Spis treści: Ile kalorii spala spacer? To zależy od kilku czynników Ile trzeba chodzić, żeby spalić 1 kg tłuszczu? Czy spacer spala tłuszcz z brzucha? Dodatkowe korzyści płynące z regularnych spacerów

Ile kalorii spala spacer? To zależy od kilku czynników

To, ile spalamy kalorii podczas spaceru, zależy w głównej mierze od tempa chodzenia oraz naszej wagi. Nie bez znaczenia okazuje się także ukształtowanie terenu. Jeśli wybieramy się w wędrówkę po górzystych rejonach, nasz organizm musi się wysilić znacznie bardziej - tym samym spalanie kalorii następuje intensywniej.

Szacuje się jednak, że 1 godzina umiarkowanego marszu po w miarę równym terenie, to dla osoby ważącej 70 kg wydatek energetyczny rzędu 300 kcal. W zależności od naszego wzrostu, taki spacer liczy od około 6200 do około 7200 kroków.

Kluczem do sukcesu jest regularność. Niech spacer będzie czasem dla ciebie Canva Pro INTERIA.PL

Ile trzeba chodzić, żeby spalić 1 kg tłuszczu?

Pamiętajmy, że spalanie tłuszczu w głównej mierze odbywa się przy utrzymaniu odpowiedniego deficytu kalorycznego. Biorąc pod uwagę to, że 1 kg tkanki tłuszczowej odpowiada około 7700 kcal - właśnie taki deficyt powinniśmy osiągnąć. Oczywiście nie chodzi tutaj o deficyt dzienny. Najlepiej rozłożyć go na około dwa tygodnie, a jeśli dopiero zaczynamy się odchudzać - na trzy tygodnie.

Wobec powyższego - ile trzeba chodzić, żeby spalić 1 kg tłuszczu? Przy rozłożeniu wspomnianego deficytu na dwa tygodnie, musielibyśmy codziennie spalać o 550 kalorii więcej niż przyjęliśmy. Taką wartość można osiągnąć spacerując średnim tempem przez niecałe 2 godziny dziennie. Oczywiście nie każdy ma tyle czasu, wobec czego najlepiej połączyć codzienne chodzenie z dietą redukcyjną, która wspomoże trzymanie kalorii w ryzach.

Czy spacer spala tłuszcz z brzucha?

Wiele osób zastanawia się, czy spacer faktycznie może pomóc w spaleniu tłuszczu z brzucha. Jak już zostało wcześniej wspomniane - aktywność ta świetnie wpływa na redukcję wagi. Należy jednak podkreślić, że nie da się tracić tkanki tłuszczowej tylko z jednej, konkretnej partii ciała. Organizm pozbywa się tłuszczu równomiernie, a to, gdzie odkłada się tkanka tłuszczowa i skąd znika najszybciej, jest zwykle uwarunkowane genetycznie.

Co więcej - niezwykle istotny jest wcześniej wspomniany deficyt kaloryczny. Nawet spacerując po 5 godzin dziennie nie schudniemy, jeśli będziemy jeść więcej kalorii, niż w rzeczywistości potrzebuje nasze ciało. Redukcja tkanki tłuszczowej to proces ściśle związany z naszą dietą - wobec tego nie powinno się zaniedbywać jednego na rzecz drugiego.

Oprócz regularnego chodzenia, dobrze jest wprowadzić również ćwiczenia siłowe, które mogą wspomóc modelowanie sylwetki, a także wpłyną pozytywnie na kości i stawy.

Spacerowanie ma zbawienny wpływ na zdrowie. Ważne jest tempo 123RF/PICSEL

Dodatkowe korzyści płynące z regularnych spacerów

Co ciekawe, gubienie zbędnych kilogramów to niejedyny benefit płynący z regularnych spacerów. Aktywność ta pozytywnie wpływa na kondycję oraz zdrowie układu krążenia, redukując tym samym ryzyko chorób serca. Co więcej, regularny wysiłek może korzystnie oddziaływać na układ odpornościowy.

Regularne spacery nie tylko poprawiają nasze zdrowie fizyczne, ale również psychiczne. Mogą wspomóc redukcję stresu oraz poprawić nastrój - szczególnie wtedy, gdy wędrówka odbywa się na łonie natury, na przykład w lesie lub parku. Co więcej - spacer może stać się idealną okazją do zacieśniania relacji z bliskimi.





Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press