Spis treści: Przed wyjazdem warto sprawdzić sprzęt AGD Strażacy szczególnie ostrzegają przed tosterem Nie tylko toster. Te urządzenia również lepiej odłączyć

Przed wyjazdem warto sprawdzić sprzęt AGD

Dłuższy wyjazd to dobry moment, aby odłączyć od zasilania urządzenia, z których przez kilka dni lub tygodni nie będziemy korzystać. Pozwala to nie tylko ograniczyć zużycie energii, lecz przede wszystkim zmniejszyć ryzyko awarii instalacji elektrycznej czy pożaru.

Strażacy zwracają uwagę, że szczególną ostrożność warto zachować w okresie letnim. Wysokie temperatury mogą sprzyjać przegrzewaniu się niektórych urządzeń elektrycznych. Choć problem ten częściej dotyczy krajów o bardzo gorącym klimacie, również w Polsce coraz częściej występują fale upałów, które mogą wpływać na pracę sprzętu.

Przed wyjazdem warto więc przejrzeć kuchnię, salon czy domowe biuro i upewnić się, że urządzenia niewymagające ciągłego zasilania zostały odłączone od prądu.

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Strażacy szczególnie ostrzegają przed tosterem

Jednym z urządzeń, na które strażacy zwracają szczególną uwagę, jest toster - to właśnie ten sprzęt bywa jedną z częstszych przyczyn pożarów w kuchni.

Podczas codziennego użytkowania na dnie urządzenia gromadzą się okruchy pieczywa. Z czasem wysychają, a kontakt z mocno rozgrzanymi elementami grzewczymi może doprowadzić do ich zapłonu.

Jak podaje hiszpański serwis Okdiario.com, klasyczne tostery oraz modele zamykane działają dzięki odsłoniętym elementom grzewczym osiągającym bardzo wysoką temperaturę. Z tego względu strażacy zalecają odłączanie tostera od prądu nie tylko przed wyjazdem na wakacje, ale również po każdym zakończonym użyciu.

Dobrym nawykiem jest także regularne usuwanie okruchów zalegających wewnątrz urządzenia, ponieważ ich nagromadzenie zwiększa ryzyko przegrzania.

Toster to tylko jeden z wielu kuchennych sprzętów, które lepiej odłączyć od prądu po każdym użyciu 123RF/PICSEL

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Nie tylko toster. Te urządzenia również lepiej odłączyć

Lista urządzeń, które warto odłączyć przed naszą nieobecnością w domu, jest znacznie dłuższa. Strażacy wskazują przede wszystkim sprzęty kuchenne, które pozostawione pod napięciem mogą ulec awarii lub niepotrzebnie pobierać energię.

Przed wyjazdem dobrze jest odłączyć między innymi:

ekspres do kawy,

kuchenkę mikrofalową,

frytkownicę beztłuszczową (air fryer),

robot kuchenny,

czajnik elektryczny,

pralkę,

suszarkę do włosów,

ogrzewacze elektryczne.

Ostrożność zalecana jest również w przypadku przenośnych klimatyzatorów oraz wentylatorów. Podczas dłuższej nieobecności warto odłączyć także telewizory, komputery, konsole do gier oraz modemy. Dzięki temu sprzęt będzie lepiej zabezpieczony przed skutkami przepięć, które mogą pojawić się podczas burzy.

Choć odłączenie kilku urządzeń zajmuje zaledwie kilka minut, może uchronić dom przed poważnymi konsekwencjami. Przed wakacyjnym wyjazdem warto więc poświęcić chwilę na sprawdzenie wszystkich gniazdek. To prosty nawyk, który nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale może również ograniczyć zużycie energii i zmniejszyć ryzyko kosztownych awarii po powrocie z urlopu.

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