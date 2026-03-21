Spis treści: Jak pielęgnować piwonię? Jak dbać o piwonię wczesną wiosną? Sprytny trik w marcu

Jak pielęgnować piwonię?

Piwonie najlepiej rosną w nasłonecznionym miejscu oraz w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie. Najlepiej kwitną też w podłożu o lekko kwaśnym pH - zasadowa gleba utrudnia roślinie przyswajanie składników odżywczych. Z kolei zbita i ciężka ziemia może przyczyniać się do zastojów wody i gnicia korzeni. Dlatego ważnym zabiegiem jest umiarkowane podlewanie piwonii - najlepiej rano lub wieczorem i bez moczenia liści oraz kwiatów.

Wczesną wiosną należy też usunąć martwe i zasuszone pędy piwonii krzewiastej, a w sezonie koniecznie trzeba usuwać przekwitnięte kwiatostany. Dzięki temu roślina zyska energię na dalsze kwitnienie. Piwonie bylinowe należy ściąć w całości po pierwszych przymrozkach - około 5 cm nad ziemią.

W maju roślinę dobrze podeprzeć podporami, by uchronić gałęzie przed łamaniem się pod naporem dużych i ciężkich kwiatów.

Marzec to odpowiedni moment na zastosowanie domowego zasilacza z kwasku cytrynowego do piwonii

Jak dbać o piwonię wczesną wiosną? Sprytny trik w marcu

Wczesną wiosną należy usunąć starą ściółkę, oczyścić otoczenie piwonii z chwastów i lekko spulchnić glebę wokół. Marzec i kwiecień to idealny czas, by rozpocząć regularne nawożenie piwonii. Domowy nawóz z łatwością przygotujesz w domu - to sprytny trik ogrodników. Do 5 litrów odstanej wody wystarczy wsypać łyżeczkę kwasku cytrynowego i dokładnie wymieszać. Taka odżywka wzmacnia system korzeniowy i wspaniale zakwasza glebę, dzięki czemu roślina będzie mogła lepiej przyswajać składniki mineralne. Zabieg najlepiej wykonać wczesną wiosną - w marcu lub na początku kwietnia.

Pod koniec kwietnia i w maju warto zastosować odżywkę na bazie drożdży. W wiadrze z 10 l ciepłej wody należy rozpuścić kostkę drożdży (100 g) i dokładnie wymieszać. Po godzinie mieszanką można podlać piwonię. Zabieg warto powtarzać co 2 tygodnie aż do zakończenia kwitnienia.

