Spis treści: Kwiaty lipy. Dlaczego warto je zbierać? Naturalny sprzymierzeniec w odchudzaniu Napar z kwiatów lipy nie dla każdego Napar dla zestresowanych. Pomaga zasnąć i uspokaja Kiedy zbierać kwiaty lipy? Jak je suszyć?

Lipa zakwita w drugiej połowie czerwca. To idealny czas, by jej cenne dla zdrowia kwiaty zagościły w kuchni i domowej apteczce. W medycynie ludowej miały zawsze znaczenie szczególne - nasze babki i prababki wykorzystywały je w czasie przeziębienia i stosowały w przypadku bólu głowy. Lipa była ważnym drzewem w wierzeniach pierwszych Słowian - uważali ją za święte drzewo. Współcześnie nieco chyba zapomnieliśmy o tym, jak wspomniane kwiaty działają na organizm. Teraz jest najlepszy czas, by wykorzystać ich właściwości.

Kwiaty lipy. Dlaczego warto je zbierać?

Kwiaty lipy są ważnym źródłem witaminy C, która wzmacnia odporność i witaminy PP mającej korzystny wpływ na układ pokarmowy. Ale nie tylko - działa ona korzystnie na pracę mózgu i krążenie. Napar na bazie kwiatów lipy to prawdziwy eliksir antyoksydantów, pomagających w walce z wolnymi rodnikami. To oznacza, że pomaga on hamować m.in. procesy starzenia. Kwiaty często kojarzą się ze wsparciem organizmu zwłaszcza w czasie przeziębienia czy grypy. Sprawdzają się również w przypadku kataru czy bólu gardła. Mają też właściwości napotne i przeciwgorączkowe.

Z właściwości kwiatów lipy korzysta się od setek lat 123RF/PICSEL

Naturalny sprzymierzeniec w odchudzaniu

Napar dobrze wpływa też na trawienie (stymuluje wydzielanie soku żołądkowego), poprawia przemianę materii. Dlatego też regularne spożywanie naparu może pomóc w utracie nadprogramowych kilogramów (oczywiście przy odpowiedniej, zbilansowanej diecie i aktywności fizycznej). Napar ma też właściwości moczopędne, dzięki czemu wspiera organizm w procesie oczyszczania.

Kwiaty są też pełne flawonoidów działających przeciwzapalnie. Z kolei zawarta w nich kwercetyna hamuje wzrost komórek tłuszczowych.

Napar z kwiatów lipy nie dla każdego

Herbatka z lipy ma sporo korzystnych właściwości, ale niektórzy powinni jej unikać. To osoby zmagające się z chorobami układu krążenia, zwłaszcza w przypadku problemów z sercem. Nie jest też zalecana kobietom w ciąży.

Napar dla zestresowanych. Pomaga zasnąć i uspokaja

Napar z kwiatów lipy to również doskonała propozycja dla zestresowanych i żyjących w nieustannym napięciu. Taka herbata zadziała kojąco i wyciszająco. Pomoże też spokojnie zasnąć, co jest szczególnie ważne. W końcu odpowiednia ilość i jakość snu to kluczowy proces, niezbędny dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Odpowiada za regenerację, wspiera układ odpornościowy i równoważy gospodarkę hormonalną.

Kwiaty lipy należy zebrać tuż po pojawieniu się, a następnie ususzyć i stosować jako herbatę 123RF/PICSEL

Powodów, by zbierać kwiaty lipy jest co najmniej kilka. Można oczywiście sięgnąć też po suszone kwiaty w opakowaniach - ceny zaczynają się od 10 zł. Warto jednak zwracać uwagę na jakość i pochodzenie.

Kiedy zbierać kwiaty lipy? Jak je suszyć?

Lipowe kwiaty można zbierać wraz z końcem czerwca. Ważne, aby dzień był słoneczny, należy też unikać drzew rosnących niedaleko dróg czy w centrach miast. Jak suszyć zebrane kwiaty? Najpierw rozłóż je na papierze w suchym, zacienionym i przewiewnym pomieszczeniu. Pozostaw na kilka dni. Po tym czasie można je przełożyć do słoiczka lub papierowych torebek.

Na ich bazie przygotujesz m.in. wspomniana herbatkę. Łyżkę suszonych kwiatów zalej gorącą wodą i odczekaj ok. 15-20 minut. Możesz dodać plaster cytryny, łyżeczkę soku z malin czy miodu z mniszka domowej roboty. Kwiaty sprawdzą się też jako baza do przygotowania miodu czy syropu. Ten ostatni świetnie sprawdzi się jako dodatek do wody - w upalne dni z pewnością przyniesie sporą dawkę orzeźwienia.





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