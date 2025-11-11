Spis treści: Sernik na Święto Niepodległości? Idealne ciasto Sernik tradycyjny: składniki Z czym podawać tradycyjny sernik?

Sernik na Święto Niepodległości? Idealne ciasto

Polska tradycja cukiernicza jest niezwykle bogata, a sernik zawsze plasuje się bardzo wysoko. Puszysta masa i miękkie jak puch ciasto nie jest trudne do zrobienia, ale trzeba poświęcić trochę czasu na przygotowanie. Choć przepisów na sernik jest mnóstwo, to najlepiej trzymać się łatwych i nieskomplikowanych przepisów. Czas skompletować składniki na tradycyjny, polski sernik

Sernik tradycyjny: składniki

1 kg zmielonego twarogu,

1 kostka (250 g) miękkiego masła,

6 jajek,

1 i 1/4 szklanki cukru pudru,

1 opakowanie cukru wanilinowego,

150 ml śmietanki 30/36 proc.,

4 łyżki mąki ziemniaczanej.

Sposób przygotowania:

Żółtka oddzielić od białek. Białka ubijamy na sztywno z dodatkiem szczypty soli. Masło ucieramy na gładką masę, dodajemy po jednym żółtku na przemian z łyżką cukru pudru. Następnie zmniejszamy obrotu miksera i partiami dodajemy zmielony ser. Na końcu dodajemy pozostałe składniki: cukier wanilinowy, śmietankę oraz mąkę ziemniaczaną. Odstawiamy mikser i dodajemy ubite białka: delikatnie mieszamy tylko do połączenia składników. Masę przelewamy do tortownicy (natłuszczonej lub wyłożonej papierem do pieczenia) i pieczemy w 170 stopniach przez 60 minut. Sernik można sprawdzić patyczkiem: jeśli po wbiciu jest suchy, to znak, że jest gotowy. Sernika nie wyciągamy od razu z pieca, ale pozostawiamy go we włączonym piekarniku z uchylonymi drzwiczkami.

Z czym podawać tradycyjny sernik?

Smak tradycyjnego sernika broni się sam, ale dla chętnych możliwe są jego modyfikacje. Co można jeszcze dodać do receptury? Jeśli chcemy nieco przyjemniejszego aromatu, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby do masy dodać skórki cytrusów: pomarańczy lub cytryny albo nieco wyciśniętego z owoców soku.

Co jeszcze można zrobić? Przed przelaniem masy do tortownicy, naczynie można obsypać np. mielonymi lub całymi migdałami bądź orzechami.

A co zrobić po upieczeniu sernika? Możemy ozdobić go polewą: najlepiej nadaje się do tego ta wykonana z gorzkiej czekolady albo ze słonego karmelu.

