Według polskiego prawa, do pobierania emerytury uprawnione są osoby, które skończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Muszą też one udowodnić minimalny staż pracy, czyli 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni). Od tej reguły istnieją jednak wyjątki, a jednym z nich jest konkretna grupa, która może się starać o wcześniejsze świadczenie!

ZUS przypomina: Ta jedna grupa może liczyć na specjalną emeryturę

O wcześniejszą emeryturę mogą się starać osoby urodzone między 1 stycznia 1949 roku a 1 stycznia 1969 roku, które w trakcie swojej aktywności zawodowej wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze, czyli pracę o znacznej szkodliwości dla zdrowia lub dużej uciążliwości, np. pod ziemią, w GOPR, przy azbeście, ołowiu i kadmie, ale także np. w szkolnictwie.

Warunkiem uzyskania emerytury jest osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego oraz odpowiedni staż pracy. Większość grup zawodowych musi wykazać minimum 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale zasady te mogą się różnić:

pracownicy kolei - wymagane 15 lat stażu pracy na kolei. Wiek emerytalny wynosi 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,

dziennikarze - wymagane minimum 15 lat doświadczenia zawodowego. Wiek to 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Osiągnięcie tego wieku musi nastąpić podczas wykonywania pracy dziennikarskiej lub w dniu złożenia wniosku, a redakcja musiała być objęta układem zbiorowym pracy dziennikarzy,

pracownicy Najwyższej Izby Kontroli (NIK) - co najmniej 15 lat pracy w NIK, wiek - 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn (wiek ten trzeba osiągnąć jeszcze w trakcie zatrudnienia w NIK).

Prawo do wcześniejszej emerytury, w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn przysługuje również:

nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym (wykonującym pracę na podstawie Karty Nauczyciela),

pracownikom organów administracji celnej oraz organom kontroli państwowej,

pracownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej,

żołnierzom zawodowym oraz funkcjonariuszom służb mundurowych (m.in. Policja, SG, SOP/BOR, ABW, AW, CBA, SW, PSP), jeżeli nie spełniają kryteriów lub utracili prawo do typowego zaopatrzenia emerytalnego dla służb mundurowych.

To jednak nie wszystko - szczegółowy wykaz wszystkich uprawnionych stanowisk zawiera załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Jak złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

Wniosek o wcześniejszą emeryturę można złożyć za pośrednictwem ZUS. W tym celu należy pobrać i wypełnić odpowiednie formularze, w tym wniosek o emeryturę (EMP) oraz druk dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (ERP-6). Do wniosku należy też dołączyć potwierdzenie zatrudnienia w szczególnych warunkach oraz dokumenty dotyczące osiąganych zarobków. Wniosek należy złożyć przed ukończeniem 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn.

WAŻNE: Praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia czy prowadzenie działalności gospodarczej nie są zaliczane do uprawnień emerytalnych w tym zakresie.

Jeżeli decyzja ZUS okaże się niekorzystna, możemy bezpłatnie odwołać się do sądu. Termin na wniesienie odwołania wynosi miesiąc od dnia otrzymania decyzji.

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