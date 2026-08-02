Spis treści:
- Odpływ liniowy może sprawiać problem
- Jak czyścic odpływ liniowy?
- Odpływ liniowy się zatyka? Oto rozwiązanie
Odpływ liniowy może sprawiać problem
Odpływ liniowy wydaje się wygodnym i modnym rozwiązaniem. Trzeba wiedzieć jedno: jego czyszczenie może sprawiać problem. Dlaczego? Ponieważ często wydaje się, że mycie ogranicza się do zewnętrznych elementów odpływu. Faktycznie, może być tak, że akurat ta część lśni czystością, a wnętrze skrywa ogromny brud, pleśń i włosy, co jest sytuacją niebezpieczną dla zdrowia. Ponadto nieczyszczony odpływ może się zatykać, co - ze względu na specyfikację - łatwo może doprowadzić do zalania całej łazienki, a w ekstremalnych sytuacjach nawet sąsiadów.
Jak czyścic odpływ liniowy?
Czyszczenie odpływu liniowego nie jest trudną rzeczą, ale trzeba czasami się nieco namęczyć. Na początek trzeba ściągnąć maskownicę albo kratkę (w zależności od modelu) - można zrobić to albo kluczykiem dołączonym do zestawu, albo płaskim narzędziem. Następnie wyciągamy koszyczek i sitko oraz usuwamy nagromadzone tam zanieczyszczenia.
Czym czyścić odpływ liniowy? Można skorzystać z przeznaczonych do tego detergentów, ale można skorzystać ze środków ekologicznych, takich jak:
- ocet - równocześnie dezynfekuje,
- soda oczyszczona - pozbywa się pleśni,
- kwasek cytrynowy - usuwa kamień,
- woda z olejkami eterycznymi - niwelują brzydki zapach.
Odpływ liniowy się zatyka? Oto rozwiązanie
Odpływ liniowy może sprawiać problemy, jeśli nie będzie czyszczony regularnie. Nawet wtedy, kiedy będziemy usuwać nieczystości na bieżąco, to zdarzać się może i tak, że syfon zostanie zatkany. Jak go odetkać? Należy postępować dokładnie tak samo, jak w przypadku czyszczenia, czyli zdemontować maskownicę, kratkę oraz sitko. Następnie trzeba odetkać syfon. Można zrobić to środkami chemicznymi, ale czasami wystarczy sięgnąć po kilka litrów wrzątku. Inni zaś proponują wymieszanie octu i sody w takich samych ilościach w syfonie, co powinno odetkać zator.
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