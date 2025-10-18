Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, nazywane potocznie świadectwem energetycznym to dokument wskazujący na efektywność energetyczną mieszkania lub domu, lokalu użytkowanego bądź całego budynku. Określa on, ile energii zużywa dana nieruchomość, mając na uwadze m.in. ogrzewanie, chłodzenie, wentylację czy ciepłą wodę użytkową.

Od kwietnia 2023 r. przepisy nakładają na inwestorów obowiązek związany z załączaniem świadectwa energetycznego do dokumentacji związanej z zawiadomieniem o zakończeniu obiektu budowlanego oraz do wniosku o udzielenie pozwolenia na jego użytkowanie. Obowiązek nie dotyczy domów o powierzchni do 70 m kw. zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Posiadanie świadectwa energetycznego ma na celu ułatwić przyszłym nabywcom oraz najemcom oszacowanie potencjalnych kosztów użytkowania nieruchomości. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat (dotyczy dokumentu wydanego po 28 kwietnia 2023 r.).

W jakiej sytuacji potrzebne jest świadectwo energetyczne?

Posiadanie świadectwa energetyczne jest wymagane, gdy właściciel nieruchomości zamierza ją sprzedać lub wynająć. Wówczas dokument musi zostać okazany kupującemu lub najemcy. Ponadto obowiązek posiadania dokumentu zachodzi podczas zmiany sposobu użytkowania budynku, np. jeśli zmienia się charakter użytkowania części lub całości budynku.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zamierza sprzedać lub wynająć nieruchomości, nie ma obowiązku posiadania dokumentu. Świadectwa nie wymaga się również w przypadku, gdy nieruchomość jest zabytkiem.

Należy jednak pamiętać, że pomimo posiadania świadectwa energetycznego, straci ono ważność w przypadku zmiany charakterystyki energetycznej w budynku. Mowa o sytuacjach związanych z m.in. dociepleniem budynku, wymianą okien czy wymianą źródła ciepła. Wówczas konieczne jest wydanie nowego, aktualnego świadectwa.

Gdzie uzyskać świadectwo energetyczne i co grozi za jego brak?

Świadectwo energetyczne można uzyskać od uprawnionego audytora energetycznego lub firmy specjalizującej się w audytach energetycznych. Wiele firm oferuje zrealizowanie całego procesu online.

Zanim jednak zdecydujemy się na konkretnego audytora, warto sprawdzić, czy posiada niezbędne uprawnienia do wydawania dokumentu. Można to zweryfikować w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Za brak świadectwa energetycznego przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł. Jeśli nabywca lub najemca budynku nie otrzyma świadectwa energetycznego, może zgłosić ten fakt odpowiednim organom. W przypadku sprzedaży mieszkania, notariusz powinien odnotować w dokumentach fakt przekazania świadectwa.

"W przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz poucza podmiot obowiązany do jego przekazania zgodnie z ust. 1 pkt 1 o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku" czytamy w Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków.

W przypadku braku przekazania świadectwa energetycznego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia - wskazuje art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia jest policja. Z kolei organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli państwowej i kontroli samorządu terytorialnego oraz strażom gminnym, czyli miejskim uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania, w tym w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających, ujawniły wykroczenia i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie.

