Sok z buraka dla seniorów. Naturalna ochrona przed problemami z sercem

Magdalena Kowalska

Oprac.: Magdalena Kowalska

Sok z buraka od lat uznawany jest za jeden z najprostszych, a jednocześnie najskuteczniejszych naturalnych sposobów wspierania pracy serca. Regularnie pita porcja tego napoju może pomóc w obniżeniu ciśnienia, poprawie krążenia i wzmocnieniu naczyń krwionośnych. Sprawdź, dlaczego warto włączyć go do codziennej profilaktyki i kto szczególnie skorzysta na jego działaniu.

Starszy mężczyzna przy stole trzyma szklankę soku z buraka, w tle kuchnia i doniczka z rośliną.
Sok z buraka to jeden z najlepszych naturalnych sposobów na ochronę przed zawałem i udaremGemini AIArchiwum autora

Spis treści:

  1. Jak sok z buraka wpływa na układ krążenia?
  2. Efekty picia soku z buraka. Co zauważą seniorzy już po kilku tygodniach?
  3. Jak przyrządzić smaczny sok z buraka?

Jak sok z buraka wpływa na układ krążenia?

Sok z buraka to jeden z najlepszych naturalnych sposobów na zdrowe serce. Spożywany regularnie może znacznie zmniejszać ryzyko zawału serca czy udaru mózgu. Znajdujące się w nim naturalne azotany rozszerzają naczynia krwionośne i regulują poziom ciśnienia tętniczego. Cennym składnikiem soku z buraka jest także potas regulujący rytm serca. Czerwony napój zawiera także silne antyoksydanty, które opóźniają procesy starzenia się i zwalczają stany zapalne - także te w naczyniach krwionośnych i w mózgu.

Regularne spożywanie soku z buraka zapobiega również częstej u seniorów anemii - chronią przed tym żelazo, kwas foliowy i witaminy z grupy B biorące udział w produkcji czerwonych krwinek.

Sok z buraka to jeden z najlepszych naturalnych sposobów na zdrowe serce
Sok z buraka to jeden z najlepszych naturalnych sposobów na zdrowe serceSerezniy123RF/PICSEL

Efekty picia soku z buraka. Co zauważą seniorzy już po kilku tygodniach?

Już po kilku tygodniach codziennego spożywania soku z buraka seniorzy mogą zauważyć zmiany w postaci lepszej wydolności i kondycji, a także poprawy funkcji poznawczych, takich jak pamięć i koncentracja. Dobre funkcjonowanie układu krążenia przekłada się bowiem na lepszy stan mózgu. Warto wiedzieć, że sok z buraka nie obciąża trzustki i nie wywołuje gwałtownych skoków glukozy we krwi. Najlepiej pić go rano lub 2 godziny przed zaplanowanym wysiłkiem fizycznym.

Jak przyrządzić smaczny sok z buraka?

Sok z buraka bywa kojarzony z nieprzyjemnym ziemistym posmakiem. Jeśli jednak dodasz do niego odpowiednie składniki, będzie pyszny, aromatyczny i rozgrzewający.

Składniki:

  • 2 średniej wielkości buraki;
  • 2 nieduże jabłka;
  • 1 marchewka;
  • kawałek korzenia świeżego imbiru;
  • sok z połówki cytryny.

Przygotowanie:

  1. Buraki, marchew i jabłka, a także imbir należy umyć i obrać, a następnie pokroić na mniejsze kawałki.
  2. Składniki wystarczy umieść w kielichu blendera.
  3. Do smaku warto dodać sok z połówki cytryny (buraka możesz wcześniej wycisnąć w sokowirówce).

Odżywczy koktajl najlepiej pić od razu po przygotowaniu.

