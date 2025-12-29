Spis treści: Leśny mech na sylwestra Leśny mech: potrzebne składniki Jak zrobić leśny mech?

Leśny mech na sylwestra

Leśny mech to ciasto, o którym każdy z nas przynajmniej chociaż raz w życiu słyszał, a być może nawet skosztował. Wygląd deseru broni się sam, ponieważ zielone ciasto z dodatkami do razu przykuwa uwagę. Leśny mech to doskonała opcja dla tych, którzy lubią wilgotne warstwy przełożone smakowitym kremem, a na dodatek nie są mdłe albo zbyt słodkie. Jeśli do tej pory nie mieliśmy okazji, aby przygotować ten deser, sylwester jest okazją idealną.

Leśny mech: potrzebne składniki

Ciasto:

1 opakowanie (450 g) mrożonego, rozdrobnionego szpinaku,

2/3 szklanki oleju,

3 jajka (w temperaturze pokojowej)

1 szklanka drobnego cukru,

2 szklanki mąki pszennej,

2 łyżeczki proszki do pieczenia.

Krem

1 opakowanie serka mascarpone (250 g),

200 ml śmietanki kremówki,

4 łyżki cukru pudru.

Do dekoracji

owoce granatu

opcjonalnie: maliny, borówki lub inne świeże.

Jak zrobić leśny mech?

1. Jajka wyciagamy z lodówki, aby uzyskały temepraturę pokojową.

2. Szpinak rozmrażamy na sitku, a nastepnie odciskamy z nadmiaru wody.

3. Piekarnik nagrzać do 180 stopni Celsjusza.

4. Jajka wbić do miski, dodać cukier i za pomocą miksera ubić na puszystą masę.

5. Kiedy masa będzie gotowa, wlać olej ciągle miksując.

6. Następnie dodać szpinak i jeszcze przez chwilę mieszać do połączenia składników.

7. W osobnej misce przesiać przez sito mąkę wraz z proszkiem do pieczenia.

8. Do masy szpinakowej dodać mąkę z proszkiem do pieczenia i wymieszać tylko do połączenia składników.

9. Masę wylać do formy (najlepiej tortownicy) i piec przez ok. 45 minut (najlepiej sprawdzić ciasto patyczkiem).

10. Ostudzone ciasto przekrawamy na dwie części.

11. Górną część wyrównujemy (odkrawamy "górkę"), kruszymy ją i odstawiamy na bok.

Krem do ciasta (składniki muszą być schłodzone)

1. Mascarpone wrzucamy do miski i miksujemy przez kilka chwil.

2. Dodajemy śmietankę i cukier puder, a następnie ubijamy na sztywną masę.

Łączenie leśnego mchu

1. Blat ciasta układamy na talerzu.

2. Połowę kremu wykładamy na ciasto.

3. Przykrywamy drugim blatem.

4. Resztę kremu rozsmarowujemy na powierzchni.

5. Posypujemy całość rozkruszonym ciastem oraz dekorujemy owocami.

Ciasto przed podaniem można schłodzić w lodówce.

