Jak szybko umyć lodówkę?

Raz na miesiąc powinno się dokładnie umyć lodówkę i wyczyścić wszystkie jej zakamarki. W tym celu najlepiej wyjąć wszystkie produkty spożywcze oraz szuflady, a następnie odłączyć urządzenie z prądu. Pomocna jest zasada, by półki myć od najwyższej do najniższej - w pierwszej kolejności przemyj je wilgotną miękką ścierką, by pozbyć się resztek żywności i zabrudzeń. Do dalszego czyszczenia warto użyć domowych środków - najlepiej sprawdzą się naturalne "detergenty" na bazie sody oczyszczonej lub soku z cytryny. Działają one nie tylko odkażająco, ale też przyczyniają się do ładnego zapachu we wnętrzu lodówki.

Pasta na bazie sody oczyszczonej do mycia lodówki

Do połowy szklanki wody wsyp 3 łyżki sody oczyszczonej i dokładnie wymieszaj. Substancję nakładaj na ścierkę i przecieraj półki oraz ścianki urządzenia. Mieszankę najlepiej zostawić na kilka-kilkanaście minut, a następnie przemyć wilgotną szmatką.

Płyn na bazie soku z cytryny

Do połowy szklanki z wodą wlej sok z trzech cytryn i wymieszaj. Płyn wlej do pojemnika z atomizerem i spryskaj nim półki i wnętrze lodówki. Po kilku minutach przetrzyj wszystko miękką szmatką, a następnie wilgotną ściereczką. Lodówka będzie lśnić czystością.

Odkażający płyn do mycia lodówki

Przechowywane w lodówce surowe mięso i ryby, a także jajka zwiększają ryzyko występowania szkodliwych dla zdrowia bakterii. Nie bez przyczyny w lodówkach wydzielone są osobne półki na te produkty - często zamykane. Dla większej higieny lodówkę możemy umyć na szybko - spryskując ją od środka domowej roboty płynem odkażającym. Dzięki niemu łatwo pozbędziemy się nie tylko bakterii, ale też zarodników pleśni. Do butelki z atomizerem wystarczy wlać pół litra wody i 100 ml octu spirytusowego. Dla lepszego zapachu można dodać też kilka kropel olejku eterycznego, np. z drzewa herbacianego. Płynem spryskaj półki i ściany lodówki, a po kilku minutach przetrzyj gąbką lub miękką ściereczką.

Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z lodówki?

Jeśli chcesz cieszyć się przyjemnym lub neutralnym zapachem w lodówce bez częstego mycia, na dolnej półce połóż miseczkę z sodą oczyszczoną lub uprażonymi na suchej patelni ziarnami kawy. Na drzwiach lodówki warto też umieścić cytryny z powbijanymi goździkami.

