Węglowodany nie tuczą - pieczywo, makarony i wszelkie wyroby mączne, a także ziemniaki czy ryż same w sobie nie powodują przybierania na wadze. Powodem tycia jest nadmiar kalorii w diecie i na tym osoby z nadwagą czy otyłością powinny się w głównej mierze skupić. Ograniczenie węglowodanów w diecie może być natomiast pomocne dla osób z insulinoopornością, zaburzeniami lipidowymi czy cukrzycą typu II. U zdrowych osób, a szczególnie tych aktywnych fizycznie, ich drastyczna redukcja nie jest wskazana, bo może negatywnie odbić się na zdrowiu i samopoczuciu.

Tłuszcze nie są naszym wrogiem - dieta uboga w tłuszcze prowadzi do niedoborów witamin, spadku energii, odporności, problemów z koncentracja, zaburzeń hormonalnych, niestrawności, problemów neurologicznych, a także pogorszenia stanu skóry, włosów i paznokci. Warto jednak umieć rozróżniać dobre tłuszcze od tych niekoniecznie dla nas korzystnych. Zdrowa dieta powinna opierać się na produktach będących źródłem nienasycowych kwasów tłuszczowych, które wspierają pracę mózgu i korzystnie wpływają na cały organizm - jest to np. oliwa z oliwek, awokado, orzechy, nasiona, tłuste ryby. Najnowsze zalecenia mówią natomiast, że tłuszcze odzwierzęce warto spożywać, jednak należy je ograniczać i balansować z roślinnymi.

Owoców wcale nie trzeba jeść tylko do południa - jeszcze kilkanaście lat temu w poradnikach dietetycznych podawano, że od jedzenia owoców warto wstrzymywać się w godzinach popołudniowych, a już na pewno nie należy spożywać ich na kolację. Dziś eksperci ds. żywienia - m.in. dr Michał Wrzosek mówią jasno, że nie trzeba bać się owoców i można jeść je nawet w godzinach wieczornych. Mimo iż posiadają fruktozę, są również źródłem cennego błonnika, witamin i wielu składników odżywczych, dlatego warto wybierać przede wszystkim te świeże, nieprzetworzone.