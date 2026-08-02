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Śmiało wypiera brodziki. Chwila moment i łazienka zalana

Tomasz Hirkyj

Tomasz Hirkyj

Odpływ liniowy w łazience coraz częściej wypiera brodzik. Jest modny i wiele osób aranżując nową przestrzeń coraz częściej właśnie stawia na takie rozwiązanie. Z czasem okazuje się, że przy użytkowanie odpływów liniowego może być problematyczne, zwłaszcza, że wiele osób nie wie, jak go dobrze wyczyścić. Zatem, jak sprawić, by odpływ liniowy był czysty i się nie zatykał? Sprawdźmy.

Długi, prostokątny odpływ liniowy w podłodze z jasnych płytek, struga wody obok drewnianej ławki z ręcznikiem
Odpływ liniowy jest bardzo modny, ale trzeba odpowiednio go czyścić123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Odpływ liniowy może sprawiać problem
  2. Jak czyścic odpływ liniowy?
  3. Odpływ liniowy się zatyka? Oto rozwiązanie

Odpływ liniowy może sprawiać problem

Odpływ liniowy wydaje się wygodnym i modnym rozwiązaniem. Trzeba wiedzieć jedno: jego czyszczenie może sprawiać problem. Dlaczego? Ponieważ często wydaje się, że mycie ogranicza się do zewnętrznych elementów odpływu. Faktycznie, może być tak, że akurat ta część lśni czystością, a wnętrze skrywa ogromny brud, pleśń i włosy, co jest sytuacją niebezpieczną dla zdrowia. Ponadto nieczyszczony odpływ może się zatykać, co - ze względu na specyfikację - łatwo może doprowadzić do zalania całej łazienki, a w ekstremalnych sytuacjach nawet sąsiadów.

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Jak czyścic odpływ liniowy?

Ozdobna kratka ściekowa z motywem liści ułożona na styku jasnej i ciemniejszej płyty chodnikowej.
Odpływ liniowy jest dekoracyjny, ale trzeba czyścić go również w środku123RF/PICSEL

Czyszczenie odpływu liniowego nie jest trudną rzeczą, ale trzeba czasami się nieco namęczyć. Na początek trzeba ściągnąć maskownicę albo kratkę (w zależności od modelu) - można zrobić to albo kluczykiem dołączonym do zestawu, albo płaskim narzędziem. Następnie wyciągamy koszyczek i sitko oraz usuwamy nagromadzone tam zanieczyszczenia.

Czym czyścić odpływ liniowy? Można skorzystać z przeznaczonych do tego detergentów, ale można skorzystać ze środków ekologicznych, takich jak:

  • ocet - równocześnie dezynfekuje,
  • soda oczyszczona - pozbywa się pleśni,
  • kwasek cytrynowy - usuwa kamień,
  • woda z olejkami eterycznymi - niwelują brzydki zapach.

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Posadzka prysznica z odkręconą kratką odpływową, kilkoma metalowymi elementami i zwiniętym wężem prysznicowym na kafelkach.
Odpływ liniowy poprzez zatkanie, może doprowadzić do zalania123RF/PICSEL

Odpływ liniowy może sprawiać problemy, jeśli nie będzie czyszczony regularnie. Nawet wtedy, kiedy będziemy usuwać nieczystości na bieżąco, to zdarzać się może i tak, że syfon zostanie zatkany. Jak go odetkać? Należy postępować dokładnie tak samo, jak w przypadku czyszczenia, czyli zdemontować maskownicę, kratkę oraz sitko. Następnie trzeba odetkać syfon. Można zrobić to środkami chemicznymi, ale czasami wystarczy sięgnąć po kilka litrów wrzątku. Inni zaś proponują wymieszanie octu i sody w takich samych ilościach w syfonie, co powinno odetkać zator.

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