Niektórzy twierdzą, że pozostawienie zamiokulkasa w spokoju i niewykonywanie żadnych specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych jest najlepszą metodą na bujny wzrost. Faktycznie, nie potrzebuje wiele do szczęścia — ani częstego podlewania, ani ciągłego dostępu do światła słonecznego. Nie oznacza to jednak, że możemy całkowicie zignorować wymagania zamiokulkasa. Dzięki trzymaniu się kilku prostych wytycznych uprawa faktycznie będzie szła gładko, a roślina będzie zachwycać grubymi liśćmi w odcieniu głębokiej zieleni.

Jak odżywić zamiokulkasa? Potrzebujesz jednego produktu

Zamiokulkas — jaka ziemia?

W doniczce z zamiokulkasem powinno znaleźć się podłoże próchnicze, żyzne i przepuszczalne. Sprzyja mu gleba o odczynie lekko kwaśnym — optymalny poziom pH 5,5-6,5. Z racji tego, że zamiokulkas zamiolistny źle reaguje na nadmiar wilgoci, na dnie pojemnika zaleca się umieścić warstwę drenażu, np. z keramzytu. Pamiętaj, że korzenie, które są narażone na ciągły kontakt z wodą, zaczynają gnić. Bez zdrowego fundamentu obumiera cała roślina.

Zamiokulkas brązowieje, ponieważ stoi w złym miejscu

Kolejną ważną kwestią jest stanowisko dla zamiokulksa. Choć zalicza się do roślin ciepłolubnych (najlepiej rozwija się w temperaturach mieszczących się w przedziale 20-25°C), nie służy mu nadmiar słońca. Zamiokulkas preferuje stanowiska półcieniste i rozproszone światło. Z powodzeniem możesz ustawić go w nieco zacienionym kącie pokoju, a będzie mu tam dobrze. Nie powinien być narażony na przeciągi — reaguje zrzucaniem liści.

Zrób domowy nawóz, gdy zamiokulkas marnieje

Wydaje się, że wszystkie podstawowe warunki uprawy zamiokulkasa zostały spełnione, ale jego wzrost został zahamowany i nie wypuszcza nowych liści? Regenerację rośliny możesz przeprowadzić przy pomocy naturalnego nawozu do zamiokulkasa. Dostarczysz w ten sposób niezbędne składniki pokarmowe, bez ryzyka przenawożenia.

Zamiokulkas zamiolistny to niezbyt wymagająca roślina doniczkowa. Raz na jakiś czas warto jednak odżywić ją nawozem

Potrzebujesz do tego jednego ogórka. Miąższ jest znakomitym źródłem magnezu, potasu, fosforu i cynku, czyli składników niezbędnych dla rozwoju zdrowych, zielonych liści. Zrobienie odżywczej mikstury jest dziecinnie proste.

Ogórka dokładnie umyj, by pozbyć się zanieczyszczeń i ewentualnych resztek środków ochrony roślin.

Nie musisz go obierać.

Pokrój na kawałki i wrzuć do blendera.

Zalej warzywo litrem chłodnej wody i miksuj przez dwie minuty.

Otrzymany płyn odcedź na sitku.

Domowa odżywka do zamiokulkasa od razu jest gotowa do użycia. Podlewaj nią rośliny raz w miesiącu. Możesz stosować profilaktycznie — nie tylko w momencie, gdy zauważysz problemy ze zielonym podopiecznym.

Prosty sposób na system nawadniający kwiatki w doniczkach

