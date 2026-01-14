Dlaczego należy pamiętać o pozbyciu się zalegającego śniegu z balkonu?

Śnieg zalegający na balkonie stanowi realne zagrożenie nie tylko dla przechodniów poruszających się chodnikiem, ale i dla właściciela nieruchomości, ponieważ w skrajnych przypadkach śnieg wpływa na osłabienie i przeciążenie konstrukcji płyty balkonowej czy nawet budynku.

Choć w przepisach nie znajdziemy konkretnego przepisu, który nakazywałby pozbywania się zalegającego śniegu na balkonie, to jednak w takim przypadku należy zwrócić uwagę na art. 61 prawa budowlanego, definiujący obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego.

Czytamy w nim, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne (…).

W związku z tym, jeśli zalegający na balkonie śnieg lub sople lodu spadną np. na przechodnia, który na skutek tego dozna np. uszczerbku na zdrowiu, odpowiedzialność za tę sytuację poniesie zarządca lub właściciel obiektu. Zdarzają się również sytuacje, kiedy spadający z balkonu śnieg uszkadza zaparkowane poniżej pojazdy i wówczas właściciel balkonu może zostać wezwany do pokrycia wyrządzonych szkód.

Ponadto zalegający na balkonie śnieg może skutecznie go uszkadzać. Dzieje się tak na skutek topnienia śniegu i wdzierania się wody w niewielkie szczeliny i pęknięcia. Gdy na zewnątrz ponownie panuje ujemna temperatura, woda zamarza i zwiększając swoją objętość może powodować powstawanie ubytków w betonie.

Nigdy nie wyrzucać śniegu z balkonu przez balustradę Alexsander Shapovalov 123RF/PICSEL

Jak bezpiecznie i zgodnie z prawem odśnieżać balkon?

Jeśli myślisz, że zalegający na balkonie śnieg wystarczy zgarnąć i wyrzucić za balustradę, jesteś w dużym błędzie, a takie zachowanie może cię słono kosztować. Otóż nigdy nie należy wyrzucać śniegu z balkonu przez barierkę, ponieważ takie rozwiązanie stanowi zagrożenie m.in. dla przechodniów.

Zdecydowanie lepszym i bezpieczniejszym pomysłem jest nabieranie śniegu np. do wiaderka i wynoszenie go na zewnątrz. Zebrany z balkonu śnieg można również umieścić w wannie i cierpliwie poczekać aż się roztopi i spłynie.

Jeśli straż miejska lub policja stwierdzą, że śnieg z balkonu usuwany jest niezgodnie z prawem, na osobę odśnieżającą może zostać nałożony mandat w wysokości 500 zł.

