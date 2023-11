Idealna mandarynka? Spójrz na skórkę

Wybraliście się do sklepu w poszukiwaniu słodkich mandarynek? Zanim weźmiecie je do rąk, przyjrzyjcie się skórce. Oczywiście, warto unikać tych, które mają na powierzchni przebarwienia oraz oznaki obić lub gnicia, oraz zalążków pleśni, gdyż one mogą być groźne dla naszego samopoczucia. Słodkie mandarynki mają jednolitą, intensywnie pomarańczową skórkę. Unikajmy tych, które mają jasny kolor, albo są w odcieniu żółci i zieleni. W takich wypadkach mandarynki po obraniu i wzięciu ich do ust z całą pewnością nie będą słodyczą, a czeka nas tylko rozczarowanie.

Weź mandarynkę do ręki

Skoro już o skórce mandarynek mowa, to czas teraz wziąć owoc delikatnie do ręki. Słodkie cytrusy mają jędrną skórkę, która jest dosyć sprężysta. Po tym łatwo je odróżnić od tych, które będą zdecydowanie kwaśniejsze i nie będą osładzały nam podwieczorku albo smakowitego deseru. Można także ocenić wagę poszczególnych mandarynek: soczyste i słodkie w zasadzie są mniejsze, ale za to cięższe. Lżejsze są pozbawione wody, dlatego ich smak może nas rozczarować podczas konsumpcji.

Nie bój się powąchać mandarynki

Czym się charakteryzuje mandarynka idealna? Intensywnym i żywym zapachem. Jeśli owoc ładnie pachnie, to istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że owoc będzie nie tylko smaczny, ale również słodki. Te pozbawione intensywnej woni mogą świadczyć o tym, że bardzo długo leżały albo w chłodni, albo zbyt długo już spędziły na sklepowej półce. Warto także sprawdzić kraj pochodzenia. Wiele osób zauważyło, że najsłodsze pochodzą z Hiszpanii lub Maroko i takie też mają najmniej pestek, co tylko jeszcze bardziej umili nam spożywanie przepysznych cytrusów.

