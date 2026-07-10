Stosuj zamiast drogich nawozów ze sklepu. Domowy płyn zdziała cuda z różami
Lipiec to czas, kiedy ogrody mienią się feerią barw, a królowymi rabat stają się róże. Niezwykle eleganckie krzewy są jednak dość wymagające i w środku lata potrzebują szczególnej opieki, aby mogły kwitnąć bujnie przez długi czas. Poza standardowymi metodami pielęgnacji warto sięgnąć także po domowy nawóz. Prosta odżywka zdziała cuda na lipcowych rabatach.
Spis treści:
- Letnia pielęgnacja róż. Jak dbać o krzewy w lipcu?
- Niewiele trzeba, by przedłużyć kwitnienie róż
- Co zrobić, żeby róże w ogrodzie uginały się od kwiatów?
- Domowy nawóz do róż ogrodowych
Letnia pielęgnacja róż. Jak dbać o krzewy w lipcu?
Wakacyjne miesiące to dla krzewów okres intensywnego wysiłku związanego z kwitnieniem. Mocne nasłonecznienie i suchość gleby to kolejne wyzwania, z jakimi muszą zmierzyć się rośliny. Same sobie nie poradzą, dlatego ważne jest regularne i obfite podlewanie róż. Zamiast jednak zraszać rośliny codziennie małą ilością wody, lepiej jest robić to nieco rzadziej, ale większą dawką życiodajnego płynu. To również spora wygoda z perspektywy organizacji ogrodniczych obowiązków.
Należy pamiętać, by strumień kierować bezpośrednio do podłoża u podstawy krzewów. Moczenie liści sprzyja bowiem rozwojowi chorób grzybowych, które latem mogą zamienić się w prawdziwą plagę.
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Niewiele trzeba, by przedłużyć kwitnienie róż
Równie ważnym zabiegiem w lipcu jest systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatostanów. Dzięki temu roślina nie marnuje energii na zawiązywanie nasion i jest w stanie wypuszczać kolejne pąki.
Dobrym zwyczajem ogrodniczym jest również ostrożne spulchnianie gleby wokół krzewów oraz regularne usuwanie chwastów, które konkurują z różami o cenne składniki pokarmowe oraz wodę.
Co zrobić, żeby róże w ogrodzie uginały się od kwiatów?
Sekret długiego kwitnienia róż tkwi w zaspokajaniu ich dużego zapotrzebowania na składniki mineralne. Lipiec to ostatni moment na zasilanie krzewów nawozami, które pobudzą je do zawiązywania nowych pąków kwiatowych. W tym okresie krzewy potrzebują przede wszystkim potasu i fosforu, odpowiadających za atrakcyjny wygląd kwiatów oraz wzmocnienie systemu korzeniowego.
Jednocześnie należy ograniczyć nawożenie azotem, który stymuluje wzrost zielonych pędów - nie zdążyłyby zdrewnieć przed zimą. Na liście prac ogrodowych zaleca się uwzględnić także ściółkowanie gleby wokół róż. Warstwa kory sosnowej zatrzyma cenną wilgoć, zabezpieczy korzenie przed przegraniem i ograniczy rozwój wszędobylskich chwastów.
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Domowy nawóz do róż ogrodowych
Woda po ziemniakach to prawdziwy zastrzyk energii, który doskonale trafia w lipcowe potrzeby róż. Prosta mikstura jest bogata w potas, który:
- wzmacnia rośliny,
- pomaga im przetrwać upały,
- stymuluje powstawanie dorodnych kwiatów.
Znajdziemy w niej także fosfor, magnez, żelazo i witaminy z grupy B. Biorąc pod uwagę, że przygotowanie naturalnego nawozu do róż jest wyjątkowo proste, efekty stosowania zdecydowanie przewyższają wysiłek włożony w jego zrobienie.
3 średniej wielkości ziemniaki (nie musisz ich obierać) umyj pod bieżącą wodą. Pokrój na drobne kawałki, a następnie zalej 1 litrem wody. Uruchom kuchenkę, doprowadź do wrzenia i gotuj przez 20-25 minut. Po zakończeniu obróbki odstawiam do wystygnięcia. Na koniec odcedź i przelej płyn do konewki. Tak przygotowanym nawozem róże zaleca się podlewać co dwa tygodnie.
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