Stosowana już w starożytnym Egipcie. Oto właściwości cebuli

Cebula niejedno ma imię - i to nie tylko o charakterze kulinarnym. Jest pełna witamin, zwłaszcza witaminy C, tak ważnej dla naszej odporności. Oprócz tego zawiera witaminy z grupy B, E, K, PP i prowitaminę A.

Nie można zapominać o siarce, jodzie, magnezie, żelazie, selenie, potasie i cynku. Warzywo jest również ważnym źródłem krzemionki.

Cebula ma wiele cennych dla zdrowia właściwości 123RF/PICSEL

Czy to w kuchni, czy medycynie naturalnej - zastosowanie cebuli sięga tysięcy lat. Jej właściwości lecznicze i kulinarne były cenione już w starożytności. Egipcjanie traktowali ją nie tylko jako dodatek w kuchni, ale również środek leczniczy.

Grecy uważali, że cebula poprawia wytrzymałość, zapewnia równowagę ciała i ducha, dlatego stała się nieodłącznym elementem diety sportowców.

Obecnie ekstrakty z cebuli często są składnikiem środków łagodzących przeziębienie czy lekkie infekcje. Oprócz tego cebula może zmniejszać poziom glukozy czy obniżyć poziom "złego" cholesterolu LDL. Wystarczy tylko regularnie po nią sięgać. Na tym jednak nie koniec. Wyciąg z cebuli jest też składnikiem kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji włosów i skóry głowy.

Hit z apteki kupisz już za 17 zł. Na co pomaga maść cebulowa?

Cebula jest też składnikiem niektórych żeli i maści, stosowanych w przypadku leczenia blizn. Ceny maści cebulowej w aptece wahają się od 17 do nawet ok. 40 zł.

Tego rodzaju preparaty należy stosować zazwyczaj kilka razy dziennie przez nawet kilka miesięcy - wszystko zależy od wytycznych. Ekstrakt cebuli w maści pomaga zmiękczyć skórę i tym samym hamuje powstawanie blizn. Co więcej, pomaga też zmniejszać te, które już są widoczne na skórze.

Maść cebulowa pomoże zahamować powstawanie blizn 123RF/PICSEL

Związki zawarte w cebuli działają przeciwzapalnie, bakteriobójczo, regulują poziom kolagenu. To wszystko sprawia, że blizna staje się coraz bardziej elastyczna i powoli zanika.

Maść cebulowa pomaga na blizny przerośnięte, blizny po cesarskim cięciu i blizny po usuwaniu tatuaży.

Najlepiej zacząć ją stosować po wygojeniu się rany, gdy ślad jest jeszcze lekko różowy. Wówczas przynosi najlepsze efekty i pomaga zapobiegać zniekształceniu miejsca rany. Preparat działa kojąco na uczucie świądu czy napięcia i przyspiesza regenerację tkanki.

Jak naturalnie budować odporność? Pamiętaj o tych produktach Polsat Polsat