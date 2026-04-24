Stawy przestaną trzeszczeć. Dwa składniki i stworzysz zdrowy cymes

Tomasz Hirkyj

Deser, który ma dwa składniki, a wygląda na bogato? Takie połączenie jest jak najbardziej możliwe, a na dodatek wygląda bardzo smakowicie. Wystarczy tylko połączyć dwie rzeczy i już gotowe. Sekretem jest skyr oraz galaretka - a chęć na słodycze szybko zostanie zaspokojona i to w zdrowy sposób.

Szklany pucharek z musem malinowym z skyrem, udekorowany malinami; obok złote łyżeczki i miseczka malin.
Galaretka plus skyr? Oto połączenie idelne123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Skyr z galaretką: doskonałe połączenie
  2. Deser z dwóch składników: jak go zrobić?
  3. Wzbogać deser: oto możliwe opcje

Skyr z galaretką: doskonałe połączenie

Przygotowanie deseru, który będzie i zdrowy, i smaczny dla większości wydaje się niemożliwe albo czasochłonne. Prawda jest całkiem inna, ponieważ możemy zrobić coś pysznego błyskawicznie. Wystarczy wziąć skyr - islandzki jogurt, który można kupić dosłownie w każdym sklepie. Ma mało kalorii, za to obfituje w białko, fosfor, wapń i witaminy z grupy B, które są dla naszego organizmu bardzo potrzebne.

Do tego dochodzi zwykła galaretka, którą można kupić w każdym sklepie. Obecność żelatyny jest dobra dla naszego ciała. Korzystnie działa na stawy, ale także na cały układ pokarmowy.

Jeśli mamy pod ręką dwa zdrowe produkty, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby je połączyć, wtedy wyjdzie nam pyszny i oryginalny deser.

Deser z dwóch składników: jak go zrobić?

otwarty szklany słoik wypełniony jogurtem, na którego powierzchni leży pojedyncza jeżyna, otoczony licznymi jeżynami rozłożonymi na jasnym tle
Skyr to jeden z najzdrowszych nabiałów, jaki możemy kupić w sklepie123RF/PICSEL

Do przygotowania deseru na stawy potrzebne będą nam wyłącznie dwa składniki: galaretka o dowolnym smaku oraz jedno opakowanie skyru.

Galaretkę rozpuszczamy w gorącej wodzie, ale mniejszej ilości, niż sugeruje producent (ok. 300 ml). Kiedy płyn osiągnie temperaturę pokojową, wystarczy dodać jedno opakowanie skyru, a następnie połączyć za pomocą trzepaczki. Później nie pozostaje nic innego, jak schłodzić w lodówce, najlepiej przez całą noc.

Oczywiście, można ten deser przygotować również w wersji pianki, która rozpłynie się w ustach. Wystarczy po dodaniu składników, a przed umieszczeniem galaretki ze skyrem w lodówce, zmiksować składniki na wysokich obrotach tak, aby powstała piana.

Tomasz Hirkyj

Wzbogać deser: oto możliwe opcje

Kolorowe, warstwowe galaretki w plastikowych kubeczkach, udekorowane na wierzchu sztuczną wiśnią na ogonku, ustawione na zielonej tacy.
Galaretkę ze skyrem musimy zmieszać zanim stężeje123RF/PICSEL

Dwuskładnikowy deser broni się sam, ale można go wzbogacić na wiele sposobów. Najlepiej trzymać się zdrowej strategii - jeśli dodamy na wierzch świeże owoce sezonowe, to uzyskamy deser w wersji premium.

Oczywiście, skyr naturalny możemy zamienić wersją smakową. Akurat do tego rodzaju przysmaku najbardziej nadaje się ten w wersji waniliowej. Trzeba mieć jednak na uwadze, że skyr smakowy może być z dodatkiem cukru, więc trzeba ten fakt uwzględnić w swoim jadłospisie.

Soczyste truskawki i borówki na białym talerzu, w tle koszyk z cytrynami i pomarańczami, fragment napisu 'porady' na grafice.
Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł
