślimaki nie będą mogły pokonać,

wymieszaj fusy z ziemią - poprawi to strukturę gleby i zwiększy jej przepuszczalność,

przygotuj wywar z kawy - wystarczy zaparzyć kawę, pozostawić fusy do ostygnięcia, a następnie przelać napar do butelki z atomizerem i spryskać nim liście roślin.

Fusy z kawy to nie tylko skuteczna metoda na ślimaki, ale również cenny nawóz.

Roślinna bariera na ślimaki: Ślimaki nie znoszą tego zapachu

Aby przegonić ślimaki z naszego ogrodu, warto również posadzić rośliny, których nie znoszą takie jak m.in.:

begonia,

pelargonia,

nasturcja,

gazania,

paproć,

lawenda,

czosnek,

majeranek,

krwawnik.

Warto zrezygnować ze słonecznika, mięty czy fiołków, bo to prawdziwy przysmak ślimaków!

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