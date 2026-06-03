Spis treści: Najpierw przyjemność, potem wyrzuty sumienia Sandacz to ryba czystych wód Dlaczego warto jeść sandacza? Alternatywa dla mięs z grilla Jak przygotować sandacza z grilla?

Najpierw przyjemność, potem wyrzuty sumienia

Choć grill kojarzy się z letnim wypoczynkiem i przyjemnym spędzaniem czasu na świeżym powietrzu, dania serwowane podczas takich spotkań często nie należą do najzdrowszych. Spotkania przy ruszcie zamieniają się w dietetyczną pułapkę, gdy w jadłospisie dominują tłuste kiełbasy i karkówki. Na niejednym grillu lądują gotowe, zamarynowane dania, które często zawierają duże ilości tłuszczów nasyconych, soli i konserwantów.

W efekcie jeden grillowy posiłek może dostarczyć znacznie więcej kalorii, niż mogłoby się wydawać. Zwłaszcza gdy nie stronimy od sosów i ciężkich dressingów jeszcze bardziej podkręcających kaloryczność potraw z grilla. Osoby starające się jeść zdrowo często miewają wyrzuty sumienia po takich wydarzeniach, a w skrajnych przypadkach nawet z nich rezygnują. Nie dajmy się zwariować. Wystarczy sięgnąć po lżejsze produkty, które wpisują się w zasady zdrowej diety.

Sandacz to ryba czystych wód

Od lat zajmuje zaszczytne miejsce jednej z najbardziej cenionych ryb słodkowodnych. Niektórzy nazywają go wodnym arystokratą - wszystko przez upodobanie sandacza do czystej wody. Ryba najlepiej czuje się w dobrze natlenionych i czystych akwenach, gdzie warunki środowiskowe sprzyjają jej wzrostowi.

Sandacz to gatunek wrażliwy na pogorszenie jakości wody, dlatego jego obecność bywa traktowana jako jeden ze wskaźników dobrego stanu ekosystemu. Mięso ryby cieszy się opinią produktu wysokiej jakości, wolnego od zanieczyszczeń.

Dlaczego warto jeść sandacza? Alternatywa dla mięs z grilla

Sandacz to nie tylko doskonały smak, ale również cenne właściwości odżywcze. Mięso jest lekkostrawne i niskokaloryczne. W 100 g znajduje się 80-90 kcal. Dodatkowo stanowi doskonałe źródło pełnowartościowego białka - składnika niezbędnego dla budowy i regeneracji organizmu.

Ryba dostarcza witaminy z grupy B, które wspierają układ nerwowy i procesy metaboliczne. Jest sposobem na zapewnienie organizmowi fosforu, potasu i selenu. Bogactwo składników odżywczych i niska kaloryczność sprawiają, że sandacz sprawdza się w diecie osób dbających o sylwetkę i starających się schudnąć. W przeciwieństwie do wielu grillowych klasyków pozwala zjeść sycący posiłek bez nadmiernego obciążania ciała tłuszczem i kaloriami.

Sandacz odmieni grillowe menu 123RF/PICSEL

Jak przygotować sandacza z grilla?

Delikatne i zwarte mięso nie rozpada się podczas obróbki, co dodatkowo przemawia na korzyść sandacza. Najlepiej jest przygotować rybę na specjalnych tackach lub w koszykach grillowych. Sprawdzi się również folia aluminiowa, dzięki której mięso pozostanie soczyste.

Filety lub dzwonka warto skropić oliwą, doprawić świeżymi ziołami (np. tymiankiem lub estragonem), solą i pieprzem. Rybę wystarczy grillować kilka minut z każdej strony, aż mięso stanie się soczyste i zarumienione. Po przełożeniu na talerze nie zapomnijmy o skropieniu sandacza sokiem z cytryny albo limonki.

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