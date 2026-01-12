Spis treści: Kroton. Błyszczące liście w roli głównej Zadbaj o to, a kroton zachwyci. Podstawy pielęgnacji Przycinanie, nawożenie, przesadzanie. O tym pamiętaj

Pochodzi z tropikalnych lasów południowo-wschodniej Azji i od razu zwraca na siebie uwagę za sprawą efektownych liści. Kroton, nazywany również trójskrzynem pstrym (Codiaeum variegatum) jest rośliną doniczkową, która potrafi ożywić wnętrze i dodać mu koloru.

Kroton. Błyszczące liście w roli głównej

Wspomniane liście mogą być wąskie i podłużne, jak i szerokie i faliste. Mają intensywne kolory i różnorodne wzory - żółte, zielone, czerwone i fioletowe. Zdarza się, że są pokryte plamkami lub żyłkami.

W domowych warunkach kroton może dorastać do ok. 1 metra wysokości. W warunkach naturalnych roślina kwitnie, ale w warunkach domowych zdarza się to niezwykle rzadko. Aby zachwycał wyglądem, warto dbać o jej pielęgnację i spełnić kilka wymagań.

Zadbaj o to, a kroton zachwyci. Podstawy pielęgnacji

Kroton lubi jasne stanowiska. Nie może być jednak narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych - zamiast pomóc bujnie rosnąć, mogą tylko "pomóc" w poparzeniu liści. Roślina preferuje temperaturę 16-24 st. C.

Warto pamiętać, że kroton uwielbia wysoką wilgotność powietrza. Dobrze jest zraszać liście regularnie lub umieścić roślinę na podstawce, w której znajduje się mokry żwir. Można też od czasu do czasu przetrzeć liście wilgotną szmatką, by pozbyć się z nich kurzu.

Jeśli w pewnym momencie kolory liści zaczną blaknąć, może to być sygnał, że kroton potrzebuje więcej światła. Dobrze zapewnić mu stanowisko, w którym nie będzie narażony na przeciągi (w pobliżu drzwi i otwartych okien) i nagłe zmiany temperatury.

Roślina lubi żyzne, przepuszczalne i lekko kwaśne podłoże. Kroton należy podlewać systematycznie i w sposób umiarkowany. Ważne, by podłoże między podlewaniem było delikatnie przeschnięte. Nie należy przesadzać z ilością wody, ponieważ jej nadmiar może prowadzić do gnicia korzeni. Tutaj warto zadbać o drenaż - na dnie doniczki z otworem odpływowym należy ułożyć 2-3 cm warstwę drobnych kamieni lub keramzytu.

Przycinanie, nawożenie, przesadzanie. O tym pamiętaj

Wiosna to najlepszy czas na przycinanie nadmiernie wydłużonych pędów i uszkodzonych liści. Do jesieni dobrze jest też serwować roślinie nawóz do roślin ozdobnych (wystarczy raz na dwa tygodnie).

Kroton to roślina słynąca z błyszczących liści 123RF/PICSEL

Krotony nie wymagają częstego przesadzania. Warto się na to zdecydować, gdy doniczka będzie już za mała dla systemu korzeniowego. Roślinę najlepiej przesadzać wiosną lub początkiem lata, gdy będzie wchodzić w czas intensywnego wzrostu. Nowa doniczka powinna być jedynie o ok. 3 cm większa od poprzedniej. Dzięki mniejszej ilości ziemi kroton nie będzie zatrzymywał nadmiaru wody, przez co byłby narażony na choroby grzybowe i gnicie korzeni.

