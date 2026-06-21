Zdrowe zęby mogą być wskaźnikiem dłuższego życia. Leczone zęby dają podobne korzyści jak zdrowe

Zęby to nie tylko kwestia estetyki i braku boleści przy jedzeniu słodyczy. Coraz więcej badań wskazuje, że stan uzębienia może stanowić istotny wskaźnik ogólnego stanu zdrowia. Dotychczas naukowcy skupiali się głównie na liczbie utraconych zębów, jednak nowe analizy sugerują, że równie ważna jest kondycja pozostałych zębów.

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Osace przeanalizował dokumentację medyczną i stomatologiczną 190 282 osób w wieku 75 lat i starszych. Każdy ząb został sklasyfikowany jako brakujący, zdrowy, wypełniony lub objęty próchnicą.

Wyniki badania wykazały, że zarówno zdrowe, jak i profesjonalnie leczone oraz wypełnione zęby były związane z korzystniejszym rokowaniem zdrowotnym. Z kolei większa liczba brakujących lub zniszczonych próchnicą zębów wiązała się z mniej korzystnymi wynikami zdrowotnymi.

Jak podkreślili autorzy publikacji, łączna liczba zdrowych i wypełnionych zębów okazała się dokładniejszym wskaźnikiem długoterminowych rokowań zdrowotnych niż sama liczba zdrowych zębów.

Zdrowie jamy ustnej wpływa na cały organizm

Badania jasno pokazały związek stanu jamy ustnej z długością życia 123RF/PICSEL

Eksperci od lat zwracają uwagę na ścisły związek między zdrowiem jamy ustnej a funkcjonowaniem całego organizmu. Jednym z możliwych wyjaśnień obserwowanych zależności jest przewlekły stan zapalny, który może rozwijać się w wyniku nieleczonych problemów stomatologicznych.

Naukowcy sugerują, że brakujące lub zniszczone zęby mogą przyczyniać się do utrzymywania stanu zapalnego, który oddziałuje również na inne narządy. Dodatkowo mniejsza liczba zębów może utrudniać prawidłowe żucie pokarmów, co zwiększa ryzyko niedoborów żywieniowych i pogorszenia ogólnej kondycji organizmu.

Wyniki badań z Osaki są zgodne z obserwacjami zespołu naukowców z Instytutu Nauki w Tokio. Badacze analizowali zjawisko tzw. kruchości jamy ustnej, obejmujące między innymi braki w uzębieniu, trudności z żuciem i połykaniem, suchość w ustach oraz problemy z mową.

Analiza danych 11 080 seniorów wykazała, że osoby posiadające co najmniej trzy z wymienionych objawów częściej wymagały długoterminowej opieki zdrowotnej i charakteryzowały się gorszymi rokowaniami zdrowotnymi w okresie obserwacji.

Jak często chodzisz do dentysty? Co pół roku Raz w roku Kiedy boli mnie ząb Zagłosuj

Naukowcy apelują o dalsze badania

Jakie choroby widać na zębach? Co o stanie naszego zdrowia może powiedzieć kondycja dziąseł? Sprawdzamy 123RF/PICSEL

Autorzy podkreślają, że na uzyskane wyniki mogą wpływać także inne czynniki, takie jak status społeczno-ekonomiczny, dostęp do opieki zdrowotnej czy styl życia. Mimo to zgromadzone dane wyraźnie wskazują, że zdrowie jamy ustnej stanowi ważny element profilaktyki zdrowotnej.

Zdaniem badaczy przyszłe analizy powinny skupiać się nie tylko na liczbie zachowanych zębów, ale również na ich stanie klinicznym oraz jakości leczenia stomatologicznego. Pozwoli to lepiej zrozumieć mechanizmy łączące zdrowie jamy ustnej z długością i jakością życia.

***

Źródła:

Badanie Uniwersytetu w Osace," Assessing the effectivity of counting the number of teeth with their conditions to predict mortality: the OHSAKA study", (2025)

Badanie Instytutu Nauki w Tokio, "Oral Frailty, Dental Visits, and Healthy Life Expectancy: A 6-Year Prospective Cohort Among Japanese Older Adults", (2024)

Peng J., Song J., Han J. et al., "Tooth Loss and Risk of Adverse Health Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. Community Dentistry and Oral Epidemiology", (2022).

Chcesz poczuć się pewnie w każdej sytuacji? Poznaj nasze kompleksowe wskazówki urodowe i dowiedz się, jak wydobyć swoje atuty i dbać o siebie w prosty, efektywny sposób. Więcej w naszej sekcji URODA

Odkryj tajniki pielęgnacji i poczuj się piękna każdego dnia Canva Pro INTERIA.PL





"Byłam rozliczana za kształt brzucha". Joanna Przenicka-Malek o otyłości, ciąży i hejcie INTERIA.PL