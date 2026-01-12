Słynie z błyszczących i barwnych liści. Tropikalna roślina to piękna ozdoba wnętrza
Roślina, która ożywi wnętrze domu zimą? Na liście z pewnością można umieścić słynący z błyszczących i wielobarwnych liści kroton. Aby zachwycał wyglądem, należy zapewnić mu odpowiednie warunki i zadbać o odpowiednią pielęgnację.
Spis treści:
- Kroton. Błyszczące liście w roli głównej
- Zadbaj o to, a kroton zachwyci. Podstawy pielęgnacji
- Przycinanie, nawożenie, przesadzanie. O tym pamiętaj
Pochodzi z tropikalnych lasów południowo-wschodniej Azji i od razu zwraca na siebie uwagę za sprawą efektownych liści. Kroton, nazywany również trójskrzynem pstrym (Codiaeum variegatum) jest rośliną doniczkową, która potrafi ożywić wnętrze i dodać mu koloru.
Kroton. Błyszczące liście w roli głównej
Wspomniane liście mogą być wąskie i podłużne, jak i szerokie i faliste. Mają intensywne kolory i różnorodne wzory - żółte, zielone, czerwone i fioletowe. Zdarza się, że są pokryte plamkami lub żyłkami.
W domowych warunkach kroton może dorastać do ok. 1 metra wysokości. W warunkach naturalnych roślina kwitnie, ale w warunkach domowych zdarza się to niezwykle rzadko. Aby zachwycał wyglądem, warto dbać o jej pielęgnację i spełnić kilka wymagań.
Zadbaj o to, a kroton zachwyci. Podstawy pielęgnacji
Kroton lubi jasne stanowiska. Nie może być jednak narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych - zamiast pomóc bujnie rosnąć, mogą tylko "pomóc" w poparzeniu liści. Roślina preferuje temperaturę 16-24 st. C.
Warto pamiętać, że kroton uwielbia wysoką wilgotność powietrza. Dobrze jest zraszać liście regularnie lub umieścić roślinę na podstawce, w której znajduje się mokry żwir. Można też od czasu do czasu przetrzeć liście wilgotną szmatką, by pozbyć się z nich kurzu.
Jeśli w pewnym momencie kolory liści zaczną blaknąć, może to być sygnał, że kroton potrzebuje więcej światła. Dobrze zapewnić mu stanowisko, w którym nie będzie narażony na przeciągi (w pobliżu drzwi i otwartych okien) i nagłe zmiany temperatury.
Roślina lubi żyzne, przepuszczalne i lekko kwaśne podłoże. Kroton należy podlewać systematycznie i w sposób umiarkowany. Ważne, by podłoże między podlewaniem było delikatnie przeschnięte. Nie należy przesadzać z ilością wody, ponieważ jej nadmiar może prowadzić do gnicia korzeni. Tutaj warto zadbać o drenaż - na dnie doniczki z otworem odpływowym należy ułożyć 2-3 cm warstwę drobnych kamieni lub keramzytu.
Przycinanie, nawożenie, przesadzanie. O tym pamiętaj
Wiosna to najlepszy czas na przycinanie nadmiernie wydłużonych pędów i uszkodzonych liści. Do jesieni dobrze jest też serwować roślinie nawóz do roślin ozdobnych (wystarczy raz na dwa tygodnie).
Krotony nie wymagają częstego przesadzania. Warto się na to zdecydować, gdy doniczka będzie już za mała dla systemu korzeniowego. Roślinę najlepiej przesadzać wiosną lub początkiem lata, gdy będzie wchodzić w czas intensywnego wzrostu. Nowa doniczka powinna być jedynie o ok. 3 cm większa od poprzedniej. Dzięki mniejszej ilości ziemi kroton nie będzie zatrzymywał nadmiaru wody, przez co byłby narażony na choroby grzybowe i gnicie korzeni.
