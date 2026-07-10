Spis treści: Letnia pielęgnacja róż. Jak dbać o krzewy w lipcu? Niewiele trzeba, by przedłużyć kwitnienie róż Co zrobić, żeby róże w ogrodzie uginały się od kwiatów? Domowy nawóz do róż ogrodowych

Letnia pielęgnacja róż. Jak dbać o krzewy w lipcu?

Wakacyjne miesiące to dla krzewów okres intensywnego wysiłku związanego z kwitnieniem. Mocne nasłonecznienie i suchość gleby to kolejne wyzwania, z jakimi muszą zmierzyć się rośliny. Same sobie nie poradzą, dlatego ważne jest regularne i obfite podlewanie róż. Zamiast jednak zraszać rośliny codziennie małą ilością wody, lepiej jest robić to nieco rzadziej, ale większą dawką życiodajnego płynu. To również spora wygoda z perspektywy organizacji ogrodniczych obowiązków.

Należy pamiętać, by strumień kierować bezpośrednio do podłoża u podstawy krzewów. Moczenie liści sprzyja bowiem rozwojowi chorób grzybowych, które latem mogą zamienić się w prawdziwą plagę.

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Niewiele trzeba, by przedłużyć kwitnienie róż

Równie ważnym zabiegiem w lipcu jest systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatostanów. Dzięki temu roślina nie marnuje energii na zawiązywanie nasion i jest w stanie wypuszczać kolejne pąki.

Dobrym zwyczajem ogrodniczym jest również ostrożne spulchnianie gleby wokół krzewów oraz regularne usuwanie chwastów, które konkurują z różami o cenne składniki pokarmowe oraz wodę.

Co zrobić, żeby róże w ogrodzie uginały się od kwiatów?

Sekret długiego kwitnienia róż tkwi w zaspokajaniu ich dużego zapotrzebowania na składniki mineralne. Lipiec to ostatni moment na zasilanie krzewów nawozami, które pobudzą je do zawiązywania nowych pąków kwiatowych. W tym okresie krzewy potrzebują przede wszystkim potasu i fosforu, odpowiadających za atrakcyjny wygląd kwiatów oraz wzmocnienie systemu korzeniowego.

Jednocześnie należy ograniczyć nawożenie azotem, który stymuluje wzrost zielonych pędów - nie zdążyłyby zdrewnieć przed zimą. Na liście prac ogrodowych zaleca się uwzględnić także ściółkowanie gleby wokół róż. Warstwa kory sosnowej zatrzyma cenną wilgoć, zabezpieczy korzenie przed przegraniem i ograniczy rozwój wszędobylskich chwastów.

Naturalna odżywka do róż przedłuży ich kwitnienie 123RF/PICSEL

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Domowy nawóz do róż ogrodowych

Woda po ziemniakach to prawdziwy zastrzyk energii, który doskonale trafia w lipcowe potrzeby róż. Prosta mikstura jest bogata w potas, który:

wzmacnia rośliny,

pomaga im przetrwać upały,

stymuluje powstawanie dorodnych kwiatów.

Znajdziemy w niej także fosfor, magnez, żelazo i witaminy z grupy B. Biorąc pod uwagę, że przygotowanie naturalnego nawozu do róż jest wyjątkowo proste, efekty stosowania zdecydowanie przewyższają wysiłek włożony w jego zrobienie.

3 średniej wielkości ziemniaki (nie musisz ich obierać) umyj pod bieżącą wodą. Pokrój na drobne kawałki, a następnie zalej 1 litrem wody. Uruchom kuchenkę, doprowadź do wrzenia i gotuj przez 20-25 minut. Po zakończeniu obróbki odstawiam do wystygnięcia. Na koniec odcedź i przelej płyn do konewki. Tak przygotowanym nawozem róże zaleca się podlewać co dwa tygodnie.

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