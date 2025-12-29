Cieplej w domu i mniejsze rachunki za ogrzewanie

Aż 25 proc. wytwarzanej w domu energii cieplnej ucieka przez okna. Problem jest najbardziej dotkliwy jesienią oraz zimą. Jeden prosty trik może sprawić, że w mieszkaniu zrobi się cieplej, a my nie zapłacimy więcej za ogrzewanie.

Plastikowe okna są bowiem wyposażone w dwa tryby, które nazwać można letnim oraz zimowym. Mała zmiana ustawienia okiennej śruby może mieć ogromny wpływ na wysokość zimowych rachunków oraz temperaturę w naszym mieszkaniu. Ze zmianą ustawień poradzi sobie każdy. To banalnie proste.

Domowy test szczelności okien

W przypadku nowych okien problem nieszczelności bierze się najczęściej z niepoprawnego wyregulowania. Aby być pewnym, iż przez okna nie dociera do pomieszczenia chłód, warto wykonać domowy test szczelności.

Kartkę papieru należy włożyć między skrzydło i ramę, a następnie zamknąć okno. Jeśli po zamknięciu jesteśmy w stanie bez trudu wyjąć kartkę, oznacza to, że nasze okno wymaga natychmiastowej regulacji.

Jak zaoszczędzić na rachunkach zimą? Pomoże prosty trik

"Rozkręć lub dokręć jedną śrubę" - głosi popularny trik. Czy faktycznie działa? W plastikowych oknach znajduje się śruba dociskowa. To właśnie dzięki niej możemy zmienić docisk skrzydła do ramy okiennej.

Jeśli wydaje nam się, że zimą okna przepuszczają sporo ciepła, będziemy w stanie temu zaradzić regulując śrubkę. Wiosną zaś, jej przekręcenie poprawi cyrkulację powietrza w mieszkaniu.

Jak wyregulować śrubę dociskową w oknie? Zimą zwiększymy docisk poprzez przekręcenie śrubki odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Chcąc zmniejszyć nacisk wiosną i latem, śrubę kręcić będziemy zgodnie z ruchem wskazówek.

Szukając zimowych oszczędności, obok triku z oknami, warto postawić również na energooszczędne żarówki oraz pamiętać o systematycznym wyciąganiu wtyczek z kontaktu po zakończonej pracy na komputerze czy ładowaniu telefonu.

