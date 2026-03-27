Stojak na rowery przed blokiem zamienili w składowisko. Prawo mówi jasno

Agnieszka Kasprzyk

Na wielu osiedlach stojaki rowerowe miały rozwiązać problem jednośladów pozostawianych na klatkach schodowych i korytarzach. Tymczasem w niektórych miejscach zamieniły się w składowisko zużytych mebli, kartonów czy sprzętów, do których nikt się nie przyznaje. Kto właściwie decyduje o takim stojaku, mieszkańcy czy spółdzielnia? Wbrew pozorom przepisy są tu dość jednoznaczne.

Zniszczony rower bez przedniego koła przy stojaku rowerowym przed blokiem, obok stoją inne rowery
Kto odpowiada za zaniedbany stojak na rowery pod blokiem? zz3701123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Stojak na rowery - własność spółdzielni czy mieszkańców?
  2. Prawo określa zasady użytkowania stojaków i przestrzeni wspólnych
  3. Co zrobić, gdy stojak zmienił się w składowisko?
  4. "Rowery niczyje" - problem osiedlowych stojaków

Stojak na rowery - własność spółdzielni czy mieszkańców?

Obszar przed blokiem to teren nieruchomości wspólnej, ustawiony tam stojak na rowery nie należy więc do poszczególnych mieszkańców, ale do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie z ustawą o własności lokali, wszelkie elementy zagospodarowania terenu, które służą wszystkim użytkownikom, traktowane są jako części wspólne, a decyzje o ich wprowadzeniu lub usytuowaniu określa wspólnota lub spółdzielnia.

W spółdzielni mieszkaniowej decyzje dotyczące wyposażenia terenu wspólnego, w tym montażu stojaków, podejmuje zarząd spółdzielni. Działa on na podstawie regulaminów porządkowych i zasad gospodarowania mieniem wspólnym. Do mieszkańców należy co najwyżej zgłaszanie potrzeb, bo to zarząd ma obowiązek dbać o infrastrukturę wspólnego użytku.

W przypadku wspólnoty wygląda to podobnie, ale wymaga podjęcia uchwały przez właścicieli lokali na zebraniu (art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy o własności lokali). Taka uchwała określa, czy stojaki mają się pojawić, gdzie i w jakiej formie, bo zarząd może jedynie wykonać wolę właścicieli.

To oznacza, że samowolne przestawianie, przerabianie lub wykorzystywanie stojaka niezgodnie z jego funkcją narusza zasady, które obowiązują wszystkich. nie mogą ani stawiać takich stojaków z własnej inicjatywy, ani ich likwidować, jeśli im nie odpowiadają.

Prawo określa zasady użytkowania stojaków i przestrzeni wspólnych

Choć stojak rowerowy nie jest pomieszczeniem zamkniętym, podlega tym samym zasadom porządkowym co rowerownie, korytarze czy piwnice. Regulaminy spółdzielni jasno wskazują, że przestrzeń wspólna powinna być użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz pozostawać drożna. Nie wolno w niej samowolnie składować przedmiotów, które mogą utrudniać poruszanie się mieszkańcom czy służbom lub powodować zagrożenie.

Jeszcze bardziej jednoznaczne są przepisy przeciwpożarowe, które od 2026 r. zostały dodatkowo zaostrzone. Zgodnie z nimi trzymanie w częściach wspólnych, przedmiotów stwarzających zagrożenie pożarowe lub blokujących dostęp jest zakazane. Za pozostawienie rzeczy w miejscu do tego nieprzeznaczonym można otrzymać grzywnę, sięgającą nawet 5000 zł.

To oznacza, że jeśli stojak rowerowy zamienia się w dziką przechowalnię rupieci, jest to poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa. W takim wypadku zarządca nieruchomości ma obowiązek interweniować.

ławkę ustawioną wśród zielonych drzew i kilku stojaków rowerowych z przypiętymi rowerami, w tle widać szare budynki mieszkalne z licznymi oknami
Kto odpowiada za stojaki rowerowe?Ola SkowronEast News

Co zrobić, gdy stojak zmienił się w składowisko?

Gdy stojak rowerowy staje się miejscem składowania śmieci, starych kartonów, mebli lub innych przedmiotów, mieszkańcy mają pełne prawo zareagować. Najpierw trzeba poinformować administrację o sytuacji. Najlepiej zrobić to w formie wniosku, który będzie zawierał opis sytuacji oraz miejsce, gdzie znajduje się problematyczny stojak. W piśmie warto powołać się na przepisy o używaniu części wspólnej.

Następnie zarząd spółdzielni mieszkaniowej dokonuje oględzin na miejscu i sporządza dokumentację. Kolejny etap to wywieszenie ogłoszenia konieczności usunięcia przedmiotów w określonym terminie. Po jego upływie zarządca usuwa zalegające rzeczy, a koszty działań pokrywa fundusz eksploatacyjny spółdzielni.

Z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy znany jest sprawca nieporządku na terenie wspólnym. Wówczas zarząd może wezwać go do natychmiastowego usunięcia zalegających przedmiotów. W razie braku reakcji obowiązek porządkowy przejmuje administracja, a sprawca może zostać obciążony kosztami sprzątania. Jeśli pozostawione rzeczy utrudniały przejście lub stwarzały zagrożenie pożarowe, taka osoba naraża się na mandat sięgający nawet 5000 zł. W przypadku monitorowanych osiedli sprawcę często łatwo ustalić i powołać do odpowiedzialności.

"Rowery niczyje" - problem osiedlowych stojaków

Często stojaki pod blokiem oblężone są przez zniszczone rowery lub inne jednoślady, których właściciele się nimi nie interesują. Z jednej strony zalegają, z drugiej są jednak czyjąś własnością. Takie przypadki również przewidziane są w Kodeksie Cywilnym (art. 180 i 206). W świetle prawa niczyje rowery zajmujące osiedlowe stojaki są mieniem porzuconym. Procedury w tym przypadku wymagają ustalenia, czy właściciele rzeczywiście ich już nie chcą.

W takim przypadku Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna opierać się na swoim regulaminie i przepisach prawa. Najpierw zarządca powinien ogłosić akcję "czyszczenia stojaków", czyli wywiesić na wszystkich klatkach schodowych komunikat o konieczności opróżnienia stojaków w konkretnym terminie. Na wszystkich, również używanych rowerach powinny zostać naklejone informacje o tym, że jednoślady nieusunięte będą traktowane jako porzucone. Spółdzielnia na zabranie rowerów daje około 2-4 tygodni czasu, by mogli to zrobić również lokatorzy, którzy wyjechali.

Kolejnym krokiem jest usunięcie przez administrację rowerów, które pozostały po takiej akcji i ich zmagazynowanie. Trwa ono zazwyczaj 3-6 miesięcy i ma dać szansę ich właścicielom na odzyskanie mienia, po poniesieniu kosztów usunięcia. Po upływie określonego przez spółdzielnię czasu zniszczone rowery są przewożone na PSZOK, a te sprawne mogą zostać przekazane organizacjom charytatywnym.

Źródło: Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, art. 22 ust. 3 pkt 4; Kodeks wykroczeń, art. 82 § 1 pkt 7 k.w. (czynności mogące utrudnić ewakuację/akcję ratowniczą)

Najnowsze