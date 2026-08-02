Spis treści: Odpływ liniowy może sprawiać problem Jak czyścic odpływ liniowy? Odpływ liniowy się zatyka? Oto rozwiązanie

Odpływ liniowy może sprawiać problem

Odpływ liniowy wydaje się wygodnym i modnym rozwiązaniem. Trzeba wiedzieć jedno: jego czyszczenie może sprawiać problem. Dlaczego? Ponieważ często wydaje się, że mycie ogranicza się do zewnętrznych elementów odpływu. Faktycznie, może być tak, że akurat ta część lśni czystością, a wnętrze skrywa ogromny brud, pleśń i włosy, co jest sytuacją niebezpieczną dla zdrowia. Ponadto nieczyszczony odpływ może się zatykać, co - ze względu na specyfikację - łatwo może doprowadzić do zalania całej łazienki, a w ekstremalnych sytuacjach nawet sąsiadów.

Jak czyścic odpływ liniowy?

Odpływ liniowy jest dekoracyjny, ale trzeba czyścić go również w środku 123RF/PICSEL

Czyszczenie odpływu liniowego nie jest trudną rzeczą, ale trzeba czasami się nieco namęczyć. Na początek trzeba ściągnąć maskownicę albo kratkę (w zależności od modelu) - można zrobić to albo kluczykiem dołączonym do zestawu, albo płaskim narzędziem. Następnie wyciągamy koszyczek i sitko oraz usuwamy nagromadzone tam zanieczyszczenia.

Czym czyścić odpływ liniowy? Można skorzystać z przeznaczonych do tego detergentów, ale można skorzystać ze środków ekologicznych, takich jak:

ocet - równocześnie dezynfekuje,

soda oczyszczona - pozbywa się pleśni,

kwasek cytrynowy - usuwa kamień,

woda z olejkami eterycznymi - niwelują brzydki zapach.

Odpływ liniowy się zatyka? Oto rozwiązanie

Odpływ liniowy poprzez zatkanie, może doprowadzić do zalania 123RF/PICSEL

Odpływ liniowy może sprawiać problemy, jeśli nie będzie czyszczony regularnie. Nawet wtedy, kiedy będziemy usuwać nieczystości na bieżąco, to zdarzać się może i tak, że syfon zostanie zatkany. Jak go odetkać? Należy postępować dokładnie tak samo, jak w przypadku czyszczenia, czyli zdemontować maskownicę, kratkę oraz sitko. Następnie trzeba odetkać syfon. Można zrobić to środkami chemicznymi, ale czasami wystarczy sięgnąć po kilka litrów wrzątku. Inni zaś proponują wymieszanie octu i sody w takich samych ilościach w syfonie, co powinno odetkać zator.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię Canva Pro INTERIA.PL



