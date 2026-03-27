Stojak na rowery - własność spółdzielni czy mieszkańców?

Obszar przed blokiem to teren nieruchomości wspólnej, ustawiony tam stojak na rowery nie należy więc do poszczególnych mieszkańców, ale do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie z ustawą o własności lokali, wszelkie elementy zagospodarowania terenu, które służą wszystkim użytkownikom, traktowane są jako części wspólne, a decyzje o ich wprowadzeniu lub usytuowaniu określa wspólnota lub spółdzielnia.

W spółdzielni mieszkaniowej decyzje dotyczące wyposażenia terenu wspólnego, w tym montażu stojaków, podejmuje zarząd spółdzielni. Działa on na podstawie regulaminów porządkowych i zasad gospodarowania mieniem wspólnym. Do mieszkańców należy co najwyżej zgłaszanie potrzeb, bo to zarząd ma obowiązek dbać o infrastrukturę wspólnego użytku.

W przypadku wspólnoty wygląda to podobnie, ale wymaga podjęcia uchwały przez właścicieli lokali na zebraniu (art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy o własności lokali). Taka uchwała określa, czy stojaki mają się pojawić, gdzie i w jakiej formie, bo zarząd może jedynie wykonać wolę właścicieli.

To oznacza, że samowolne przestawianie, przerabianie lub wykorzystywanie stojaka niezgodnie z jego funkcją narusza zasady, które obowiązują wszystkich. nie mogą ani stawiać takich stojaków z własnej inicjatywy, ani ich likwidować, jeśli im nie odpowiadają.

Prawo określa zasady użytkowania stojaków i przestrzeni wspólnych

Choć stojak rowerowy nie jest pomieszczeniem zamkniętym, podlega tym samym zasadom porządkowym co rowerownie, korytarze czy piwnice. Regulaminy spółdzielni jasno wskazują, że przestrzeń wspólna powinna być użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz pozostawać drożna. Nie wolno w niej samowolnie składować przedmiotów, które mogą utrudniać poruszanie się mieszkańcom czy służbom lub powodować zagrożenie.

Jeszcze bardziej jednoznaczne są przepisy przeciwpożarowe, które od 2026 r. zostały dodatkowo zaostrzone. Zgodnie z nimi trzymanie w częściach wspólnych, przedmiotów stwarzających zagrożenie pożarowe lub blokujących dostęp jest zakazane. Za pozostawienie rzeczy w miejscu do tego nieprzeznaczonym można otrzymać grzywnę, sięgającą nawet 5000 zł.

To oznacza, że jeśli stojak rowerowy zamienia się w dziką przechowalnię rupieci, jest to poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa. W takim wypadku zarządca nieruchomości ma obowiązek interweniować.

Kto odpowiada za stojaki rowerowe? Ola Skowron East News

Co zrobić, gdy stojak zmienił się w składowisko?

Gdy stojak rowerowy staje się miejscem składowania śmieci, starych kartonów, mebli lub innych przedmiotów, mieszkańcy mają pełne prawo zareagować. Najpierw trzeba poinformować administrację o sytuacji. Najlepiej zrobić to w formie wniosku, który będzie zawierał opis sytuacji oraz miejsce, gdzie znajduje się problematyczny stojak. W piśmie warto powołać się na przepisy o używaniu części wspólnej.

Następnie zarząd spółdzielni mieszkaniowej dokonuje oględzin na miejscu i sporządza dokumentację. Kolejny etap to wywieszenie ogłoszenia konieczności usunięcia przedmiotów w określonym terminie. Po jego upływie zarządca usuwa zalegające rzeczy, a koszty działań pokrywa fundusz eksploatacyjny spółdzielni.

Z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy znany jest sprawca nieporządku na terenie wspólnym. Wówczas zarząd może wezwać go do natychmiastowego usunięcia zalegających przedmiotów. W razie braku reakcji obowiązek porządkowy przejmuje administracja, a sprawca może zostać obciążony kosztami sprzątania. Jeśli pozostawione rzeczy utrudniały przejście lub stwarzały zagrożenie pożarowe, taka osoba naraża się na mandat sięgający nawet 5000 zł. W przypadku monitorowanych osiedli sprawcę często łatwo ustalić i powołać do odpowiedzialności.

"Rowery niczyje" - problem osiedlowych stojaków

Często stojaki pod blokiem oblężone są przez zniszczone rowery lub inne jednoślady, których właściciele się nimi nie interesują. Z jednej strony zalegają, z drugiej są jednak czyjąś własnością. Takie przypadki również przewidziane są w Kodeksie Cywilnym (art. 180 i 206). W świetle prawa niczyje rowery zajmujące osiedlowe stojaki są mieniem porzuconym. Procedury w tym przypadku wymagają ustalenia, czy właściciele rzeczywiście ich już nie chcą.

W takim przypadku Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna opierać się na swoim regulaminie i przepisach prawa. Najpierw zarządca powinien ogłosić akcję "czyszczenia stojaków", czyli wywiesić na wszystkich klatkach schodowych komunikat o konieczności opróżnienia stojaków w konkretnym terminie. Na wszystkich, również używanych rowerach powinny zostać naklejone informacje o tym, że jednoślady nieusunięte będą traktowane jako porzucone. Spółdzielnia na zabranie rowerów daje około 2-4 tygodni czasu, by mogli to zrobić również lokatorzy, którzy wyjechali.

Kolejnym krokiem jest usunięcie przez administrację rowerów, które pozostały po takiej akcji i ich zmagazynowanie. Trwa ono zazwyczaj 3-6 miesięcy i ma dać szansę ich właścicielom na odzyskanie mienia, po poniesieniu kosztów usunięcia. Po upływie określonego przez spółdzielnię czasu zniszczone rowery są przewożone na PSZOK, a te sprawne mogą zostać przekazane organizacjom charytatywnym.

Źródło: Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, art. 22 ust. 3 pkt 4; Kodeks wykroczeń, art. 82 § 1 pkt 7 k.w. (czynności mogące utrudnić ewakuację/akcję ratowniczą)

