Co pomaga trzymać cukier w ryzach?

Największy błąd polega na tym, że wiele osób szuka jednego cudownego produktu o niskim IG. Tymczasem o reakcji glukozy po posiłku decyduje zwykle całość: porcja, ilość węglowodanów, obecność białka, błonnika i stopień przetworzenia jedzenia. Najlepiej działa prosty układ talerza: połowa warzyw nieskrobiowych, jedna czwarta białka, jedna czwarta jakościowych węglowodanów, najlepiej mniej przetworzonych i bogatszych w błonnik.

W praktyce oznacza to, że lekkie śniadanie, obiad czy kolacja nie powinny opierać się na samym pieczywie, samych owocach albo samej kaszy. Gdy do węglowodanów dołączysz białko i warzywa, trawienie zwykle zwalnia, a glikemia po posiłku staje się spokojniejsza. To właśnie dlatego owsianka z jogurtem działa lepiej niż sama owsianka, a kanapka z jajkiem i warzywami lepiej niż pieczywo z dżemem.

Lekkie śniadanie: nocna owsianka z jogurtem i borówkami

To jedno z najprostszych śniadań, które dobrze wpisuje się w zasady niskiego IG. Płatki owsiane mają zwykle korzystniejszy profil niż słodkie płatki śniadaniowe, a dodatek jogurtu zwiększa ilość białka i sytość.

Przepis:

Do słoika wsyp 4 łyżki płatków owsianych górskich. Dodaj 150 g gęstego jogurtu naturalnego, 2-3 łyżki kefiru lub mleka, łyżkę nasion chia, garść borówek i pół łyżeczki cynamonu. Wymieszaj, wstaw na noc do lodówki.

Rano możesz dodać kilka orzechów włoskich.

Nocna owsianka z borówkami

Dlaczego to działa?

Płatki dają węglowodany złożone, chia i borówki zwiększają ilość błonnika, a jogurt wnosi białko. To śniadanie jest lekkie, ale nie puste, więc zwykle nie powoduje tak gwałtownego spadku energii jak słodkie bułki, płatki kukurydziane czy owocowy jogurt smakowy.

Lekki obiad: pieczony indyk z kaszą gryczaną i brokułem

Obiad kontrolujący poziom cukru nie powinien być głodówkowy. Powinien po prostu mieć dobrą proporcję warzyw, białka i umiarkowanej porcji węglowodanów.

Weź około 120-150 g filetu z indyka, natrzyj go pieprzem, papryką i odrobiną oliwy, a następnie upiecz lub duś bez panierki. Podaj z 4-5 łyżkami ugotowanej kaszy gryczanej i dużą porcją brokułu lub fasolki szparagowej skropionej oliwą i cytryną.

Pieczony indyk

Dlaczego to działa?

Indyk daje białko, które zwiększa sytość i nie podnosi gwałtownie glukozy. Kasza gryczana w rozsądnej porcji dostarcza węglowodanów, ale nie dominuje talerza. Warzywa nieskrobiowe wypełniają posiłek objętością, błonnikiem i pomagają uniknąć sytuacji, w której obiad opiera się prawie wyłącznie na skrobi. To właśnie taki układ zwykle lepiej służy stabilnej glikemii niż kotlet z ziemniakami i małą surówką na boku.

Lekka kolacja: kanapki z chleba żytniego z twarożkiem i warzywami

Kolacja przy problemach z cukrem powinna być prosta, ale nie oparta na samych węglowodanach. Dobrze sprawdza się pieczywo o niższym IG, na przykład żytnie lub ziarniste, z dodatkiem białka i dużej ilości warzyw.

Przepis:

2 cienkie kromki chleba żytniego na zakwasie posmaruj twarożkiem wymieszanym z łyżką jogurtu naturalnego i szczypiorkiem. Dodaj plasterki rzodkiewki, ogórka, pomidora i garść rukoli. Obok połóż kilka plasterków papryki albo małą miskę sałaty.

Dlaczego to działa?

Chleb stanowi umiarkowaną porcję węglowodanów, twarożek daje białko, a warzywa zwiększają objętość posiłku bez dokładania dużego ładunku glukozy. Taka kolacja zwykle sprawdza się lepiej niż tosty, słodkie pieczywo, owoc solo albo gotowe kanapki z wysokoprzetworzonym dodatkiem.

Co łączy te trzy posiłki?

Każdy z nich opiera się na tej samej zasadzie: żadnych samotnych węglowodanów. Zamiast "samych płatków", "samego makaronu" albo "samego pieczywa" pojawia się zestaw: węglowodany plus białko, warzywa lub błonnik. To właśnie ten układ pomaga ograniczać gwałtowne skoki glukozy po jedzeniu. Dodatkowo wszystkie trzy przykłady są lekkie, mało przetworzone i możliwe do przygotowania bez kulinarnego wysiłku.

Wiele osób przy cukrzycy je "lekko", ale w praktyce zbyt węglowodanowo. Owoc na śniadanie, zupa z białą bułką na obiad, kilka kanapek na kolację - to brzmi niewinnie, ale może nie dawać dobrej kontroli glikemii. Drugi częsty błąd to przesadna wiara w sam niski IG. Nawet produkt o niższym IG nie będzie dobrym wyborem, jeśli porcja jest za duża albo całość posiłku jest uboga w białko i warzywa.

Najwięcej daje nie idealna dieta, lecz kilka prostych, powtarzalnych posiłków. Im mniej chaosu na talerzu, tym zwykle łatwiej utrzymać cukier w ryzach.

