Spis treści: Stokrotki w doniczce - dlaczego szybko tracą kwiaty? Co zrobić ze stokrotkami od razu po zakupie? Gdzie ustawić stokrotki, żeby długo kwitły? Jak podlewać stokrotki w doniczce? Prosty trik na przedłużenie kwitnienia stokrotek

Stokrotki w doniczce - dlaczego szybko tracą kwiaty?

Stokrotki (Bellis perennis) trafiają do sprzedaży, gdy mają najwięcej walorów dekoracyjnych, czyli dokładnie wtedy, gdy kończą najbardziej intensywną fazę kwitnienia. W nowoczesnych szklarniach produkcyjnych stosuje się tzw. kontrolę fotoperiodyczną, czyli sterowanie długością dnia za pomocą doświetlania LED oraz regulację temperatury w zakresie 10-15°C, aby przyspieszyć powstawanie pąków kwiatowych i zsynchronizować kwitnienie całej partii roślin. Oznacz to niestety, że roślina zużywa znaczną część zapasów węglowodanów jeszcze przed zakupem.

Nagłe przeniesienie rośliny z kontrolowanego mikroklimatu do środowiska o zmiennym nasłonecznieniu i amplitudzie temperatur aktywuje mechanizmy stresu abiotycznego, prowadzące do zahamowania tworzenia nowych pąków i przyspieszonego starzenia się kwiatów. Potwierdziły to badania nad reakcją roślin ozdobnych na zmianę warunków środowiskowych po produkcji szklarniowej, przeprowadzone przez University of Florida (Environmental Horticulture Department, 2018).

Po wyniesieniu na balkon roślina trafia więc do zupełnie innych warunków, w których do tej pory funkcjonowała: jest narażona na silniejsze promieniowanie UV, nocne spadki temperatury oraz niższą wilgotność względną powietrza. Stokrotka reaguje tzw. stresem fizjologicznym, który polega na przeniesieniu energii z kwiatów do systemu korzeniowego oraz liści. Wtedy jej priorytetem jest przetrwanie, zatem dalsze kwitnienie schodzi na dalszy plan. Problem pogłębia ciasna doniczka produkcyjna. Ograniczenie objętości bryły korzeniowej prowadzi do szybszego przesychania substratu oraz spadku dostępności azotu i potasu.

Stokrotki stracą swoje walory dekoracyjne także wtedy, gdy pozostawimy przekwitłe koszyczki kwiatowe. Po zapyleniu roślina automatycznie zaczyna wytwarzać nasiona, więc nie produkuje już nowych kwiatów. Usuwając stare kwiatostany pobudzamy ją do wytwarzania nowych pąków kwiatowych.

Kwiat stokrotki to w rzeczywistości koszyczek złożony z kilkuset mikrokwiatów, a każdy z nich po zapyleniu inicjuje własne nasiono. Brak cięcia przekwitłych główek uruchamia więc setki równoległych "programów reprodukcyjnych", które w ciągu kilkunastu dni potrafią całkowicie zatrzymać rozwój nowych pąków. Już po trzech tygodniach od zakupu bujna kępa zmienia się w zieloną rozetę liści, mimo regularnego podlewania.

Co zrobić ze stokrotkami od razu po zakupie?

Przynosisz stokrotkę z marketu, stawiasz na parapecie albo balkonie… i po dwóch-trzech tygodniach kwiaty zaczynają znikać jeden po drugim. Dlaczego tak się dzieje? Powód jest dość prosty - roślina trafia do sprzedaży w małej, produkcyjnej doniczce z torfowym podłożem, które bardzo szybko przesycha i praktycznie nie magazynuje składników pokarmowych. Korzenie mają tam tyle miejsca, ile potrzeba na transport, a nie na dalszy rozwój.

Przesadź stokrotki do większej doniczki

Dlatego po zakupie powinniśmy od razu przesadzić stokrotkę do nowego pojemnika. Wybierz doniczkę większą o 2-4 cm. Na dno wsyp keramzyt, lekkie, wypalane kulki gliny, które odprowadzają nadmiar wody i chronią korzenie przed gniciem. Potem wypełnij doniczkę świeżą, lekką ziemią z dodatkiem perlitu albo piasku. Perlit zatrzymuje wilgoć i powietrze jednocześnie, dzięki czemu korzenie oddychają i szybciej się regenerują. Stokrotki mają bardzo płytki system korzeniowy, więc brak tlenu w glebie natychmiast hamuje rozwój nowych pąków.

Usuń przekwitłe kwiaty stokrotek

Następnie usuń przekwitłe kwiaty i nawet kilka świeżych. W ten sposób dajesz stokrotkom wyraźny sygnał, aby zaczęły inwestować energię w wytwarzanie nowych pąków, a nie nasion. Roślina przekierowuje wtedy składniki odżywcze z procesu rozmnażania na wzrost i kolejne kwitnienie, a my możemy się cieszyć pięknymi kwiatami nawet kilka tygodni dłużej.

Dodaj nawóz

Po przesadzaniu stokrotek zastosuj odpowiedni nawóz startowy z fosforem i potasem. Fosfor przyspiesza odbudowę systemu korzeniowego, a potas reguluje gospodarkę wodną w liściach i kwiatach. Roślina lepiej radzi sobie z przesuszeniem i szybciej wytwarza nowe pędy kwiatowe.

Gdzie ustawić stokrotki, żeby długo kwitły?

Stokrotki w donicach najlepiej rozwijają się w jasnym miejscu z delikatnym cieniem w porze południowej. Intensywne, bezpośrednie promieniowanie przez wiele godzin przyspiesza transpirację, czyli utratę wody przez liście, a to prowadzi do szybszego starzenia się płatków oraz skrócenia życia całego kwiatostanu. Stokrotka preferuje stanowiska słoneczne i półcieniste, z umiarkowaną temperaturą powietrza w zakresie ok. 10-20°C. Takie warunki sprzyjają stabilnej fotosyntezie oraz równowadze wodnej w tkankach.

Najlepszy efekt daje ekspozycja wschodnia albo zachodnia. Poranne lub popołudniowe światło dostarcza energii potrzebnej do inicjacji nowych pąków, jednocześnie chroniąc delikatne tkanki przed przegrzaniem. Stokrotki należą do gatunków sezonu chłodnego, więc w naturze rozwijają się najintensywniej w temperaturach zbliżonych do wiosennych, a upał prowadzi do przejściowego spoczynku.

Balkon osłonięty od silnego wiatru oraz nagrzanych ścian budynku wydłuża okres kwitnienia stokrotek nawet do początku lata. Silne podmuchy zwiększają tempo parowania wody z podłoża, a płytki system korzeniowy tej rośliny reaguje na takie wahania niemal natychmiast zahamowaniem wzrostu.

Jak podlewać stokrotki w doniczce?

Podlewanie stokrotek w doniczce opiera się na jednej zasadzie: podłoże powinno być lekko wilgotne przez cały czas. Rośliny źle reagują zarówno na przesuszenie, jak i na nadmiar wody w strefie korzeniowej. W uprawie pojemnikowej ziemia traci wilgoć znacznie szybciej niż w gruncie, dlatego powinniśmy podlewać stokrotki regularnie, zwykle co 2-3 dni wiosną oraz codziennie podczas cieplejszych okresów. Roślina wymaga stałego dostępu do wilgoci, ponieważ jej płytki system korzeniowy bardzo szybko ogranicza kwitnienie w reakcji na suchy substrat.

Woda powinna trafiać bezpośrednio do podłoża, powoli, aż zacznie wypływać przez otwory drenażowe. W ten sposób równomierne nawodnimy całą bryłę korzeniową. Nadmiar wody z podstawki należy usuwać, ponieważ stojąca ciecz ogranicza dostęp tlenu do korzeni. Dochodzi wtedy do niedotlenienia tkanek, czyli stanu, w którym komórki korzeni przestają prawidłowo oddychać i zaczynają zamierać.

Stokrotki należy podlewać rano albo wieczorem, ponieważ wtedy ograniczamy parowanie i ustabilizujemy bilans wodny w tkankach liściowych. Strumień wody skierowany na kwiaty sprzyja rozwojowi patogenów grzybowych, ponieważ wilgotne, starzejące się płatki stają się idealnym środowiskiem dla zarodników pleśni.

Prosty trik na przedłużenie kwitnienia stokrotek

Na Instagramie i TikToku popularność zdobywa trik, który może wydawać się zaskakujący: obracanie doniczki o 90 stopni co kilka dni. Pomysł narodził się w grupach ogrodniczych, ale zyskał potwierdzenie w obserwacjach botaników - stokrotki reagują na kierunek światła i przechylają pędy w jego stronę. Jeśli doniczka stoi zawsze w jednym ułożeniu, część pąków pozostaje stale w cieniu, a roślina rośnie jednostronnie. Regularne obracanie umożliwia równomiernie doświetlenie całej kępy stokrotek i zwiększa liczbę otwierających się koszyczków.

W social mediach krąży również mniej oczywisty trik: stosowanie lekkiego "postu wodnego" raz na dwa tygodnie, czyli jednodniowej przerwy w podlewaniu. O ile przesuszenie szkodzi roślinie, o tyle krótkotrwały spadek wilgotności zmusza ją do aktywacji mechanizmów regeneracyjnych, które zwiększają syntezę hormonów odpowiedzialnych za rozwój pąków.

