Czas doprowadzić prysznic do porządku

Wiele osób odkłada czyszczenie kabiny prysznicowej na później. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Im dłużej zwlekamy, tym trudniej usunąć zabrudzenia, a sam widok osadów odbiera nam resztki sił i koło się zamyka.

Nic dziwnego, że porządki w łazience uznajemy za pracochłonne. Wrażenie to potęguje fakt, że we wnętrzu kabiny pojawiają się uporczywe zabrudzenia, a środki ze standardowego wyposażenia szafki z detergentami nie zawsze radzą sobie z kamieniem i osadami. Jednocześnie coraz więcej osób czuje niechęć do agresywnej chemii ze względu na ostry zapach czy ryzyko podrażnienia skóry. Efekt? Kabina prysznicowa matowieje, na szybach pojawia się biały nalot, a w zakamarkach gromadzi się pleśń.

Brud w kabinie prysznicowej. Co nas tam czeka?

Czas oszacować stan naszej łazienki. Jakie wyzwania czekają podczas doprowadzania kabiny prysznicowej do porządku? Po pierwsze - osady z mydła i kosmetyków. które tworzą tłustą warstwę na szybach oraz w brodziku. Po drugie - kamień będący wynikiem twardej wody. Rozpoznasz go na podstawie białych zacieków, które trudno usunąć zwykłą gąbką i łagodnym detergentem.

Przyjrzyj się zakamarkom i fugom. W trudno dostępnych miejscach często gromadzi się pleśń. Wisienką na tym niezbyt apetycznym torcie są zacieki z wody, które sprawiają, że kabina wygląda na zapuszczoną nawet niedługo po myciu.

Domowy sposób na lśniącą kabinę prysznicową

Najwyższa pora przejść do działania. Nie musisz jednak zaopatrywać się w hektolitry detergentów dedykowanych do walki z osadami, kamieniem i grzybami. Ratunkiem okazuje się uniwersalny produkt, który znajdziesz w domowej apteczne. Mowa o wodzie utlenionej do czyszczenia łazienki.

Jako nadtlenek wodoru okazuje się tanim, bezpiecznym i wszechstronnym środkiem czyszczącym:

działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo;

usuwa pleśń i zarodniki grzybów;

zwalcza plamy i przebarwienia;

neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Dzięki tym właściwościom idealnie nadaje się do mycia fug i wszelkich zakamarków kabiny prysznicowej, w których gromadzi się nadmiar wilgoci oraz brud.

Jak wyczyścić kabinę prysznicową przy użyciu wody utlenionej?

Do czyszczenia kabiny wykorzystaj 3 proc. roztwór wody utlenionej - taki produkt dostępny jest w każdej aptece, a opakowanie 100 ml kosztuje 2-3 zł. Przed rozpoczęciem sprzątania produktu nie trzeba rozcieńczać. Wystarczy, że przelejesz do butelki ze spryskiwaczem i w ten sposób zaaplikujesz na problematyczne powierzchnie. Pozostaw na 15 minut, aby nadtlenek wodoru mógł skutecznie zadziałać. Po tym czasie energicznie przetrzyj i spłucz ciepłą wodą.

Jeśli masz do czynienia z uporczywymi plamami, przygotuj czyszczącą pastę z 2 łyżek wody utlenionej i 3 łyżek sody oczyszczonej. Nałóż na brudne miejsce i zacieki, zostaw na kwadrans, następnie wyszoruj. Po takim zabiegu blask i czystość powrócą do kabiny prysznicowej. Pamiętaj, by nie używać ostrych gąbek ani druciaków - mogą zarysować szkło i inne delikatne elementy.

