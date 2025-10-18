Spryskaj tą mieszanką lodówkę, a będzie lśnić. Usuwa pleśń i bakterie
Różnorodność produktów spożywczych, które przechowujemy w lodówce, sprawia, że urządzenie to wymaga regularnego mycia, przynajmniej raz na miesiąc. Przestrzeganie podstawowych zasad higieny chroni nie tylko przed nieprzyjemnym zapachem i nieestetycznym brudem, ale nawet przed zatruciem pokarmowym. Sprawdź, jak skutecznie pozbyć się pleśni, bakterii i brudu z lodówki.
Spis treści:
- Jak szybko umyć lodówkę?
- Odkażający płyn do mycia lodówki
- Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z lodówki?
Jak szybko umyć lodówkę?
Raz na miesiąc powinno się dokładnie umyć lodówkę i wyczyścić wszystkie jej zakamarki. W tym celu najlepiej wyjąć wszystkie produkty spożywcze oraz szuflady, a następnie odłączyć urządzenie z prądu. Pomocna jest zasada, by półki myć od najwyższej do najniższej - w pierwszej kolejności przemyj je wilgotną miękką ścierką, by pozbyć się resztek żywności i zabrudzeń. Do dalszego czyszczenia warto użyć domowych środków - najlepiej sprawdzą się naturalne "detergenty" na bazie sody oczyszczonej lub soku z cytryny. Działają one nie tylko odkażająco, ale też przyczyniają się do ładnego zapachu we wnętrzu lodówki.
Pasta na bazie sody oczyszczonej do mycia lodówki
Do połowy szklanki wody wsyp 3 łyżki sody oczyszczonej i dokładnie wymieszaj. Substancję nakładaj na ścierkę i przecieraj półki oraz ścianki urządzenia. Mieszankę najlepiej zostawić na kilka-kilkanaście minut, a następnie przemyć wilgotną szmatką.
Płyn na bazie soku z cytryny
Do połowy szklanki z wodą wlej sok z trzech cytryn i wymieszaj. Płyn wlej do pojemnika z atomizerem i spryskaj nim półki i wnętrze lodówki. Po kilku minutach przetrzyj wszystko miękką szmatką, a następnie wilgotną ściereczką. Lodówka będzie lśnić czystością.
Odkażający płyn do mycia lodówki
Przechowywane w lodówce surowe mięso i ryby, a także jajka zwiększają ryzyko występowania szkodliwych dla zdrowia bakterii. Nie bez przyczyny w lodówkach wydzielone są osobne półki na te produkty - często zamykane. Dla większej higieny lodówkę możemy umyć na szybko - spryskując ją od środka domowej roboty płynem odkażającym. Dzięki niemu łatwo pozbędziemy się nie tylko bakterii, ale też zarodników pleśni. Do butelki z atomizerem wystarczy wlać pół litra wody i 100 ml octu spirytusowego. Dla lepszego zapachu można dodać też kilka kropel olejku eterycznego, np. z drzewa herbacianego. Płynem spryskaj półki i ściany lodówki, a po kilku minutach przetrzyj gąbką lub miękką ściereczką.
Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z lodówki?
Jeśli chcesz cieszyć się przyjemnym lub neutralnym zapachem w lodówce bez częstego mycia, na dolnej półce połóż miseczkę z sodą oczyszczoną lub uprażonymi na suchej patelni ziarnami kawy. Na drzwiach lodówki warto też umieścić cytryny z powbijanymi goździkami.