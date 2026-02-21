Spis treści: Schyłek zimy to ważny moment w uprawie storczyków Warunki, w których storczyki rozkwitną najpiękniej Jak podlewanie wpływa na kwitnienie storczyka? Połóż obok storczyka, by obsypał się kwiatami

Schyłek zimy to ważny moment w uprawie storczyków

Koniec zimy i zbliżająca się wiosna to moment przełomowy dla większości storczyków uprawianych w domach. Dni zaczynają wydłużać, więc rośliny zyskują lepszy dostęp do naturalnego światła. Jednocześnie różnice temperatur między dniem a nocą są nadal wyraźne. Takie warunki orchidee odbierają jako sygnał do zawiązywania pąków kwiatowych. Zdarza się jednak, że nie będą w stanie poradzić sobie bez drobnej ogrodniczej interwencji.

Warunki, w których storczyki rozkwitną najpiękniej

Ważne jest, aby przeanalizować znaczenie światła i temperatury dla rozwoju i urody storczyków. Orchidee potrzebują jasnego stanowiska, ale ze światłem rozproszonym. Zbyt ciemna lokalizacja sprzyja jedynie wzrostowi liści. W kącie daleko od okna nie ma co liczyć na kwiatową feerię barw. Należy pamiętać, że nadmiar słońca prowadzi do poparzeń, więc istotne jest odnalezienie złotego środka.

Równie istotna jest temperatura. W okresie poprzedzającym kwitnienie należy upewnić się, że storczyk w doniczce doświadcza różnicy kilku stopni między dniem a nocą. Delikatne i kontrolowane wahania (o około 5-7 st. C) pobudzają roślinę do wypuszczania pędu kwiatowego. Oczywiście, w tym także należy zachować umiar. Celowe umieszczenie storczyka w przeciągu nie przyniesienie niczego dobrego.

Jak podlewanie wpływa na kwitnienie storczyka?

Gdy zima powoli się kończy, storczyk nadal pozostaje w fazie umiarkowanego spoczynku. Zdecydowanie nie należy do okazów, które lubią gwałtowne pobudki. Miej to na uwadze, zanim chwycisz za konewkę lub użyjesz innej metody nawadniania storczyków.

Nadmiar wody w tym specyficznym okresie może doprowadzić do gnicia korzeni i zahamowania kwitnienia. Podlewanie powinno być oszczędne, choć regularne. Wodę dostarczaj swojej roślinie, gdy podłoże w pojemniku całkowicie przeschnie.

Połóż obok storczyka, by obsypał się kwiatami

Kondycja uprawnych okazów zależy od naszej uważności, cierpliwości i zrozumienia wymagań storczyków. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy skazani wyłącznie na obserwację i czekanie. Storczyka do kwitnienia można pobudzić w naturalny i nienachalny sposób. Wystarczy położyć jabłko obok doniczki.

Owoce wydzielają etylen, czyli gazowy hormon roślinny, który skutecznie motywuje rośliny do kwitnienia. Trzeba jednak zachować sporą dozę ostrożności i stale obserwować sytuację na parapecie. Jabłko należy niezwłocznie usunąć, gdy storczyk zacznie wypuszczać pąki. W przeciwnym razie nadmiar etylenu doprowadzi do szybkiego przekwitania.

