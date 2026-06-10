Specjalna emerytura dla roczników 1949 - 1969. Sprawdź, czy możesz skorzystać
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że jedna grupa może liczyć na specjalną emeryturę. Wybrane roczniki mogą ubiegać się o wcześniejsze świadczenie. O kogo chodzi?
Według polskiego prawa, do pobierania emerytury uprawnione są osoby, które skończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Muszą też one udowodnić minimalny staż pracy, czyli 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni). Od tej reguły istnieją jednak wyjątki, a jednym z nich jest konkretna grupa, która może się starać o wcześniejsze świadczenie!
ZUS przypomina: Ta jedna grupa może liczyć na specjalną emeryturę
O wcześniejszą emeryturę mogą się starać osoby urodzone między 1 stycznia 1949 roku a 1 stycznia 1969 roku, które w trakcie swojej aktywności zawodowej wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze, czyli pracę o znacznej szkodliwości dla zdrowia lub dużej uciążliwości, np. pod ziemią, w GOPR, przy azbeście, ołowiu i kadmie, ale także np. w szkolnictwie.
Warunkiem uzyskania emerytury jest osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego oraz odpowiedni staż pracy. Większość grup zawodowych musi wykazać minimum 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale zasady te mogą się różnić:
- pracownicy kolei - wymagane 15 lat stażu pracy na kolei. Wiek emerytalny wynosi 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
- dziennikarze - wymagane minimum 15 lat doświadczenia zawodowego. Wiek to 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Osiągnięcie tego wieku musi nastąpić podczas wykonywania pracy dziennikarskiej lub w dniu złożenia wniosku, a redakcja musiała być objęta układem zbiorowym pracy dziennikarzy,
- pracownicy Najwyższej Izby Kontroli (NIK) - co najmniej 15 lat pracy w NIK, wiek - 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn (wiek ten trzeba osiągnąć jeszcze w trakcie zatrudnienia w NIK).
Prawo do wcześniejszej emerytury, w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn przysługuje również:
- nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym (wykonującym pracę na podstawie Karty Nauczyciela),
- pracownikom organów administracji celnej oraz organom kontroli państwowej,
- pracownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej,
- żołnierzom zawodowym oraz funkcjonariuszom służb mundurowych (m.in. Policja, SG, SOP/BOR, ABW, AW, CBA, SW, PSP), jeżeli nie spełniają kryteriów lub utracili prawo do typowego zaopatrzenia emerytalnego dla służb mundurowych.
To jednak nie wszystko - szczegółowy wykaz wszystkich uprawnionych stanowisk zawiera załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Jak złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?
Wniosek o wcześniejszą emeryturę można złożyć za pośrednictwem ZUS. W tym celu należy pobrać i wypełnić odpowiednie formularze, w tym wniosek o emeryturę (EMP) oraz druk dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (ERP-6). Do wniosku należy też dołączyć potwierdzenie zatrudnienia w szczególnych warunkach oraz dokumenty dotyczące osiąganych zarobków. Wniosek należy złożyć przed ukończeniem 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn.
WAŻNE: Praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia czy prowadzenie działalności gospodarczej nie są zaliczane do uprawnień emerytalnych w tym zakresie.
Jeżeli decyzja ZUS okaże się niekorzystna, możemy bezpłatnie odwołać się do sądu. Termin na wniesienie odwołania wynosi miesiąc od dnia otrzymania decyzji.
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