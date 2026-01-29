Wielkie odgracanie przedpokoju warto zacząć od przygotowania pudeł oraz worków na śmieci. Możemy je od razu podzielić i oznaczyć - na rzeczy "do oddania", "do wyrzucenia" czy "do sprzedania". Warto przygotować jeszcze jedno pudło, w którym znajdą się te, co do których nie jesteśmy pewni. Takie pudło możemy włożyć do szafy i wyciągnąć za kilka tygodni - łatwiej będzie nam wtedy zdecydować, czy schowane w nim przedmioty i ubrania będą nam jeszcze potrzebne czy lepiej pozbyć się ich raz na zawsze.

Mały przedpokój w mieszkaniu uda się nam gruntownie posprzątać prawdopodobnie w kilka godzin. Duże przedpokoje z szafami, pawlaczami i komodami mogą wymagać więcej pracy, więc warto ją dobrze zaplanować. Jeśli przedpokój jest naprawdę duży, można podzielić go na sekcje i porządkować po kolei pojedyncze półki, drążki, szuflady, szafki i pudełka. To znacznie ułatwi i usprawni nam pracę.

Jak odgracić przedpokój?

Jak zapanować nad przestrzenią w przedpokoju Christof Schad 123RF/PICSEL

Odgracanie przedpokoju zacznijmy od wyciągnięcia z szaf, pawlaczy czy szuflad wszystkich ubrań i przedmiotów. Wyzwaniem będzie na pewno szafka z butami. Warto je wszystkie wyciągnąć, dokładnie odkurzyć i umyć szafkę, a następnie przejrzeć obuwie. Zniszczone buty, których nie da się już naprawić, wrzucamy do worka z rzeczami "do wyrzucenia", a te, w których już nie chodzimy, umieszczamy w worku "do oddania" lub "do sprzedania". Przed włożeniem butów do szafki, warto posegregować je jeszcze na:

obuwie jesienno-zimowe,

obuwie przejściowe,

obuwie na lato,

obuwie sportowe,

pantofle i buty "po domu".

Gdy pogrupujemy buty i schowamy głębiej te, w których będziemy chodzić dopiero za kilka miesięcy, w szafce zapanuje ład i łatwiej będzie nam z niej korzystać.

Przedmiotem, który może wyjątkowo mocno zagracać przestrzeń przedpokoju jest wieszak na ubrania lub miejsce przeznaczone do ich wieszania. Na początku powinniśmy przejrzeć wszystkie zawieszone ubrania i zostawić tylko te, w których aktualnie chodzimy. Jeden płaszcz lub kurtka, szalik, czapka, rękawiczki - tyle wystarczy, by nie zagracić tej przestrzeni i utrzymać w niej porządek. Przy okazji zwolnimy miejsce na wieszaku na ubrania niezapowiedzianych gości, a do wnętrza wpuścimy trochę więcej światła i energii. Co ważne, przy okazji zrobimy też gruntowny przegląd zimowych okryć i dodatków - może się okazać, że sporo z nich wyląduje w workach "do oddania" lub "do sprzedania".

Przedpokój to pierwsze co widzą goście Andreas von Einsiedel East News

W mieszkaniach i domach zamieszkanych przez więcej osób, w tym dzieci, przedpokój bywa też często "strefą zrzutu" toreb, plecaków, worków na tenisówki czy sportowy strój. Rozwiązaniem tego problemu jest jednak tylko regularne sprzątanie - przedpokój, podobnie zresztą jak łazienka czy salon wymaga codziennego "ogarnięcia", a co tydzień - odkurzenia i umycia "na mokro". Regularne porządkowanie tej przestrzeni sprawi, że gruntowne sprzątanie zajmie nam następnym razem zdecydowanie mniej czasu.

Aby jeszcze lepiej uporządkować tę przestrzeń, warto pochować głębiej wszystkie ubrania, akcesoria i przedmioty leżące na wierzchu. Zostawmy tylko jeden, maksymalnie dwa przedmioty dekoracyjne, pudełko na małe "przydasie" oraz pojedyncze ubrania na wieszakach.

Przedpokój według feng shui: To tędy wpływa dobra energia

Przedpokój bywa przez nas traktowany "po macoszemu" i pełni nierzadko rolę "graciarni". To ogromny błąd - w innych kulturach uchodzi bowiem za jedną z najważniejszych przestrzeni w domu czy mieszkaniu. Według feng shui, to wręcz kluczowa "strefa wejścia" i "usta Chi", przez które do domu przenika życiodajna energia. By mogła swobodnie płynąć, powinien być on czysty, jasny oraz uporządkowany.

W przedpokoju powinny znaleźć się jedynie dobrze dobrane meble, takie jak szafa i szafka lub stojak na buty, a jeśli przestrzeń jest większa - siedzisko. Dobrym rozwiązaniem jest także schowek na klucze.

Przedpokój powinien być utrzymany w jasnych barwach, tworzyć ciepłe i przytulne wrażenie. To w końcu pierwsze miejsce, które widzą domownicy i goście. Nawet niewielki, ale dobrze zaprojektowany przedpokój może być funkcjonalny i estetyczny.

Przedpokój powinien być funkcjonalny i estetyczny Alexander Gixt 123RF/PICSEL

W tym pomieszczeniu kluczowe jest oświetlenie, które może je całkowicie odmienić, a nawet optycznie powiększyć. Lepiej więc unikać ciemnych lamp wiszących i postawić na rozproszone, naturalne światło wpadające z okna lub, jeśli to niemożliwe, sztuczne oświetlenie równomiernie rozświetlające cały przedpokój. Feng shui kocha lustra i warto je powiesić także w tym pomieszczeniu - wyraźnie je powiększy i nada mu elegancki wygląd.

Nienajlepszym rozwiązaniem do przedpokoju jest dywan - dodaje on wprawdzie przytulności, ale trudno utrzymać go w czystości. Lepiej sprawdzą się ciut ciemniejsze od ścian, łatwo zmywalne płytki.

Idealne dodatki do przedpokoju to:

ładna, stylowa lampa,

żywy kwiat doniczkowy, który nie potrzebuje dużo naturalnego światła (w przedpokoju często nie ma okien),

stylowe pudełka na rękawiczki, czapki i szaliki.

Zadbajmy o to, by drzwi wejściowe, otwierające się na przedpokój nie natrafiały na żadne przeszkody, a przestrzeń, którą widzimy zaraz po wejściu była czysta i uporządkowana. Mówi o tym nie tylko feng shui, ale także architekci i dekoratorzy wnętrz - przedpokój to naprawdę kluczowe miejsce w domu i jego prawdziwa wizytówka.

Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze Canva Pro INTERIA.PL

