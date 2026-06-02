Spis treści: Skąd biorą się mszyce i dlaczego są zagrożeniem dla roślin? Dlaczego mszyce są zagrożeniem dla roślin? Domowy oprysk z szarego mydła na mszyce Inne domowe metody na zwalczanie mszyc

Skąd biorą się mszyce i dlaczego są zagrożeniem dla roślin?

Mszyce to jedne z najczęściej występujących w ogrodach szkodników. Duże ilości pluskwiaków atakują najczęściej na przełomie maja i czerwca, kiedy na krzewach i drzewach pojawiają się młode, miękkie liście i pędy. Czynnikiem ryzyka są wysokie temperatury, silne wiatry oraz duża wilgotność powietrza. Do inwazji mszyc możemy się też przyczynić przez nadmierne używanie nawozów azotowych, które działają na szkodniki jak magnes.

Dlaczego mszyce są zagrożeniem dla roślin?

Mszyce żerują na roślinach i wysysają soki z najmłodszych liści i pędów. Z czasem powodują znaczne osłabienie rośliny, zniekształcanie liści, a nawet zahamowanie wzrostu i zamieranie pędów. Brak walki z mszycami może skutkować nie tylko o wiele gorszymi plonami w sadzie czy na grządkach, ale nawet zamieraniem rośliny. Szkodniki przenoszą też groźne choroby wirusowe roślin. Dlatego tak ważna jest regularna obserwacja krzewów i drzew owocowych, a także warzyw na rabatach. Im szybciej zastosujemy oprysk, tym mniejsze straty i mniejsze ryzyko ponownego pojawienia się szkodników.

Domowy oprysk z szarego mydła na mszyce

Jednym z lepszych sposobów na mszyce jest domowej roboty oprysk z dodatkiem szarego mydła, które jest ekologiczne i całkowicie bezpieczne. W litrze wody wystarczy rozpuścić łyżkę startego szarego mydła. Po dokładnym wymieszaniu płyn wystarczy wlać do pojemnika z atomizerem i spryskać zaatakowaną roślinę (szczególnie spodnią część liści) Ten naturalny oprysk jest delikatny dla roślin, a mszyce zwalcza w sposób mechaniczny - osłabia pancerzyki owadów i utrudnia ich poruszanie się. W przypadku dużej ilości mszyc zabieg najlepiej powtórzyć po kilku dniach.

Oprysk z szarego mydła skutecznie zwalczy mszyce w ogrodzie 123RF/PICSEL

Inne domowe metody na zwalczanie mszyc

Skutecznym sposobem na mszyce jest także oprysk na bazie czosnku. Kilka ząbków wystarczy zgnieść w prasce i zalać litrem gorącej wody. Po dobie w ciemnym miejscu płyn wystarczy przelać do pojemnika z atomizerem i spryskać roślinę.

Odstraszająco na mszyce i inne szkodniki działa też wywar z pokrzywy. Liście pokrzywy należy zalać niewielką ilością wody i poczekać kilka dni. Gdy zacznie fermentować powstały płyn należy rozcieńczyć z odstaną wodą w proporcji 1:10 i taką mieszanką spryskiwać rośliny.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL





Owady psują ci grilla i pikniki? Prosty trik z cytryną działa zaskakująco dobrze Polsat